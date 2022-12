Apple ajoute le chiffrement sur iCloud : comment activer l’option ?

Apple étend le chiffrement de bout en bout à un certain nombre de services iCloud supplémentaires. La firme à la pomme qualifie cette initiative, baptisée Advanced Data Protection, comme le plus haut niveau de sécurité des données cloud d’Apple. Voici comment l’activer.

Pour le moment, cette fonctionnalité de chiffrement sur iCloud est disponible en opt-in pour les utilisateurs. Autrement dit, ces derniers doivent l’activer via les Paramètres d’iCloud. À terme, Apple envisage d’appliquer cette fonctionnalité par défaut pour tous les utilisateurs.

Pour l’heure, il est trop tôt pour envisager un tel déploiement, explique la société. L’activation de cette nouvelle fonctionnalité de chiffrement sur iCloud suppose que personne ne détiendra les clés de décryptage des données de l’utilisateur. Le seul moyen d’y accéder reste l’appareil de l’utilisateur lui-même (appareil de confiance).

Apple a lancé la Data Protection dans la dernière version bêta d’iOS 16.2. La nouvelle fonctionnalité de chiffrement sera disponible pour les utilisateurs aux États-Unis d’ici fin 2022. Pour les autres pays, Apple annonce une mise en œuvre début 2023.

Un haut niveau de sécurité

« Advanced Data Protection est le plus haut niveau de sécurité des données cloud d’Apple, donnant aux utilisateurs le choix de protéger la grande majorité de leurs données iCloud les plus sensibles avec un chiffrement de bout en bout », explique Ivan Krstić, responsable de l’ingénierie et de l’architecture de la sécurité chez Apple.

Le chiffrement de bout en bout était déjà disponible sur 14 catégories de données. Désormais, L’E2EE (End-to-end encryption) est désormais disponible sur 23 catégories de données.

Les sauvegardes d’appareil et des messages, le lecteur iCloud, les photos ou encore les mémos vocaux font partie des nouveaux services (et type de données) qui bénéficient de cette fonctionnalité de cryptage. Par contre, l’extension ne couvre pas iCloud Mail, Contacts et Calendar. Espérons que ce sera pour bientôt.