Certains VPN promettent des performances incroyables pour le gaming, mais qu’en est-il vraiment ? Ping ultra bas, connexion stable, accès aux serveurs étrangers… on a mis leurs belles paroles à l’épreuve. Spoiler : tous ne sont pas à la hauteur. Découvre notre top des meilleurs VPN pour jeux video.

Qui n’a jamais vécu cette frustration ? On est en pleine partie, tout se passe bien, et soudain, un lag monstrueux nous fait rater un tir décisif. Ou pire, notre FAI décide de brider notre connexion aux heures de pointe, transformant notre expérience de jeu en véritable cauchemar. Et que dire des serveurs inaccessibles à cause des restrictions géographiques ?

Heureusement, un bon VPN pour gaming peut changer la donne. Mais attention, tous ne se valent pas. Alors, comment choisir le bon sans sacrifier nos performances en jeu ?

Vitesse, ping, stabilité : les critères d’un VPN taillé pour le gaming

Le choix d’un bon VPN pour le gaming ne se fait pas à la légère. Un critère prime sur tous les autres : la vitesse. Le choix d’un VPN pour le gaming repose sur un critère essentiel : la vitesse. Un VPN trop lent, et c’est la catastrophe assurée avec un ping qui explose et une latence qui nous handicape en plein match. Pour éviter ça, nous devons nous tourner vers un VPN équipé de serveurs ultra-rapides, capables d’assurer une connexion fluide sans ralentissements. Le ping est un autre facteur clé : plus le serveur VPN est proche de nous, plus notre réactivité en jeu sera optimale. Certains services proposent même des serveurs gaming spécialisés, optimisés pour offrir un temps de réponse ultra-bas.

La stabilité de connexion est un autre facteur clé. Un VPN qui provoque des déconnexions aléatoires en pleine session n’a aucun intérêt. Nous avons besoin d’une connexion fluide et fiable, sans variations soudaines de bande passante. C’est particulièrement important pour les jeux compétitifs où chaque fraction de seconde compte.

Autre point essentiel : la compatibilité avec nos plateformes de jeu. Un VPN performant doit fonctionner aussi bien sur PC que sur consoles (PS5, Xbox, Nintendo Switch) et même sur routeur pour protéger toute notre connexion domestique. Certains solutions proposent même des applications dédiées pour ces plateformes, simplifiant leur utilisation.

Enfin, un bon VPN doit nous permettre de contourner les restrictions régionales sans être détecté. Que ce soit pour accéder à des serveurs étrangers ou débloquer des jeux non disponibles dans notre pays, un service avec des IP non blacklistées et des serveurs constamment mis à jour est un atout majeur.

En somme, un VPN idéal pour le gaming doit allier rapidité, stabilité, faible latence, compatibilité multiplateforme et serveurs optimisés. Le tout, sans jamais brider nos performances en jeu.

NordVPN : une expérience fluide et sans compromis On aime Vitesse élevée

Sécurité de premier ordre

Large choix de serveurs On aime moins Prix plus élevé que certains concurrents

Pour certains utilisateurs, l’interface peut sembler un peu compliquée, surtout pour les débutants NordVPN Une expérience fluide et sans compromis Voir l’offre Jouer en ligne, c’est aussi se battre contre la latence. Avec NordVPN , nous avons voulu voir jusqu’où ce VPN pouvait réellement améliorer notre expérience. Test grandeur nature sur Warzone : connexion à un serveur US, ping stable à 45 ms, aucune saccade, même en pleine fusillade. La différence ? Pas de ralentissements soudains ni de micro-lags au pire moment. pourrait bien être votre champion ! Depuis 2012, ce petit génie lituanien fait craquer les utilisateurs les plus pointilleux. Et devinez quoi ? Vous pouvez l’essayer gratuitement pendant 7 jours, avec en prime 30 jours pour changer d’avis. Pas mal, non ? Son énorme réseau de 7300 serveurs dans 117 pays permet d’accéder à des régions habituellement bloquées. Envie de tester un jeu avant sa sortie en Europe ? NordVPN ouvre ces portes. Autre avantage crucial : le service permet d’éviter les limitations de bande passante imposées par certains FAI. Sur de longues sessions, la vitesse reste constante. Et que dire du Réseau Mesh, qui transforme une simple connexion VPN en une LAN virtuelle entre amis ? Fini les soucis de configuration, on se connecte, on joue, et c’est parti pour des heures de multi sans prise de tête. Caractéristiques techniques Nombre de serveurs : + 7700

