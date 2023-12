Hello Data! 2024 – L’IA générative peut-elle devenir concrète pour les entreprises ?

📅 Rendez-vous le 26 mars à 14 h

Venez participer à 2 h d’émission en direct ! Le tout 100 % en français et animé par Frédéric Simottel. Un événement data à ne pas manquer, organisée par SAS, leader de l’analytique et de l’IA.

Hello Data!, l’émission dédiée au décryptage des grandes innovations (et bouleversements) de notre temps, revient pour sa quatrième édition le mardi 26 mars de 14 h à 16 h !

Cette année, nous avons tous constaté que l’IA est devenue un phénomène omniprésent. Sa puissance potentielle suscite de nombreuses craintes, des convictions, mais correspondent-elles à la réalité ?

L’IA générative est-elle réellement une révolution ? Les entreprises sont-elles prêtes à déployer cette nouvelle technologie ? Et le cas échéant, doivent-elles mettre en place des politiques de gouvernance de l’usage de ces technologies ?

2023 fut l’année de l’explosion de l’Intelligence Artificielle.

2024, sera-t-elle l’année de sa concrétisation ?

Cette année, les discussions porteront autour des grandes préoccupations au sujet de l’IA générative :

L’IA générative peut-elle déstabiliser les entreprises ?

Les informations de demain seront-elles encore aussi fiables que celles d’aujourd’hui ? Quel est l’avenir de la réglementation ? L’IA générative signifie-t-elle la fin de la recherche et, par conséquent, la fin des innovations ?

IA et données synthétiques : en quoi changent-elles la donne dans tous les secteurs ?

Même si nous sommes uniquement au début de l’adoption de l’IA générative, les premiers cas d’usages commencent à émerger et les résultats sont impressionnants. Découvrez l’utilisation de l’IA générative dans la santé, l’assurance, dans la fraude ou encore le risque de crédit.

IA générative et évolution de la gestion des compétences

Comment gérer l’utilisation de l’IA générative au sein de son entreprise ? En effet, la gouvernance des données et la formation aux outils d’IA deviennent indispensables. Comment assurer leur réussite ?

Au-delà de l’entreprise, les nouveaux terrains de jeu de l’IA

L’IA ne transforme plus seulement les entreprises ! Le sport et même les industries créatives se sont emparés de cette technologie pour plus de performance ou de créativité.

Le programme promet d’être passionnant, donc si vous souhaitez réserver votre place en avant-première, n’attendez pas une seconde de plus et inscrivez-vous à l’événement de l’année !

Sans réflexion et discussion, l’innovation n’est pas possible. Participer à Hello Data!, c’est participer au débat, c’est s’inspirer des acteurs en première ligne et c’est l’envie de se poser les bonnes questions.