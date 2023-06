Revenus passifs : il gagne des milliers d’euros grâce à l’IA, voici son secret

IA révolutionnaire propulse autodidacte millionnaire vers des milliers de dollars mensuels en revenus passifs, dépensant moins de 100 dollars.

De la pauvreté au succès, il grandit dans le Queens, à New York. Autodidacte, il vendait des fleurs en journée et étudiait le soir. Soutenant et vendant des entreprises pour des millions, il enseigna à Harvard et dirigea des équipes de la NFL. Malgré ses réussites, il se demandait comment tout recommencer en cas de faillite. L’IA représentait une occasion excitante de gagner de l’argent. L’histoire inspirante d’un étudiant générant 64 000 dollars par mois avec l’IA le marqua. Avec seulement 100 dollars, il utiliserait l’IA pour des revenus passifs mensuels de milliers de dollars. Un nouveau départ prometteur plein d’espoir.

Repérez une tendance en constante évolution

Identifiez un créneau spécifique avec un public passionné. Après, assurez-vous que la tendance est suffisamment convaincante pour attirer un grand nombre de personnes prêtes à payer pour apprendre des astuces. Pour ce faire, commencez par ce que vous connaissez le mieux ou recherchez les derniers messages viraux sur les réseaux sociaux.

Prenons l’exemple des entreprises qui cherchent à utiliser l’intelligence artificielle pour améliorer leurs résultats. Créons donc notre sujet : « L’IA pour les petites entreprises et les startups ». De cette manière, vous ciblez une tendance en plein essor et une demande croissante. En trouvant une niche lucrative et en partageant des connaissances précieuses, vous captiverez un public avide d’apprendre. Restez à l’affût des évolutions rapides et exploitez-les pour générer des revenus en répondant aux besoins actuels.

Maîtrisez un domaine en 24 heures

Immergez-vous dans une journée dédiée à la découverte des derniers outils d’IA pour optimiser les fonctions commerciales essentielles, économisant ainsi temps et argent. Explorez Internet, parcourez TikTok, Instagram, YouTube et dévorez chaque tweet sur l’IA.

Ensuite, compilez vos connaissances dans un document exhaustif. Si l’écriture ne vous convient pas, enregistrez-vous partageant vos connaissances (sans plagier !) dans une vidéo de deux heures. Utilisez ChatGPT pour vous aider à créer le script vidéo. Une fois terminé, téléchargez le document ou la vidéo brute sur une plateforme de cours en ligne telle que Courseau pour partager votre expertise et inspirer les autres. Maîtrisez et monétisez vos connaissances en un jour.

Créez une identité visuelle percutante : logo et site web pour votre cours

Proposez un titre clair et exploitable pour votre offre, tel que « Comment utiliser l’IA pour économiser temps et argent dans votre petite entreprise ». De plus, si vous n’avez pas de compétences en design, utilisez des programmes d’IA tels que Looka ou Midjourney pour créer un superbe logo de marque. Puis, créez une plateforme pour votre cours en utilisant le site Durable. En seulement 30 secondes, vous pouvez créer un site Web optimisé pour la recherche et même bénéficier de promotions marketing générées par l’IA.

Un autre outil utile est Pictory, qui vous permet de transformer votre cours basé sur du texte en vidéos promotionnelles cinématographiques captivantes pour mieux engager vos clients. Avec ces outils puissants, vous pouvez associer un titre accrocheur, un logo professionnel, un site Web optimisé et des vidéos attrayantes pour donner un véritable impact à votre cours. Attirez ainsi davantage de participants et faites passer votre cours au niveau supérieur.

Self-made millionaire: Here's how I'd use AI to make thousands of dollars a month in passive income—with less than $100.

https://t.co/PAGDW7NW8n pic.twitter.com/RgHQtTdosF — Aaron Marcelineo (@AaronMarcelineo) June 13, 2023

IA : revenu passif via marketing et vente automatisée

Pour externaliser votre stratégie marketing et votre rédaction, faites appel à ChatGPT. Étudiez les meilleures prompts pour tirer parti de ce magicien. Les fils Twitter sont une ressource précieuse. Utilisez cette plateforme pour créer une newsletter, rédiger des tweets viraux et produire des e-mails irrésistibles, sans écrire un mot.

Voilà tout. L’IA est un excellent moyen de gagner de l’argent, bien meilleur que de vendre des fleurs au coin des rues. Exploitez son potentiel et transformez votre approche marketing et de vente pour des revenus passifs.