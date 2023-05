Microsoft révèle que son IA montre des prémices d’intelligence humaine

Les chercheurs de Microsoft affirment que l’IA montre la façon dont les gens agissent, tandis que les critiques les accusent d’erreur.

Lors d’une expérimentation récente, les informaticiens de Microsoft ont confronté leur nouvelle IA à une énigme physique complexe. La réponse inattendue fut une suggestion ingénieuse : disposer les œufs sur un livre, puis placer l’ordinateur portable à l’envers par-dessus. Cette prouesse a soulevé des interrogations sur une forme d’intelligence émergente. En mars, un article de recherche de 155 pages a été publié, affirmant que ce système représente une avancée vers l’intelligence artificielle générale, rivalisant avec les capacités cognitives humaines. L’étude fut diffusée sur un référentiel de recherche en ligne.

Débat sur l’IA : Microsoft et l’Intelligence Artificielle Générale

Microsoft a engendré un débat intense en affirmant que l’industrie technologique crée quelque chose qui ressemble à l’intelligence humaine. Selon Peter Lee, responsable de la recherche chez Microsoft, cette affirmation suscite initialement du scepticisme. Ce scepticisme évolue ensuite en frustration et en inquiétude. Le document de recherche de Microsoft, intitulé « Sparks of Artificial General Intelligence », aborde cette question cruciale. Il examine les implications et les risques potentiels. La construction d’une machine équivalente ou supérieure au cerveau humain présente des opportunités et des dangers significatifs.

Cependant, revendiquer une Intelligence Artificielle Générale (AGI) peut mettre en danger la réputation des informaticiens. Différentes interprétations de l’intelligence peuvent s’affronter. L’année précédente, Google a licencié un chercheur pour avoir affirmé qu’un système d’IA dépassait les affirmations de Microsoft. Malgré ces réserves, certains pensent que l’industrie se rapproche de la création d’un nouveau système d’IA inexplicable. Ce système serait capable de générer des réponses et des idées humaines non programmées.

Pour explorer davantage cette idée, Microsoft a réorganisé ses laboratoires de recherche en créant des groupes dédiés. L’un de ces groupes est dirigé par Sébastien Bubeck, l’auteur principal de l’article sur l’AGI de Microsoft. Ces avancées technologiques soulèvent des questions fondamentales sur les limites et les perspectives de l’intelligence artificielle. Elles incitent à reconsidérer notre compréhension des capacités cognitives des machines.





La puissance et la compréhension de GPT-4 d’OpenAI

Le GPT-4 d’OpenAI, système le plus puissant de sa catégorie, a été utilisé par les chercheurs de Microsoft. En investissant 13 milliards de dollars, Microsoft est devenu un partenaire étroit de la société OpenAI de San Francisco. Sous la direction du Dr Bubeck, l’équipe a défié le GPT-4 avec diverses tâches. Par exemple, ils lui ont demandé d’écrire une preuve mathématique poétique démontrant l’infinité des nombres premiers. Le résultat était si impressionnant que le Dr Bubeck était stupéfait : « Qu’est-ce qui se passe ? », s’est-il demandé lors d’un séminaire au Massachusetts Institute of Technology en mars.

Au fil des mois, les chercheurs ont documenté le comportement complexe du GPT-4. Ils ont constaté qu’il démontrait une « compréhension profonde et flexible » des concepts et compétences humaines. Le Dr Lee souligne que le GPT-4 est impressionnant pour générer du texte. Ses forces résident dans l’analyse, la synthèse, l’évaluation et le jugement des textes. Notamment, lorsqu’ils ont sollicité le système pour dessiner une licorne en programmation, il a pu le faire. Même après avoir supprimé le code de la corne, il a réussi à réaliser cette tâche. Le GPT-4 a également réussi d’autres tâches variées. Il a évalué le risque de diabète en fonction des informations sur une personne. En plus, il a rédigé une lettre de soutien politique à la manière de Mahatma Gandhi adressée à sa femme et a mené un dialogue socratique sur les abus des modèles de langage.

Critiques envers les prétentions de GPT-4

Certains experts en IA critiquent l’article de Microsoft, le considérant comme une tentative opportuniste de déclarations grandioses sur une technologie incomprise. En effet, ils soutiennent que GPT-4, en théorie, ne possède pas la familiarité avec le monde physique nécessaire à une intelligence générale. Ainsi, il y a un écart entre les prétentions de Microsoft et la réalité de la situation.

De plus, Maarten Sap, chercheur à l’Université Carnegie Mellon, critique les « Sparks of AGI » comme une stratégie de relations publiques subjective et informelle. Selon lui, elle est souvent adoptée par les grandes entreprises. Les affirmations du document ne peuvent être vérifiées par des experts externes. Les tests ont été effectués sur une version non raffinée de GPT-4. Alison Gopnik, professeur de psychologie à l’Université de Californie à Berkeley, soulève des doutes quant à la provenance du texte généré par GPT-4. Elle se demande s’il est réellement le résultat d’un raisonnement humain ou du bon sens. Il est crucial de ne pas anthropomorphiser les systèmes tels que GPT-4. Le Dr Gopnik explique qu’il ne faut pas les considérer comme une compétition avec les capacités humaines.