Comment éviter les arnaques des casinos en ligne ?

Les casinos en ligne sont aujourd’hui, très accessibles. Vous pouvez y jouer à toute heure à partir d’un ordinateur portable, d’une tablette, d’un smartphone… tant que vous disposez d’une connexion Internet. Les plateformes de casino en ligne attirent de plus en plus d’utilisateurs. Cet engouement et son accessibilité en font également une cible de premier choix pour les arnaqueurs. Cette arnaque insidieuse et omniprésente est le principal sujet d’inquiétude des joueurs et des opérateurs de jeux.

Les arnaques les plus courantes dans ce milieu

Les arnaques peuvent se présenter sous diverses formes dans le but d’abuser un joueur ou un opérateur de jeu. Leur principal objectif étant d’extraire et de détourner des fonds, des bonus ou d’autres avantages de la société de jeu en ligne.

Les fraudeurs créent des dizaines de comptes en utilisant de fausses informations d’identification. Ils travaillent depuis ces faux comptes pour faire pencher la balance en leur faveur comme pour bénéficier de bonus d’inscription. Les opérateurs de jeux se retrouveront rapidement à la faillite s’ils se mettent à distribuer des bonus à tous ces faux comptes.

L’utilisation de ces plusieurs comptes vise également à augmenter les chances de gagner d’un joueur. Une même personne peut utiliser plusieurs comptes. Elle fait semblant de perdre sur un compte et laisse son autre compte gagner. Le fraudeur arrive ainsi à empocher tous les gains et les bonus. Comme à la table de poker, le fraudeur fait en sorte que plusieurs de ses comptes rejoignent la même table afin de tromper le système. Il peut ainsi influencer les résultats en faveur ou contre un joueur précis.

Les arnaques peuvent aussi se présenter sous forme de vol de carte. Ils utilisent ces cartes pour recharger leur compte. Ces arnaqueurs peuvent même aller jusqu’à demander une rétrofacturation à leur banque ou à leur fournisseur de cartes de crédit. Ils prétextent en général un vol de crédit sur une plateforme de jeux en ligne. Ces personnes mal intentionnées seront donc remboursées aux frais de l’opérateur de jeux.

Une arnaque par abus de recharge téléphonique a aussi déjà été observée. Si votre casino en ligne propose des recharges téléphoniques, les fraudeurs peuvent prendre votre place et inciter leurs victimes à financer leurs comptes.

Il est tout à fait possible d’éviter toutes les tentatives d’arnaques en ligne. Voici quelques solutions que vous pourrez mettre en œuvre pour déjouer les arnaques minant les casinos en ligne.

Vous devrez redoubler de vigilance et ne jouer que sur une plateforme légale de casino en ligne. Les jeux de casino en ligne vous intéressent ? Ne vous inscrivez pas à la première plateforme trouvée sur Internet. Assurez-vous d'abord qu'il s'agit d'un opérateur fiable et que votre argent sera entre de bonnes mains.

Les arnaqueurs multicomptes exploitent souvent tous leurs faux comptes à partir d'un même appareil. Utilisez donc l'empreinte digitale de l'appareil pour vos connexions. Cette méthode peut suffire à mettre fin aux abus de bonus.

L'analyse de hachage de mot de passe est aussi une des solutions pouvant être mises en œuvre pour déjouer les arnaques. Il est en effet rare que des arnaqueurs utilisent des mots de passe uniques pour tous leurs faux comptes.

L'analyse de l'empreinte numérique est aussi un moyen efficace. Elle représente en effet l'empreinte digitale d'un appareil donné.

L'adresse IP quant à elle peut révéler l'emplacement et les habitudes d'utilisation de la personne derrière un ou plusieurs comptes. L'étude de cette adresse IP pourrait vous informer sur l'emplacement et les activités malsaines du fraudeur.