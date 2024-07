Top 5 des meilleurs forfaits eSIM pour Bali

Avec une eSIM Bali, fini les problèmes de connexion durant votre séjour. Alors, choisissez le meilleur forfait qui répond à vos besoins en parcourant notre sélection des 5 meilleurs fournisseurs eSIM.

Si vous souhaitez vivre une expérience inédite pendant les prochaines vacances, Bali se glisse parmi les meilleurs endroits à explorer. Riche en attractions naturelles, ce pays regorge d'une multitude de sites qui ne demandent qu'à être visités. Ainsi, vous pouvez passer de merveilleuses vacances sur cette île hindoue d'Indonésie, plus connue comme la Terre des Dieux. Outre le meilleur café du monde, les plages et les divers lieux sacrés sont parfaits pour passer de bons moments en couple ou en famille. Cela-dit, les frais d'itinérances internationales sont plus chers, ce qui pourrait amincir votre budget. On vous propose alors d'opter pour un forfait eSIM afin de contourner ces frais tout en restant en contact. Voici justement notre sélection des 5 meilleurs fournisseurs eSIM pour votre voyage.

Saily : meilleur fournisseur eSIM pour Bali dans l'ensemble On aime Aucun frais caché supplémentaire

Un tarif abordable On aime moins Pas de forfaits pour le long terme

Pas de forfaits d'appels ou de SMS Saily Le meilleur fournisseur eSIM dans l'ensemble Télécharger l'appli Pour commencer notre top 5, voici Saily, l'un des fournisseurs eSIM les plus récents. Développé par les mêmes personnes qui ont conçu NordVPN, celui-ci est le plus sûr en matière de fiabilité. En d'autres termes, vos données sensibles ne risquent pas d'atterrir entre de mauvaises mains. En plus, le tarif est abordable, car vous pouvez obtenir 20 Go de data pour seulement 36 dollars. Vous pouvez cependant opter pour le tarif minimal de 4,79 dollars, selon vos besoins bien sûr. Et rassurez-vous, Saily ne vous demande de payer aucun autre frais supplémentaire. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données de 1, 3, 5, 10 et 20 Go

Réseaux pris en charge : 3G, 4G, 5G

Plans disponibles à Bali : 7 et 30 jours

Tarifs : à partir de 4,79 dollars

Support client : 24h/7j et guide de dépannage

Couverture : 150+ pays

Airalo : plus que des forfaits eSIM data pour Bali On aime Des forfaits data et des forfaits d'appels/SMS

Idéal pour un voyage à long terme On aime moins Assistance client en anglais uniquement

Forfaits d'appels et de SMS plus chers Airalo Le meilleur fournisseur eSIM qui propose des forfaits d'appels et de SMS Voir l'offre On a placé Airalo en deuxième place dans notre sélection du fait que, malgré son prix plus élevé, ce fournisseur propose une grande variété d'offres. Effectivement, vous pouvez choisir entre un forfait data ou un forfait de data/appels/SMS suivant vos propres besoins. Si vous souhaitez appeler directement, vous aurez besoin d'un forfait mondial Discover +. Mais il faut admettre que le prix n'est pas à la portée de tous. Du coup, le fournisseur propose aussi des forfaits locaux et régionaux qui permettent d'appeler à partir d'appli VOIP telles que iMessage ou WhatsApp. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données de 1, 2, 3, 5, 10, 20, 50 et 100 Go et forfaits d'appels/SMS

Couverture : 200+ pays

Plans disponibles à Bali : 7, 15, 30, 60, 90, 180 et 365 jours

Tarifs : à partir de 5,5 dollars

Support client : ChatRobot en anglais

eSIMX : les meilleurs forfaits data pour les budgets réduits On aime Tarif abordable

Un large choix de forfaits au choix On aime moins Pas de forfaits d'appels et de SMS

Mauvaise réception du réseau dans certains endroits eSIMX Le meilleur fournisseur eSIM pour les budgets réduits Voir l'offre On continue notre top 5 avec eSIMX, un fournisseur eSIM qui est aussi opérationnel à Bali. En fait, si vous avez un budget réduit pour Internet mais que vous avez besoin de plus de data, c'est le meilleur fournisseur à adopter. Certes, son prix de départ est légèrement plus élevé que celui de Saily. Toutefois, au fur et à mesure que votre consommation augmente, le prix baisse. Ainsi, vous pouvez obtenir 30 Go de données pour 30 jours au prix de 32 dollars. Il se pourrait que vous souffriez d'une mauvaise réception dans certains endroits. En général, le réseau est moins satisfaisant dans les zones reculées. Mais comme il est facile de basculer d'un opérateur à un autre à la volée, vous pouvez donc adopter un forfait de secours pour limiter les désagréments. Caractéristiques techniques Service offert : forfaits de données de 1, 3, 5, 10, 20 et 30 Go

Couverture : 160+ pays

Plans disponibles à Bali : 7, 15 et 30 jours

Tarifs : à partir de 5 dollars

Support client : assistance 24h/7 et <>j/<>

Ubigi : des forfaits eSIM pour tout type d'appareils nomades à Bali On aime Une large gamme de forfaits

Prise en charge de plusieurs appareils connectés On aime moins Prix moins abordable par rapport à la concurrence

