Comment l’IA contribue-t-elle de plus en plus à la rédaction de contenu web ?

L’essor de l’IA a permis aux rédacteurs de rationaliser la création et l’édition de contenu. Mais ces outils peuvent-ils vraiment remplacer les rédacteurs humains ?

L’intelligence artificielle est le moteur qui sous-tend la plupart des tâches quotidiennes. Pourtant, en ce qui concerne la rédaction de contenu, la valeur de l’IA est un peu plus nuancée. En fait, si vous envisagez d’adopter cette technologie, cet article vous aidera à évaluer les avantages et les inconvénients des outils de rédaction IA avant d’investir.

Utilisation de l’IA dans la rédaction de contenu

L’idée de l’IA dans la rédaction de contenu n’est pas nouvelle. Certaines entreprises en profitent pour générer du contenu ciblé pour leurs clients, tandis que d’autres les utilisent comme un outil pour aider les rédacteurs dans leur travail. L’idée est que ces assistants d’IA peuvent être exploités par les humains et les machines. Ils fournissent une assistance en cas de besoin et génèrent des idées à grande échelle si nécessaire.

Mais cela vaut-il la peine d’utiliser de tels outils alors que Google s’oppose clairement au contenu généré par l’IA ? En effet, ce moteur de recherche impose des règles en matière de rédaction SEO. Il faut en savoir plus sur cette technique de pointe pour générer du contenu pertinent.

Mais comme l’IA aide à créer du contenu fréquent, pour un public particulier, il est important de discuter des avantages et des inconvénients de ces outils.

Les avantages des outils de rédaction de l’IA

Le principal avantage de l’utilisation des outils d’IA dans la rédaction concerne la vitesse à laquelle le contenu est généré. Basés sur des algorithmes, ils peuvent recréer du contenu en quelques secondes. En fait, les rédacteurs étaient contraints d’écrire en masse pour attirer leur public, ce qui pouvait aussi parfois conduire à l’épuisement.

En augmentant cette efficacité de rédaction par la quantité d’articles à fournir à un moment donné, l’IA améliore la scalabilité du travail.

Générer des idées

Il arrive qu’un rédacteur même les plus aguerris ait du mal à trouver un sujet pour son prochain article de blog. Les outils d’IA peuvent aider à surmonter le blocage de la rédaction et à trouver des idées pour le développement de contenu. Certains outils demandent simplement de fournir le lien vers l’une des pages du site Web pour suggérer de nouvelles idées de contenu.

Économiser de l’argent

Les salaires des rédacteurs de contenu varient dans le monde entier. Il reste néanmoins plus coûteux d’engager des rédacteurs humains que de payer l’abonnement mensuel à un produit d’IA. Pour les entreprises disposant d’un budget modeste, l’intelligence artificielle peut constituer une alternative intéressante

Les limites des outils d’écriture IA

Le style de l’article et l’utilisation abusive de statistiques dans le flux de contenu sont deux exemples de problèmes des outils IA. Le risque d’être signalé par les moteurs de recherche comme du plagiat est également une préoccupation majeure.

En effet, de nombreux outils d’IA récupèrent des extraits de texte d’autres sites Web et les reformulent. Or cette pratique va à l’encontre des directives de Google qui interdit la compilation ou la combinaison de contenus provenant de différentes pages Web sans y ajouter une valeur suffisante.

Manque de créativité et d’originalité

Les outils d’IA ont tendance à être trop simplistes et ne peuvent pas vraiment comprendre les nuances du langage humain. Par exemple, la plupart des outils d’IA ne comprennent pas le sarcasme. Ils ont tendance à l’interpréter comme une contradiction directe.

Ce qui distingue les êtres humains, ce sont leurs émotions. Or, l’IA ne peut pas transmettre émotionnellement des mots comme le font les humains.

Un autre problème avec les outils d’IA est qu’ils ne peuvent rien créer au-delà de ce pour quoi ils ont été programmés. Ils sont incapables d’organiser quoi que ce soit de nouveau, d’imaginatif ou de créatif. Comme indiqué précédemment, l’IA ne peut pas établir de lien émotionnel avec les lecteurs.

Quel est l’avenir de l’IA et de la rédaction de contenu ?

Après avoir évalué tous les avantages et inconvénients du contenu généré par l’IA, on se rend compte de l’opportunité d’utiliser ces outils pour fournir une aide à la rédaction. Leur capacité à élaborer rapidement des articles de qualité est particulièrement intéressante. Ces outils d’IA peuvent en effet vous aider à surmonter le blocage de la rédaction et à trouver des idées créatives.

Toutefois, il ne faut pas considérer ces technologies de rédaction IA comme un substitut aux rédacteurs humains. Il faut les utiliser pour trouver des suggestions de contenu, aider à paraphraser de courts passages, vérifier la grammaire et l’orthographe, et appuyer vos recherches.