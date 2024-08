Une eSIM Europe est la solution à vos problèmes de communication au sein du territoire européen. Voici notre top 5 des meilleurs opérateurs et choisissez l'eSIM qui convient le mieux à vos besoins.

Trop occupé pour tout lire ? Voici le meilleur On a choisi Saily comme le meilleur fournisseur eSIM. Les raisons ? Tout d'abord, la transparence et la fiabilité sont maîtres en ce qui concerne ses offres. De plus, la marque a récemment opéré de nouveaux changements dont principalement les plans régionaux et l'offre mondial (pour 105 pays). Saily propose également l'alerte data faible pour mieux surveiller votre consommation de données. Télécharger l'appli

Un voyage en Europe se profile pour vous ? Alors, on vous propose déjà d'envisager le meilleur forfait eSIM à adopter pendant votre trip. Le choix peut être difficile surtout lorsque toutes les offres semblent alléchantes. Toutefois, en lisant notre article, trouver le meilleur forfait sera un jeu d'enfant. N'oubliez cependant pas que l'achat du forfait doit être effectué avant le voyage. Aussi, vous pourrez l'utiliser dès que votre avion touche le sol.

Saily : le meilleur fournisseur eSIM pour l'Europe dans sa globalité On aime Pas de frais caché supplémentaire

Plan data régionaux jusqu'à 180 jours On aime moins Pas de forfaits d'appels directs et de SMS

Une extension de la couverture serait souhaitable Saily Le meilleur fournisseur eSIM dans l'ensemble Télécharger l'appli Très récente par rapport à ses concurrentes, mais un véritable challenger, Saily est en première position dans notre sélection. Une récente mise à jour de ses offres a permis à la marque de proposer des plans régionaux, Europe en l'occurrence. Le prix reste quand même compétitif, car à seulement 4,99 dollars, vous pouvez obtenir 1 Go utilisable dans 35 pays d'Europe, la France y compris. Les premiers pas avec Saily restent en même temps moins fastidieux à cause de son assistance à la clientèle qui est opérationnelle 24/24h et 7/7j. De plus, elle s'occupe de la détection du meilleur réseau pour vous offrir une connexion sans faille. Sans oublier l'alerte data faible permettant de surveiller la consommation des données. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données de 1 à 100 Go

Réseaux pris en charge : 3G, 4G, 5G

Plans disponibles en Europe : 7, 30, 90 et 180 jours

Tarifs : à partir de 4,99 dollars

Support client : 24h/7j et guide de dépannage

Couverture : 35 pays d'Europe

Ubigi : une diversité de forfaits data pour plusieurs types d'appareils On aime Compatibilité multiple

Assistance clientèle multilingue On aime moins Pas de forfaits d'appels et de SMS

Compatible uniquement avec iOS et Windows 10 et versions ultérieurs Ubigi Le meilleur fournisseur eSIM à compatibilité multiple Voir l'offre Après Saily, on a mis Ubigi en seconde place dans notre top 5. La première raison est que la marque est compatible avec plusieurs types d'appareils connectés : smartphone, smartwatch et même quelques marques de voitures connectées (Alfa Romeo, Jeep, etc.). A part cela, elle propose des plans intéressants en fonction de vos besoins en data. Avec un prix de départ de 2 euros pour 500 Mo de données, on peut dire que ses tarifs sont très abordables. Après, la quantité de données à consommer dépend de vos besoins, Ubigi propose jusqu'à 60 Go de données valables pour une année. Toutefois, ses plans mensuels obéissent aux mêmes principes que les plans nationaux, c'est-à-dire une validité illimitée. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données de 500 Mo à 60 Go

Réseaux pris en charge : 3G, 4G, 5G, LTE

Plans disponibles en Europe : 1, 7, 15, 30 jours, 12 mois et illimité

Tarifs : à partir de 2 euros

Support client : chat live en anglais, français et japonais

Couverture : 32 pays d'Europe

Airalo : des plans data et des forfaits eSIM d'appels pour l'Europe On aime Partage de data

Des forfaits d'appels et de textes dans les plans Discover + On aime moins ChatRobot en anglais uniquement

Prix plus chers que ceux des concurrents Airalo Le meilleur choix en termes de diversité d'offres Voir l'offre Si vous souhaitez obtenir des forfaits d'appels en Europe, c'est Airalo qui vous convient le plus. En fait, ses plans régionaux Eurolink ne proposent que des données. Les appels sont plutôt inclus dans les plans mondiaux Discover +, mais qui sont aussi valable pour l'Europe. La marque propose jusqu'à 200 minutes d'appels + 200 SMS pour une année. En revanche, si vous vous intéressez uniquement à ses plans data, on vous conseille d'adopter l'un de ses plans régionaux. Sinon, vous pouvez aussi choisir un plan Discover qui ne permet pas d'appeler ou de textoter. N'oubliez cependant pas que son utilisation nécessite une base en anglais car son assistance à la clientèle ne sait pas parler français. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données de 1, 2, 3, 5, 10, 20, 50 et 100 Go et d'appels/SMS