Emplacement des serveurs : 117 pays

Connexions simultanées : 10

Couverture multiplateforme : Windows, Android, macOS, Linux, iOS, navigateurs, consoles de jeux, routeurs, smart TV, Box : Windows, Android, macOS, Linux, iOS, navigateurs, consoles de jeux, routeurs, smart TV, Box Apple TV

Surfshark : finies les interruptions et les latences On aime Connexion simultanée illimitée

Bon rapport qualité/prix

Fonctionnalités de sécurité solides On aime moins Vitesse variable sur certains serveurs

Support client parfois lent Surfshark Finies les interruptions et les latences Voir l’offre Avec Surfshark, notre expérience de jeu a été transformée. Que ce soit sur Warzone, PUBG ou FIFA 23/FC 24, la fluidité était au rendez-vous. En nous connectant à un serveur européen, nous avons joué à Warzone avec un ping stable à 30 ms, même sur des serveurs US, sans aucune coupure ou lag. Sur PUBG, on a enchaîné les parties avec un ping à 40 ms, rien à redire, même en pleine action. Le vrai test ? FIFA 23, où on a affronté des joueurs internationaux sans aucun décalage, et ce, même pendant des matchs intenses.



Avec Surfshark , plus besoin de choisir entre notre sécurité, la vitesse et la fluidité du jeu. Caractéristiques techniques Nombre de serveurs : + 3 200

Emplacement des serveurs : 100 pays

Connexions simultanées : illimitées

Couverture multiplateforme : Windows, macOS, Linux, Android, iOS, navigateurs, smart TV, consoles de jeux

ExpressVPN : la vitesse et la stabilité au service du gaming On aime Excellente vitesse de connexion

Sécurisé et fiable

Grande simplicité d’utilisation On aime moins Pas de fonctionnalités avancées pour utilisateurs expérimentés

Pas d’option de serveurs dédiés ExpressVPN La vitesse et la stabilité au service du gaming Voir l’offre Impossible de tolérer le moindre lag en pleine fusillade sur Warzone ou lors d’un match classé sur FIFA. Avec ExpressVPN, nous avons voulu tester les limites : connexion à un serveur US depuis l’Europe, ping affiché à 45 ms. Résultat ? Aucune latence, des actions ultra-fluides, et une réactivité parfaite, même dans les moments les plus tendus. L’attaque DDoS qui aurait pu ruiner notre session ? le VPN masque notre IP et neutralise toute tentative avant même qu’elle ne nous atteigne. L’autre gros atout, c’est la bande passante illimitée. Les heures de jeu s’enchaînent sans le moindre bridage du FAI, même sur des téléchargements massifs comme un patch de Call of Duty dépassant les 100 Go. Et pour ceux qui jonglent entre plusieurs plateformes, la possibilité de connecter jusqu’à 8 appareils simultanément fait toute la différence. Un VPN taillé pour les joueurs exigeants, sans compromis sur la vitesse ni sur la sécurité. Caractéristiques techniques Nombre de serveurs : 3 000+

Emplacement des serveurs : 94 pays

Connexions simultanées : 8

Couverture multiplateforme : Windows, macOS, Linux, Android, iOS, routeurs, navigateurs, smart TV, consoles de jeux

PrivadoVPN : une connexion rapide et sécurisée, sans compromis sur le jeu On aime Plan gratuit disponible

Fort accent sur la confidentialité

Plusieurs fonctionnalités supplémentaires On aime moins Réseau de serveurs encore limité

