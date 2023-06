Ces pubs générées par l’IA vont vous mettre mal à l’aise

L’IA révolutionne la publicité en repoussant ses limites, offrant un potentiel innovant pour atteindre et engager les consommateurs.

L’intelligence artificielle est en plein essor et pourrait bientôt révolutionner le monde de la publicité. Les générateurs d’art IA, la création musicale et les moteurs vidéo s’améliorent à un rythme rapide, ouvrant de nouvelles possibilités. Il ne serait pas étonnant de voir l’IA être couramment utilisée dans les publicités, offrant des solutions créatives et personnalisées aux annonceurs. L’IA promet de repousser les limites de la publicité traditionnelle, offrant un potentiel sans précédent pour atteindre et engager les consommateurs de manière innovante.

IA : perfectionnement, absurdité et contrôle

Heureusement pour l’instant, ces technologies sont loin d’être parfaites. En effet, les générateurs d’art continuent d’être merveilleusement incapables de développer des mains humaines précises, par exemple. Néanmoins, nous pouvons continuer à rire de l’absurdité des publicités générées par l’IA.

En attendant, nous redoutons la prise de contrôle de notre société par une intelligence artificielle sensible. Malgré tout, nous retenons notre contrôle et apprécions l’aspect comique de ces tentatives maladroites. Il reste encore du chemin à parcourir avant que l’IA puisse rivaliser avec la créativité et l’intuition humaine. Surtout dans le domaine de la publicité.

Les publicités générées par l’IA : Éthique, réglementations et transparence

Toutefois, les publicités générées par l’IA pourraient prendre une tournure sombre. Cela est illustré par l’exemple récent du « Beat Biden », une campagne diffamatoire menée par le GOP. Cette utilisation de l’IA pour peindre une vision négative d’une deuxième administration Biden soulève des inquiétudes quant à l’éthique et à la manipulation. En réponse à cette problématique croissante, la représentante démocrate de New York, Yvette Clarke, a proposé le projet de loi. Cette proposition législative est connue sous le nom de REAL Political Ads Act.

Ce projet de loi vise à exiger la divulgation des publicités politiques utilisant l’IA, soulignant l’importance de la transparence dans ce domaine. L’émergence de telles publicités générées par l’IA souligne le besoin de réglementations et de normes claires. Par conséquent, il est crucial de réglementer l’utilisation de l’IA dans le domaine politique afin de prévenir les abus et de préserver l’intégrité du processus démocratique. Les implications éthiques et manipulatrices de ces publicités suscitent des préoccupations quant à la transparence et à l’intégrité de la communication politique. Dans l’ensemble, une approche équilibrée et réfléchie est essentielle pour garantir l’utilisation responsable et éthique de l’IA. Cela est particulièrement vrai dans le domaine des publicités politiques.