Couverture : 39 pays d'Europe

Plans disponibles en Europe : 7, 15, 30, 60, 90, 180 et 365 jours

Tarifs : à partir de 5 dollars

Support client : ChatRobot en anglais

eSIMX : meilleur en termes de prix On aime Facilité d'accès

Prix abordables On aime moins Qualité du réseau à améliorer

Pas de forfaits pour le long terme eSIMX Le meilleur fournisseur eSIM aux prix abordables Voir l'offre On poursuit notre top 5 avec eSIMX, le fournisseur eSIM qui propose certainement le meilleur prix en Europe. C'est le choix gagnant pour ceux dont le budget est limité. En effet, ses plans data pour l'Europe offrent jusqu'à 20 Go de données à seulement 32,5 dollars. A part cela, eSIMX propose également des forfaits incluant des appels et des textes avec lesquels vous pouvez passer jusqu'à 120 minutes d'appels et échanger 1000 SMS. De surcroît, l'installation de votre profil eSIM reste très facile : vous n'avez pas besoin de confirmer votre identité. Il reste quand même quelques handicaps. Le premier concerne la qualité du réseau qui n'est toujours pas uniforme, ce qui peut perturber votre expérience utilisateur. Le second handicap d'eSIMX est l'absence de plans pour le long terme. Caractéristiques techniques Service offert : forfaits de données de 1, 5, 10, 12, 20, 30 et 50 Go

Couverture : 32 pays d'Europe

Plans disponibles en Europe : 7, 14, 15, 28 et 30 jours

Tarifs : à partir de 11,5 dollars

Support client : assistance 24h/7 et <>j/<>

Holafly : le meilleur choix pour des données illimitées en Europe On aime Des forfaits de données illimitées

Un tarif personnalisable On aime moins La 5G n'est pas prise en charge

Fair Use Policy ou FUP Holafly Le meilleur choix pour des données illimitées Voir l'offre En dernière place, nous avons Holafly, un fournisseur eSIM qui offre des plans data en illimité dans 30 pays d'Europe. Le fournisseur propose un prix de départ de 6 euros pour une journée de connexion illimitée. Vous pouvez personnaliser la durée du forfait selon vos préférences. Si Holafly n'est pas compatible avec les montres connectées et les tablettes, la marque propose par contre le partage de données. Celui-ci est toutefois limité à 1 Go par jour. En outre, une réduction du débit peut s'appliquer à votre connexion à un moment donnée. Celle-ci s'applique lorsque vous avez consommé une certaine quantité de données (une sorte de limite, quoi !). Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données illimitées

Réseaux pris en charge : 3G, 4G, LTE, 5G

Tarifs : à partir de 6 euros

Plans disponibles en Europe : personnalisables

Support client : 24h/7j

Couverture : 30 pays d'Europe

FAQ sur l'eSIM pour l'Europe

Différente de celle de la SIM classique, l'activation de l'eSIM se fait entièrement en ligne. Au moment de l'achat, l'opérateur vous envoie par e-mail un code QR qui sert à confirmer l'activation de votre profil. Il suffit alors d'aller dans les paramètres du téléphone, puis dans l'option dédiée à l'eSIM (Données mobiles ou Cellulaires). Pour activer l'eSIM, il va falloir sélectionner l'option pour l'ajout d'un forfait, puis scanner le code QR préalablement reçu de l'opérateur.

Il se pourrait que le scan n'aboutisse pas. Dans ce cas, il faut passer par l'activation via un code qui est aussi envoyé par l'opérateur. Cela-dit, certains fournisseurs proposent d'activer l'eSIM vie leur application.

Pourquoi dois-je utiliser une eSIM pour mes déplacements en Europe ?

Si on écarte le fait de devoir insérer une carte SIM pour chaque pays, il y a plein d'autres raisons pour lesquelles une eSIM est plus avantageuse pour vos eurotrips. En premier lieu, une eSIM est flexible. Ce qui signifie que vous pouvez changer de forfait et même d'opérateur à la volée. Par conséquent, plus besoin de retirer une carte pour pouvoir en insérer une autre.

En second lieu, la SIM numérique vous permet d'éviter l'itinérance des données mobiles qui est généralement plus chère à l'échelle internationale. Ainsi, vous pouvez utiliser Internet une fois arrivé à l'aéroport. En plus de cela, avec les applis VoIP, vous pouvez passer des appels, textoter et participer plus aisément à des visioconférences.

En outre, l'achat d'un forfait eSIM se fait en ligne en Europe. Ce qui offre un gain de temps, car permet d'éviter la queue en boutique. En quelques minutes, vous obtenez votre nouveau forfait.

Puis-je utiliser plusieurs profils eSIM sur un même appareil ?

Oui, une seule eSIM peut supporter deux profils ou plus selon le modèle. Par exemple, un iPhone supporte en majorité jusqu'à 8 profils. Chez un Samsung Galaxy, le nombre de profils eSIM est limité à 5. Autrement, si vous n'avez pas besoin d'utiliser un grand nombre de profils, un Xiaomi compatible ou un Google Pixel peut faire l'affaire (2 profils au max).

Screenshot

Il est à rappeler que vous pouvez ajouter une SIM classique parallèlement à l'eSIM pendant votre voyage en Europe. Il suffit que votre téléphone soit un modèle combinant les deux formats pour profiter d'un tel privilège. Cette pratique permet aux débutants de migrer progressivement vers la nouvelle technologie.

Puisqu'il s'agit d'une région, vous devez vous concentrer sur les plans régionaux de chaque opérateur. Si vous préférez un plan plus abordable, Saily est un choix premium qui ne coûte pas une fortune. Si vous avez besoin d'appeler directement sans passer par WhatsApp ou FaceTime, on vous conseille d'adopter un forfait Discover + D'airalo ou un plan voix/données/SMS d'eSIMX.

En dehors du contenu, la compatibilité est aussi un critère essentiel à ne pas ignorer chez un fournisseur eSIM. Dans notre sélection, Ubigi est compatible avec un large éventail d'objets connectés, téléphones, montres et voitures connectées, etc. Enfin, il y a la validité de l'offre qui peut s'étaler d'une journée à l'infinie.

