Real Madrid–Man City : un accès gratuit existe… et très peu le connaissent

Aujourd’hui, le 10 décembre 2025 à l’occasion de la 6e journée de la Ligue des champions, Real Madrid vs Manchester City revient une nouvelle fois. Ils vont disputer les huit premières places de la phase de la Ligue des Champions.

Le match aura lieu à Santiago Bernabéu. Pour suivre ce choc entre les deux poids lourds, plusieurs solutions s’offrent à vous. Que vous soyez en France ou partout ailleurs.

Comment suivre le match gratuitement ? Pour regarder Real Madrid–Man City sans dépenser un centime, vous pouvez utiliser une petite astuce : Lancez le streaming gratuit proposé par une chaîne locale du pays diffuseur. Installez NordVPN sur votre appareil. Connectez-vous à un serveur situé dans la zone où le match est accessible gratuitement J’active mon VPN

Pourquoi ce match en vaut la peine ?

Le Real Madrid occupe la cinquième place de la première phase avec douze points. La formation espagnole doit ses succès à une attaque plus vive qu’en championnat.

L’équipe compte quatre victoires en cinq rencontres. La défaite à Liverpool est son seul accroc dans cette campagne. La présence de Kylian Mbappé, meilleur buteur européen, pèse dans chaque rencontre.

Manchester City suit de près avec dix unités après cinq journées tendues. Le collectif de Guardiola alterne entre coups d’éclat et sorties moins inspirées. Les victoires contre Villarreal et Dortmund ont ramené un peu d’air. La défaite face au Bayer Leverkusen a rappelé un problème récurrent à l’extérieur.

Ce rendez-vous boucle donc une phase intense pour les deux effectifs, chacun avec ses fragilités et ses certitudes. Le coup d’envoi est prévu à 21h depuis le Bernabéu, avec la promesse d’un match chargé de tension.

Où regarder Real Madrid vs Manchester City ?

Pour regarder le match en France, la chaîne CANAL+ FOOT diffuse la rencontre en direct. Tous les écrans connectés sont compatibles via l’application ou les plateformes habituelles. L’accès reste toutefois réservé aux abonnés.

Et si vous êtes à l’étranger ? Eh bien, les fans britanniques peuvent suivre le match via TNT Sports. Le public américain, eux, dispose de plusieurs plateformes comme Paramount+, DAZN ou TUDN.

En Espagne, la diffusion passe par Telefonica ou RTVE. L’Allemagne propose DAZN et ZDF pour cette soirée européenne. Un VPN peut aussi débloquer l’accès dans les régions où le streaming n’est pas disponible. Le principe est simple avec une connexion au pays du diffuseur.

Les services fonctionnent sur smartphones, laptops et téléviseurs connectés. La démarche permet d’accéder à son abonnement en déplacement.

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.