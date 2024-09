Saily : abordable, fiable et transparente

On aime Alerte faible data

Aucun frais caché supplémentaire On aime moins Forfaits data uniquement

Plans locaux et mondiaux faibles en data

A la fois fiable et transparente, Saily est la première marque d’eSIM qui nous a conquis. Au-delà de la transparence, le tarif demeure accessible, avec un prix de départ de 4,79 dollars pour 1 Go de data. Son plan régional, ainsi que eSIM mondiale proposent aussi une validité plus étendue, jusqu’à 60 jours pour être plus précis.

Pendant notre séjour, on a adopté son plan local de 10 Go au prix de 21,99 dollars. Après quelques jours d’utilisation, on a reçu l’alerte faible data mentionnant que les données sont presque épuisées. Ce qui nous a permis de recharger à nouveau pour tester d’autres caractéristiques de l’offre. De plus, on a été captivés par la qualité du service client qui nous a servi n’importe quand.

Caractéristiques techniques