Pas de support en direct 24/7 PrivadoVPN Une connexion rapide et sécurisée, sans compromis sur le jeu Essayer PrivadoVPN Lancé sur Apex Legends un soir de compétition, nous avons décidé de tester PrivadoVPN sur un serveur éloigné, histoire de voir ce qu’il avait dans le ventre. Destination : un serveur américain. Résultat ? Ping stable à 50ms, aucune perte de paquets et une fluidité impressionnante, même en plein gunfight. Là où d’autres VPN ralentissent la connexion, PrivadoVPN maintient un débit constant, nous évitant ces micro-lags fatals qui transforment un top 1 en retour au lobby. Le vrai plus ? Son chiffrement avancé qui protège nos données des DDoS et des tentatives de tracking. Avec ses serveurs optimisés, on peut contourner les restrictions et accéder aux serveurs étrangers sans aucun souci. Ajoute à ça une connexion simultanée sur 10 appareils et la possibilité d’installer le VPN directement sur le routeur : plus besoin de jongler entre PC, console et mobile. PrivadoVPN, c’est l’assurance d’un jeu rapide, sécurisé et sans interruptions. Caractéristiques techniques Nombre de serveurs disponibles : 342

Emplacement des serveurs : 47 pays

Nombre maximum de connexions simultanées : 10

Logs de données : Pas de log de données

CyberGhost : le turbo boost de votre connexion gaming On aime Bonnes vitesses de connexion

Interface facile à utiliser

Serveurs spécialisés On aime moins Support client réactif mais pas toujours optimal

Moins de flexibilité pour ceux qui cherchent une personnalisation fine CyberGhost Le turbo boost de votre connexion gaming Voir l’offre Qui n’a jamais ragé à cause d’un ping qui explose en plein fight ? Avec CyberGhost, on a testé Fortnite en nous connectant à un serveur optimisé en Allemagne : connexion stable, réponse ultra-rapide et plus de lags qui ruinent une partie. Là où d’autres VPN peinent à tenir la cadence, le service maintient un débit constant grâce à ses serveurs 10 Gbit/s. En plus, le VPN masque notre IP, ce qui nous protège des attaques DDoS et permet d’éviter le throttling imposé par certains fournisseurs d’accès. Avec des serveurs optimisés pour le gaming, on peut choisir celui qui offre le meilleur ping en un clic. Et si on joue sur console, un passage par le routeur ou le Smart DNS suffit pour tout sécuriser. L’installation se fait en quelques clics sur PC, console ou routeur et le Smart DNS permet même de contourner les restrictions locales sans prise de tête. Que ce soit pour sécuriser nos parties ou accéder à des serveurs étrangers, CyberGhost coche toutes les cases du VPN gaming idéal. Caractéristiques techniques Nombre de serveurs : + 12 000

Emplacement des serveurs : 100 pays

Connexions simultanées : illimitées

Couverture multiplateforme : Windows, macOS, Linux, iOS, Android, navigateurs, smart TV, consoles de jeux, routeurs

PureVPN : une immersion sans frontières On aime Abonnement abordable avec des options de paiement flexibles

Possibilité de choisir des serveurs dédiés pour le P2P et le streaming.

Politique de non-journalisation vérifiée On aime moins Peut avoir des problèmes de latence sur certains serveurs

L’interface pourrait être améliorée pour une expérience plus fluide PureVPN Une immersion sans frontières Voir l’offre Avec PureVPN, nous avons voulu tester sa promesse d’une connexion stable et sans restriction pour le gaming. Direction un serveur US pour une session intense sur Call of Duty : Warzone. À première vue, la latence était correcte, oscillant autour de 80 ms, avec un ping stable autour de 50 ms, suffisant pour enchaîner les kills sans latence perceptible. Le VPN brille également lorsqu’il s’agit de contourner les restrictions géographiques. Nous avons pu accéder à des serveurs de jeux normalement inaccessibles depuis notre région et même débloquer du contenu exclusif. L’option de port forwarding s’est révélée pratique pour héberger nos propres parties sur Minecraft sans configuration complexe. Caractéristiques techniques Nombre de serveurs : + 6 500

Emplacement des serveurs : 90+ pays

Connexions simultanées : 10

Couverture multiplateforme : Windows, macOS, Linux, iOS, Android, navigateurs, smart TV, consoles de jeux, routeurs, Windows, macOS, Linux, iOS, Android, navigateurs, smart TV, consoles de jeux, routeurs, Amazon Fire Stick, Android TV

