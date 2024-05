Ce PC remplace l’écran par des lunettes AR, et les 1ers testeurs sont bluffés

Les progrès technologiques sont toujours surprenants. Par exemple, le PC Spacetop G1, qui utilise des lunettes AR au lieu d'écrans traditionnels, éblouit déjà ses utilisateurs.

Le Spacetop G1, vendu à 1900 dollars, offre une expérience utilisateur unique. Développé par la société israélienne Sightful, il combine des lunettes AR à un boîtier d'ordinateur portable. Sightful compte dans ses rangs d'anciens développeurs de Magic Leap, experts en réalité augmentée.

Présenté pour la première fois au CES 2024, ce PC sans écran propose un environnement de travail de 100 pouces en réalité augmentée. Les utilisateurs sont immergés dans un espace virtuel qui remplace l'interface traditionnelle des ordinateurs.

Spacetop G1 : une fusion de lunettes AR, pour une efficacité accrue,

Le Spacetop G1 utilise les lunettes AR Xreal Air 2 Pro de XReal, adaptées pour le bureau. Ces lunettes se fixent à un boîtier avec un couvercle magnétique et une webcam de 5MP. Notons que ce système facilite le passage du transport à l'utilisation. Certes, le boîtier est un peu volumineux, mais il reste pratique à porter.

Quant au système d'exploitation, le Spacetop G1 tourne sous SpaceOS, une version simplifiée d'Android. SpaceOS est conçu pour travailler dans un espace 3D. Il permet de bouger les fenêtres d'applications dans l'espace autour de soi.

Cette interface vise à augmenter la productivité et à rendre l'expérience plus intuitive. Les utilisateurs peuvent déplacer les fenêtres d'applications, optimisant l'espace de travail virtuel.

Utilisateurs impressionnés par le premier ordinateur AR Spacetop G1

Les premiers testeurs du Spacetop G1 sont impressionnés par cette nouvelle technologie. « Je viens de tester le premier ordinateur portable AR sans écran au monde, » affirme un utilisateur émerveillé.

Les lunettes AR créent un espace de travail virtuel de 100 pouces. Elles offrent une résolution de 1920 x 1080 pixels par œil et un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Leur champ de vision atteint 50 degrés, permettant une immersion totale. Un bouton sur le côté des lunettes permet d'ajuster l'éclairage, garantissant une visibilité optimale dans toutes les conditions.

Le Spacetop G1 utilise un processeur Snapdragon QCS8550, un peu daté, mais ses 16 Go de RAM permettent un multitâche fluide. Le stockage interne est de 128 Go, dont une partie est occupée par SpaceOS, laissant environ 102 Go disponibles.

Bien que cette capacité puisse sembler limitée, elle est suffisante pour gérer plusieurs applications simultanément sans compromettre les performances. Les utilisateurs peuvent naviguer sur le Web, rédiger des e-mails et regarder des vidéos YouTube en même temps.

📌 Artırılmış gerçeklik gözlüğü sayesinde 100 inçlik bir sanal ekran kullanmayı sağlayan Spacetop G1 tanıtıldı.

pic.twitter.com/vebbRCzQCX — 5mid (@5midcom) May 30, 2024

Nouveautés en connectivité et fonctionnalités pour le travail à distance

Quant à la connectivité, le Spacetop G1 dispose de deux ports USB-C, mais l'un est souvent utilisé pour la charge. Cela limite les options de connexion pour les périphériques externes.

Sightful prévoit d'étendre les capacités du Spacetop en permettant l'installation d'applications Android. Au lancement, le Spacetop fonctionnera principalement avec des applications web, similaires à un Chromebook. Toutefois, des applications dédiées seront ajoutées ultérieurement.

Le Spacetop G1 est équipé d'une webcam de 5MP intégrée dans le capot avant. Même si l'angle de la caméra n'est pas toujours flatteur, la qualité d'image est décente pour les appels vidéo.

Cela représente un avantage pour les professionnels qui ont besoin de communications vidéo claires et efficaces. L'angle élevé de la caméra, comparé aux modèles précédents, offre une vue plus complète de l'utilisateur.

Le Spacetop G1 et ses lunettes AR améliorent votre posture

L'utilisation prolongée des ordinateurs traditionnels peut entraîner des problèmes de posture. Le Spacetop G1, avec ses lunettes AR, promet de réduire ces risques. Il permet à l'utilisateur de maintenir une posture plus naturelle, sans avoir à se pencher constamment sur un écran.

Même si le Spacetop G1 offre une vision excitante de l'avenir des PC, il présente aussi des défis, notamment en termes de design et de capacité de stockage. Néanmoins, les avantages en termes d'ergonomie et de flexibilité d'utilisation promettent de compenser ces limites.

