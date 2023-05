ChatGPT menace de quitter l’UE si les gouvernements n’acceptent pas cette condition

Le créateur de ChatGPT soutient la réglementation de l’IA, tant que cela n’entrave pas la vente de ses modèles.

Le PDG d’OpenAI, Sam Altman, soutient la réglementation de l’IA tout en maintenant la vente de ses modèles, y compris ChatGPT. Son offensive de charme à l’étranger poursuit le battage médiatique autour de l’IA initié lors de ses entretiens avec le Congrès américain. Malgré le soutien américain à l’IA, Altman a menacé de déplacer ses technologies si ses règles ne sont pas respectées.

Tour mondial d’Altman : réglementation de l’IA et promotion de ChatGPT

Sam Altman, PDG d’OpenAI, a entrepris un tour du monde, de Lagos au Nigeria à diverses destinations en Europe. Lors de ses rencontres avec des acteurs majeurs de la technologie et des décideurs politiques, Sam Altman a soutenu la réglementation de l’IA. Il a également fait la promotion de ChatGPT lors d’une table ronde à l’University College de Londres. Cependant, il a exprimé des préoccupations quant à la classification des systèmes à haut risque par l’UE.

La loi sur l’IA de l’UE propose une classification en trois catégories de risque. D’un côté, il y a les systèmes à risque inacceptable, tandis que de l’autre, les systèmes à haut risque doivent respecter des normes de transparence et de surveillance. Altman a soulevé la possibilité que ChatGPT et le modèle GPT-4 soient considérés comme des systèmes à haut risque. En conséquence, cela imposerait des exigences spécifiques à OpenAI en matière de conformité et de réglementation. Toutefois, il a souligné les limites techniques auxquelles l’entreprise pourrait être confrontée pour se conformer à de telles réglementations.

Le règlement sur l’IA de l’UE a pour objectif principal de réguler les utilisations potentiellement préoccupantes de l’IA. Il vise notamment des domaines tels que le système de crédit social chinois et la reconnaissance faciale. Néanmoins, l’émergence de ChatGPT et d’autres modèles d’IA a suscité des discussions sur la manière de les réglementer. Des modifications ont été apportées à la loi en décembre, introduisant des contrôles de sécurité et une gestion des risques pour les modèles fondamentaux. Ces mesures visent spécifiquement les LLM utilisés dans les chatbots. Ces débats soulignent l’importance croissante de la réglementation de l’IA. Ils mettent en évidence la nécessité de trouver un équilibre entre l’innovation et la protection des utilisateurs et de la société dans son ensemble.

Ouverture de l’UE envers OpenAI

L’UE a montré une plus grande ouverture à l’égard d’OpenAI par rapport aux États-Unis. Le comité européen de protection des données surveille ChatGPT pour garantir la conformité aux lois sur la confidentialité. Cependant, la loi sur l’IA est sujette à des changements, ce qui peut expliquer la tournée mondiale d’Altman.

Altman a réitéré certains points qu’il avait abordés lors de son audition devant le Congrès. Il a soutenu la réglementation de l’IA, y compris des exigences de sécurité renforcées. En plus, il a évoqué la possibilité d’une agence gouvernementale pour les tests et la conformité réglementaire. Il a appelé à une régulation qui se situerait entre l’approche traditionnelle européenne et américaine.

Pourtant, Altman a souligné qu’il ne souhaitait pas de réglementation restreignant l’accès des utilisateurs à la technologie. Il a également affirmé que cela ne devrait pas nuire aux petites entreprises ni à l’IA open source. Néanmoins, toute nouvelle réglementation pourrait avantageusement profiter à OpenAI, qui a déjà adopté une approche plus fermée.

Certains pays, comme l’Italie, ont initialement interdit ChatGPT. Toutefois, l’interdiction a été levée après qu’OpenAI ait apporté des améliorations en matière de confidentialité. L’entreprise cherche ainsi à satisfaire les gouvernements en apportant des améliorations. Avec plus de 100 millions d’utilisateurs actifs de ChatGPT, OpenAI doit trouver un équilibre délicat.