ProtonVPN : un VPN sécurisé et polyvalent On aime Basé en Suisse avec une politique stricte de non-logs

Vitesse rapide grâce à VPN Accelerator

Serveurs sécurisés On aime moins Interface un peu complexe

Abonnement premium coûteux ProtonVPN Un VPN sécurisé et polyvalent Voir l’offre Nous avons testé ProtonVPN sur Counter-Strike 2 en nous connectant à un serveur européen. Avec son infrastructure ultra-sécurisée et son réseau 10 Gbps, on espérait une connexion fluide sans sacrifier la protection des données. Verdict ? Un ping à 35 ms, stable, et aucun micro-lag en pleine action. Le matchmaking s’est fait sans accroc et l’expérience était quasiment identique à une connexion classique. Par contre, sur un serveur plus éloigné aux États-Unis, le ping dépassait les 100 ms, rendant les duels plus compliqués. ProtonVPN brille surtout par sa confidentialité irréprochable et son NetShield qui bloque pubs et trackers. Pour du gaming compétitif, il fait le job sur des serveurs proches, mais pour les longues distances, d’autres VPN offrent de meilleures performances. En revanche, pour jouer tout en gardant un maximum d’anonymat, difficile de faire mieux.

Caractéristiques techniques Nombre de serveurs : + 4 500

Emplacement des serveurs : 90+ pays

Couverture multiplateforme : Windows, macOS, Linux, ios, Android, routeurs, Extensions de navigateur

Méthodologie utilisée pour ce classement

Dans ce classement des meilleurs VPN pour gaming, il ne s’agit pas seulement de cocher des cases. Chaque VPN a été testé avec une exigence maximale pour voir qui, parmi ces géants de la confidentialité en ligne, est capable de tenir la distance dans des conditions de jeu réelles.



Notre processus a commencé par des tests de vitesse. Nous avons effectué des sessions intenses sur des jeux comme Apex Legends et Call of Duty. Nous avons testé chaque VPN sur des serveurs en Europe, en Asie et aux États-Unis. Le but ? Vérifier si ces services pouvaient tenir le coup face à des débits élevés et des pics de latence. Nous avons poussé toutes les solutions dans ses derniers retranchements pour observer comment il gère les pics de trafic et les baisses de performance.



Mais un bon service ne se résume pas à des chiffres. Nous avons aussi analysé la sécurité : chiffrement ultra-performant, kill switch, et surtout, protection contre les fuites DNS. Pas question de laisser une faille, même minuscule, compromettre notre sécurité en pleine session de jeu.



Enfin, il a fallu tester l’ergonomie et la compatibilité. Nous avons évalué la facilité d’utilisation, de l’installation à la gestion des serveurs. Parce que, dans un jeu, le temps perdu à configurer son VPN est du temps de jeu gaspillé.

VPN pour jeux vidéo : FAQ

Un VPN pour gaming ? Un atout caché ou une perte de temps ?

Vous avez sans doute entendu mille et une raisons de vous lancer dans l’aventure avec un VPN pour gaming. Mais qu’en est-il vraiment ? Peut-on vraiment améliorer ses performances, ou le VPN est-il un simple gadget ? Dans cette FAQ, on démystifie tout ce que vous devez savoir, du ralentissement de la connexion à la protection de votre vie privée.

Quels sont les risques de jouer sans VPN ?

En plus des attaques DDoS et des risques de piratage, vous exposez vos informations personnelles à des menaces. Sans compter que certaines plateformes de jeu traquent vos activités

Puis-je jouer à tous les jeux avec un VPN ?

Presque ! Certains jeux peuvent bloquer les VPN, mais de nombreuses solutions ont évolué pour contourner ces restrictions. Si vous avez besoin de débloquer un jeu ou d’une région spécifique, un bon VPN est votre ticket d’entrée.

Est-ce légal d’utiliser un VPN pour jouer ?

Oui, absolument. L’utilisation d’un VPN pour jouer en ligne est légale dans la majorité des pays. Toutefois, certains jeux ou plateformes peuvent interdire son utilisation, alors restez informé sur les politiques des jeux auxquels vous jouez.

