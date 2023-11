L’« Ai Movement », le centre pionnier de l’IA responsable en Afrique

L’« Ai Movement » du Maroc, centre international d’intelligence artificielle, s’élève au rang de centre de catégorie 2 de l’UNESCO.

Paris, le 15 novembre 2023 – Réunie a Paris pour sa 42ème Session, la Conférence Générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture (UNESCO) a accordé l’« Ai Movement », centre international d’intelligence artificielle marocain affilié à l’Université Mohammed VI Polytechnique de Rabat.

La reconnaissance de l’UNESCO

Il faut bien saisir que, contrairement aux instituts de catégorie 1, ceux de catégorie 2 entretiennent bien une association avec l’UNESCO mais n’en sont pas juridiquement une composante. Ces centres ont le mandat de concourir à l’atteinte des objectifs stratégiques de l’UNESCO, et reçoivent un financement direct de la part des États membres qui les accueillent.

En ce qui concerne l’« Ai Movement » du Maroc, cette promotion, fortement appréciée par le conseil exécutif et la conférence générale de l’UNESCO, souligne le rôle prééminent du Royaume du Maroc à l’échelle régionale dans le domaine des technologies émergentes, en particulier celles connectées à l’intelligence artificielle respectueuse des principes éthiques universels, et confirme son dévouement à l’égard de la collaboration régionale et multilatérale dans ce secteur en pleine expansion porteur de croissance économique et de développement social pour l’Afrique.

Engagement envers l’intelligence artificielle responsable

« Ai Movement », premier Centre de catégorie 2 d’intelligence artificielle en Afrique, va redoubler d’effort avec l’UNESCO et les différents acteurs concernés, en faveur de l’accroissement des capacités humaines et institutionnelles pour une IA à la fois responsable et conforme aux principes éthiques, spécialement tournée vers l’Afrique. Ceci est en plein accord à la fois avec la politique de solidarité africaine prêchée par le Royaume du Maroc et les priorités régionales.

L’objectifs du Ai Movement

« Il s’agit d’une véritable consécration pour l’« Ai Movement », d’accéder au rang de centre de catégorie 2 de l’UNESCO. Nous intégrons ainsi un réseau mondial d’institutions noblement choisies en raison de leur excellence dans les domaines d’expertise de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture », proclame Amal El Fallah Seghrouchni, Présidente exécutive de Ai Movement.

Ai Movement : le hub international de l’intelligence artificielle

Ai Movement est un haut-lieu de l’excellence à l’échelle internationale, dédié à l’intelligence artificielle et à la science des données. Il s’oriente autour de sept piliers majeurs que sont la formation, la recherche et le développement, l’innovation, le transfert, les études stratégiques, les études de terrain, et enfin les collaborations nationales et internationales. En regardant cette vidéo, découvrez l’excellence d’Ai Movement.

De plus, Ai Movement se distingue comme un hub régional dédié à la construction d’un écosystème national et régional spécialisé dans les domaines de l’IA et de la science des données. Son engagement est de produire des recherches de premier ordre et des technologies d’avant-garde pour l’atteinte des objectifs de développement durable (ODD), tels que définis dans le Programme 2030 des Nations unies et l’Agenda 2063 de l’Union africaine cherchant à faire émerger une Afrique épanouie.

Les modalités de cette coopération feront l’objet d’un accord tripartite qui sera signé sous peu entre le gouvernement du Royaume du Maroc, le Centre « Ai Movement » et l’UNESCO.

Communiqué de presse du 15 novembre 2023