Uniquement des forfaits data Ubigi Le meilleur fournisseur eSIM à compatibilité multiple Voir l'offre Si vous comptez utiliser d'autres appareils à part le smartphone pendant vos vacances, c'est Ubigi qui vous convient le mieux. Adopter un forfait Ubigi vous permet d'utiliser une smartwatch ou un ordinateur portable sous Windows 10 ou version ultérieure. Ce qui vous offre le temps d'utiliser votre ordinateur pour faire du streaming sur Netflix ou surveiller votre travail depuis votre hôtel à Bali. Le fournisseur propose des forfaits ponctuels, mensuels ou annuels, selon vos préférences. Un forfait ponctuel est plus avantageux si votre séjour est défini à l'avance. Vous pouvez toutefois le renouveler si les données sont épuisées. Par contre, un forfait eSIM à validité illimitée est plus convenable pour un long séjour à Bali. De plus, Ubigi propose aussi des plans régionaux et mondiaux, idéaux pour ceux qui se déplacent dans plusieurs pays couverts par le service. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données de 500Mo à 24 Go

Réseaux pris en charge : 3G, 4G, 5G, LTE

Partage de données : Oui

Plans disponibles à Bali : 1 jour à illimité

Tarif : à partir de 3 euros

Support client : chat live en français, anglais et japonais

Couverture : 200+

Holafly : des forfaits de données illimitées pendant les vacances On aime Détection automatique du meilleur réseau

Des forfaits locaux et régionaux (Asie) On aime moins Pas de forfaits d'appels

Problème de la FUP ou Fair Use Policy Holafly Le meilleur fournisseur qui propose des données en quantité illimitée Voir l'offre On termine notre top 5 avec Holafly, le seul fournisseur eSIM de notre sélection qui propose des données en illimité. Présent dans plus de 170 pays actuellement, celui-ci est aussi présent en Indonésie, et donc à Bali. Bureaucrate ou nomade numérique, vous pouvez profiter d'Internet sans recourir aux Wi-Fi publics, et ce, à tout moment. Le seul hic est que Holafly souffre de la FUP (Fair Use Policy). Autrement dit, le réseau peut tout à coup capter très mal, et ce, pendant une durée plus ou moins longue. La 5G n'est pas non plus prise en charge. Ce qui pourrait perturber votre expérience utilisateur. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données illimitées

Réseaux pris en charge : 4G, LTE

Tarifs : à partir de 6 euros

Plans disponibles à Bali : personnalisable à partir de 1 jour

Support client : 24h/7j

Couverture : 170+ pays

FAQ sur l'eSIM

Il n'y a pas de recette miracle, vous n'avez qu'à instaurer vos propres critères avant de faire le choix du meilleur forfait eSIM. Si c'est la première fois que vous utilisez cette technologie, cette liste non exhaustive des facteurs peuvent influencer votre choix :

En premier lieu, assurez-vous que l'opérateur couvre le Bali. Notre sélection propose les meilleurs fournisseurs eSIM présents sur l'île. Une fois que vous êtes convaincu de la couverture, passez aux offres. En principe, les forfaits eSIM pour Bali proposent uniquement des données ; seul Airalo offre des forfaits d'appels au pays. Ainsi, si vous avez besoin de passer des appels internationaux, vous devez utiliser des applications dédiées comme Skype ou FaceTime. Sinon, vous devez acheter des forfaits Discover +.

Par ailleurs, comparez le prix et la quantité de données allouées pour chaque plan, ainsi que la validité de l'offre. Si votre séjour est plus court, moins d'un mois, on vous conseille d'utiliser Saily. Par contre, si vous prévoyez d'y rester plus longtemps ou d'utiliser divers types d'appareils, Ubigi fera un choix convenable.

Enfin, n'oubliez pas l'assistance à la clientèle. Cette dernière pourrait s'avérer d'une grande aide. Parfois, l'installation de l'eSIM ne se déroule pas comme vous l'espériez. C'est à ce moment-là que vous devez contacter l'assistance client. Une assistance par chat live est mieux qu'une assistance par courriel qui risque de mettre plus de temps à répondre.

Pourquoi faut-il utiliser une eSIM pendant mon voyage à Bali ?

Les raisons pour lesquelles vous devez opter pour une eSIM sont nombreuses. Primo, celle-ci est intégrée à l'appareil dès la sortie d'usine. De ce fait, vous n'avez plus besoin d'acheter une nouvelle carte SIM à votre arrivée à Bali. Ce qui vous laisse largement le temps d'apprécier l'île et sa merveilleuse richesse.

En même temps, vous pouvez vous connecter une fois que votre avion atterrit à l'aéroport. Effectivement, l'achat d'un forfait eSIM se fait généralement avant votre départ pour Bali. Le forfait s'activant la plupart du temps juste après son achat, il suffit donc d'activer les données mobiles et vous pouvez utiliser Internet sans tracas.

De surcroît, l'eSIM est beaucoup plus flexible du fait qu'il est possible de changer de forfait ou même d'opérateur à la volée. Etant donné que la carte eSIM est intégrée à l'appareil, plus besoin de la retirer et d'insérer la nouvelle carte SIM quand vous décidez de changer d'opérateur.

Le même smartphone peut-il accueillir à la fois une eSIM et une SIM classique ?

Oui, mais pas tous. En réalité, seuls les derniers modèles, c'est-à-dire sortis en 2019 et ultérieurement, sont compatibles avec la technologie eSIM. Certains d'entre eux sont dits combinés. Ils prennent en charge à la fois la carte SIM traditionnelle et la carte eSIM, un choix intelligent pour votre séjour à Bali. Il faut seulement vérifier à l'avance si votre appareil est combiné ou pas.

L'avantage avec ce genre d'appareil est qu'il permet de passer des appels directs en utilisant le réseau local et de se connecter à Internet à moindre coût. Néanmoins, si vous prévoyez d'utiliser les deux formats sur un même appareil, il est plus convenable de choisir la SIM physique comme SIM principale.

Dans ce cas, vous pourrez garder l'usage de votre eSIM même après votre voyage à Bali. Le basculement servira uniquement lorsque vous êtes en déplacement à l'étranger.

