Comment l’IA va bouleverser le design d’intérieur ?

L’IA est devenue de plus en plus courante dans la vie quotidienne et désormais, elle est aussi devenue un outil considérable dans le design d’intérieur.

Le monde du numérique se tourne vers l’avenir. Avec l’intelligence artificielle, la majorité des tâches sont plus faciles à réaliser. Cet outil est d’ailleurs une référence dans le secteur industriel et informatique. Cependant, l’IA tente de conquérir le domaine du design d’intérieur. Plusieurs programmes permettent ainsi de concevoir un espace personnalisé, peu importe les attentes de l’utilisateur. Toutefois, l’IA ne reste qu’un système et l’intelligence humaine est toujours de mise pour la perfectionner.

Les apports de l’IA pour le design d’intérieur

Les compétences d’un designer, associé à la performance d’une intelligence artificielle, donnent des résultats exceptionnels. Effectivement, cet outil permet de réaliser les inspirations d’un professionnel. Avec une base de datas diversifiée, l’IA pourra créer un design d’intérieur personnalisé. L’objectif est de répondre à toutes les attentes des clients.

Design d’intérieur avec une IA : tout commence par une analyse

Comme toujours, un entretien avec le client s’impose. Durant cette entrevue, le décorateur étudie les requêtes. Il utilisera ensuite ces données pour trouver le design qui s’en rapproche le plus.

L’intelligence artificielle décrypte alors ces informations et émet des propositions au designer. Cependant, l’IA se concentrera davantage sur les tendances du design intérieur. Elle mettra en avant les produits les plus originaux, et les styles les plus atypiques.

Par ailleurs, cet outil analyse aussi les comportements d’achats des clients. Toutefois, tous les spécialistes n’utilisent pas cette fonction. En effet, les informations sont assez personnelles, et peu accessibles au professionnel. Une relation de confiance sera de mise pour exploiter ces informations.

Des recommandations personnalisées

Dans cette fonction, l’intervention d’un spécialiste n’est pas nécessaire. En effet, il s’occupe juste de recevoir les préférences des clients. L’intelligence artificielle prend ensuite le relais.

Une fois que l’IA a reçu les recommandations, elle propose différents composants d’un design d’intérieur original. Cette fonctionnalité concerne surtout les meubles et les palettes de couleurs. Il ne reste plus qu’à choisir ceux qui convient le plus aux attentes du client.

3 outils se basent sur cet atout :

Homestyler

Leaperr

LexSet.ai

Une optimisation d’espace avec l’IA

Une fois que l’IA a choisi les composants, elle passera aux prochaines étapes du design d’intérieur. Ici, le designer entre les dimensions ainsi que la forme de la pièce dans un logiciel spécifique. Cependant, il ne faut pas oublier l’emplacement des ouvertures pour avoir le meilleur rendu possible.

L’IA analyse ensuite les positions adéquates pour chaque mobilier et objets de décorations. En plus d’avoir un beau design, l’intelligence artificielle assure aussi le confort des occupants. L’optimisation d’espace va se focaliser sur la circulation de l’air, le chauffage et le refroidissement dans une pièce. Ces fonctionnalités sont exploitées par les architectes et les professionnels du bâtiment.

3 logiciels sont des références dans cette catégorie. On peut citer Autodesk 3Ds Max, un des plus célèbres du domaine. Mais il existe aussi des outils émergents, comme Planner 5D ou Lambemt.

Une visualisation du design d’intérieur avec l’IA

Une fois que toutes les informations sont analysées, l’IA pourra donner un aperçu des résultats. Et les rendus se rapprochent de plus en plus du réel.

Cette visualisation à partir de l’IA du design d’intérieur permet de réaliser des maquettes. Mais cette fonctionnalité est surtout utilisée par les grandes entreprises.

Les particuliers peuvent alors s’orienter vers l’option VR (réalité virtuelle). Avec un casque spécialisé, le client pourra visualiser son espace avec une vision 360°. Par ailleurs, il existe aussi les photos à réalité augmentée. Ici, l’IA conçoit une image haute définition pour montrer les résultats au client. Ces deux rendus se basent sur des algorithmes optimisés.

C’est un avantage gagnant-gagnant pour l’intéressé et le designer. En effet, ce dernier pourra apporter une modification virtuelle si un détail ne plaît pas au bénéficiaire.

Utiliser l’IA dans le design d’intérieur : les outils de références

Homestyler, la référence en visualisation

Dans ce logiciel, l’intelligence artificielle se concentre sur la conception d’images 3D et 2D. Ainsi, le client aura une visualisation précise de son design d’intérieur avec l’IA.

Effectivement, Homestyler dispose d’une base de données complètes. Cet outil a une vaste bibliothèque d’objets de décoration et de meubles. Les versions récentes proposent même des modèles venant des marques les plus célèbres.

Après la conception, le bénéficiaire aura une visualisation réaliste, avec une bonne optimisation d’espace. Il est aussi possible de partager le rendu avec d’autres utilisateurs.

SmartdDraw, pour assurer son optimisation d’espace

L’outil est disponible en ligne, et à la portée de tous les utilisateurs. Ses atouts reposent sur l’aménagement d’espace. Cette IA donne un aperçu du design d’intérieur.

Comme les outils de conception, SmartDraw dispose d’une bibliothèque bien fournie. L’utilisateur pourra alors créer un plan détaillé d’une pièce, d’un étage tout entier, voire d’une maison. Il est aussi possible d’ajuster l’emplacement des composants à sa guise. Par ailleurs, l’outil possède des modèles préconçus, parfaits pour débuter un projet.

Les rendements sont exceptionnels, dignes des conceptions professionnelles. Toutefois, il est recommandé de contacter un spécialiste afin d’avoir des résultats personnalisés.

Midjourney, un atout de taille pour concevoir une première image

Cette IA permet de débuter un projet de design d’intérieur. En effet, l’utilisateur se base surtout sur des mots clés. Ces derniers doivent être précis pour avoir le meilleur rendu imaginable. Midjourney se focalise ensuite sur sa base de données. Après quelques secondes, l’utilisateur aura plusieurs propositions. Il aura même la possibilité d’ajuster le rendu.

Les particuliers peuvent alors employer Midjourney pour concevoir une image de départ unique. Ils peuvent l’envoyer vers un professionnel du design d’intérieur. Ce dernier prendra en charge la continuité du projet.

Foyr Néo, un outil de référence pour les designers d’intérieur

Certes, Foyr Néo est un peu plus difficile à manipuler. Cependant, cet outil permet de concevoir un plan d’étage précis, avec un aménagement d’espace personnalisé. Il faut alors une phase d’initiation pour maîtriser ce logiciel à la perfection. Une base en CAO ou en modélisation 3D est un atout souhaité, mais n’est pas obligatoire.

Entre autres, Foyr Néo dispose de 60 000 modèles 3D préconçus. Il ne reste plus qu’à les ajuster en fonction de la requête des clients. Il existe aussi plusieurs prototypes de meubles et d’objets de décoration.

L’IA de Foyr Néo se concentre ainsi sur la visualisation du design d’intérieur.