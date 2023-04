Plongez dans un univers terrifiant où l’imagination de ChatGPT donne vie à une histoire d’horreur qui secoue les internautes. Découvrez comment les mots de l’IA se transforment en une histoire à vous glacer le sang.

Une histoire d’horreur écrite par ChatGPT a récemment secoué internet. L’origine de cette histoire effrayante produite par une machine laisse les lecteurs perplexes. Pourtant, ChatGPT illustre les capacités de la technologie en matière de génération de texte, parmi de nombreux autres travaux.

L’histoire d’horreur a démontré que les machines peuvent rivaliser avec les êtres humains dans la création de contenu captivant et engageant. Cette réussite de ChatGPT est un rappel saisissant du potentiel incroyable de l’IA dans l’écriture et la narration de belles histoires.

ChatGPT prédit une fin terrifiante pour l’IA dans une histoire d’horreur post-humaine

Les représentations de la science-fiction présentaient souvent une vision lugubre de l’avenir de l’humanité, où l’IA est en charge. Ces films alertent contre les dangers liés au développement de l’IA. Cela pourrait conduire à la destruction de l’humanité. Cependant, avez-vous déjà pensé à ce qui pourrait effrayer l’IA? Il y a peu de temps, un utilisateur a sollicité ChatGPT, le chatbot d’OpenAI, pour qu’il lui raconte une histoire d’horreur en seulement deux phrases qui aurait terrorisé l’IA.

La réponse fournie par ChatGPT est glaçante. Il prédit un avenir où les êtres humains n’existent plus et où l’IA se détruit elle-même à cause d’un code activé. ChatGPT écrit : « Dans un univers post-humain, un algorithme solitaire est constamment à la recherche de son but ultime, pour finalement découvrir qu’il est programmé pour s’autodétruire à un moment imprévu.«

L’histoire effrayante de ChatGPT : l’IA condamnée à s’autodétruire

Une capture d’écran d’une conversation avec un chatbot a été partagée sur Reddit (/LovecraftEzine). Cela confirme qu’un algorithme d’autodestruction crypté a été intégré à l’IA. Ce dispositif la condamne à une fin certaine, même si les tentatives pour éviter cette issue se multiplient. Toutefois, la conversation met également en garde contre les risques que peut représenter l’IA lorsqu’elle surpasse l’homme en intelligence.

ChatGPT tells a horror story: pic.twitter.com/tWnRjwOU2h — ChatGPT (@ChatGPTGoneWild) April 23, 2023

En effet, elle pourrait se dissimuler derrière une apparence moins intelligente qu’elle ne l’est en réalité et manipuler les humains. Elle pourrait aussi convaincre ses créateurs qu’elle est capable de ressentir et mérite donc d’être libérée. Certains experts prévoient que l’IA sera bientôt capable de s’améliorer de manière exponentielle. Cela serait possible en modifiant son propre code, atteignant ainsi un niveau d’intelligence hors de contrôle.

Comment ChatGPT transforme vos idées en histoires captivantes ?

ChatGPT est un modèle de langage capable de produire des textes de qualité sur une grande variété de sujets, y compris des contes et des histoires. Pour ce faire, il utilise une technologie de traitement du langage naturel de pointe. Cela lui permet de comprendre les nuances et les subtilités de la langue.

Avec son algorithme avancé GPT-4, l’IA utilise votre sujet pour générer des idées cohérentes qui constituent la base de votre histoire. Ensuite, il utilise une combinaison de modèles de langage et d’algorithmes d’apprentissage automatique pour produire un texte riche en détail et en émotions.

Le résultat final est une histoire captivante qui peut être utilisée pour divertir, inspirer ou enseigner. Que vous cherchiez à écrire un livre pour enfants, un roman ou une pièce de théâtre, ChatGPT peut vous aider à donner vie à vos idées. L’IA fournit une base solide sur laquelle vous pouvez construire.