Formation gratuite en ligne : Découvrez gratuitement les services de bases de données et d’analyse dans Microsoft Azure

Global Knowledge vous offre la possibilité de suivre la formation Microsoft Azure Data Fondamentaux gratuitement. Grâce à cette formation d’une journée, vous pourrez vous familiariser avec les différents concepts de base de données de ce service cloud.

Vous souhaitez simplement apprendre les fondamentaux des services d’analyse et de base de données exploités dans le cloud ? Ou bien, vous vous préparez à la certification Microsoft DP -900 ? Le 2 décembre, à partir de 9 h 30 heure de Paris, un instructeur certifié MCT chez Global Knowledge, spécialiste du développement, de la data et de la solution Power Platform de Microsoft, animera une présentation, en français, pour approfondir vos connaissances sur la plateforme Azure et de ses services.

Approfondissez vos connaissances sur les services et la plateforme Azure

La formation Azure Data Fundamentals permet de maîtriser les différents concepts élémentaires des bases de données au sein du cloud. Cette dernière permet aux participants d’identifier les bases de données relationnelles ou non, d’explorer l’analytique et le big data. Ils peuvent par la suite découvrir comment cette technologie est mise en œuvre dans Microsoft Azure.

Au cours de ce webinar, les participants acquièrent les compétences nécessaires pour maîtriser pleinement les services Azure. En fait, cette présentation couvre les missions, les rôles et obligations spécifiques des collaborateurs des services de données dans le cloud. Elle leur permet de découvrir les fonctions de data engineer, data analyst et administrateur de base de données. Grâce à ce programme, ils peuvent apprendre à créer et à déployer des bases de données et des entrepôts de données.

Se préparer au certificat Microsoft Certified: Azure Data Fundamentals

Tout au long de cette formation, une série de démo permettra aux participants de mieux assimiler les sujets évoqués. Ils exploreront les différentes solutions de traitement permettant de développer des applications data analytics dans Azure. Les services Azure Databricks, Azure Synapse Analytics, et Azure HDInsight et Power-Bi seront également abordés.

Chaque participant recevra le support de formation Microsoft Azure Data M-DP900. Associé au guide de préparation disponible en ligne, celui-ci leur permettra s’ils le souhaitent, d’approfondir les connaissances nécessaires à la préparation de l’examen de certification Microsoft Azure Data Fundamentals.

La certification Azure Data Fundamentals peut être utilisée pour se préparer à d’autres certifications Azure basées sur les rôles tels qu’Azure Database Administrator Associate ou Azure Data Engineer Associate, sans être un prérequis pour elles.