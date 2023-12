Salesforce renforce l’IA pour concrétiser la voiture connectée du futur

Paris, le 5 décembre 2023 – Salesforce, le leader mondial des solutions de gestion de la relation client, dévoile les dernières innovations de son Automotive Cloud, une solution conçue spécialement pour les constructeurs automobiles, les concessionnaires et les organismes de crédit automobile. L’objectif de ces nouvelles fonctionnalités est d’exploiter pleinement les données et l’intelligence artificielle pour offrir des expériences personnalisées, gérer efficacement les parcs automobiles et simplifier le prêt et la location de véhicules.

Salesforce Automotive Cloud révolutionne l’industrie automobile

Le secteur de l’automobile évolue rapidement, avec l’arrivée imminente de voitures connectées, et Salesforce se positionne en tant que partenaire incontournable pour les entreprises de ce secteur. Leur solution Automotive Cloud assure en toute sécurité l’unification des données, des systèmes de télématique aux carnets d’entretien, en passant par les données clients. Ainsi, les constructeurs automobiles disposent d’une vue en temps réel des données techniques des véhicules.

Les défis de l’industrie automobile connectée

D’ici 2030, on estime que 95 % des nouveaux véhicules vendus seront connectés, générant d’importantes quantités de données, dont les constructeurs doivent tirer parti pour proposer des expériences personnalisées et générer de nouvelles sources de revenus. Salesforce Automotive Cloud joue un rôle clé dans cette transition.

Nouvelles fonctionnalités pour les constructeurs automobiles

Les nouvelles fonctionnalités pour les constructeurs automobiles incluent « Connected Vehicle Visualization », qui offre une visualisation en temps réel des fonctionnalités et des services connectés, améliorant ainsi l’expérience à bord. « Actionable Telematics » permet aux constructeurs de surveiller les données télématiques et d’alerter les conducteurs en cas de problème de sécurité. Salesforce Data Cloud permet de connecter des données provenant de diverses sources pour créer des expériences connectées. Enfin, avec Einstein Studio, les constructeurs peuvent créer et entraîner des modèles d’IA pour des capacités prédictives.

Les nouveautés pour les gestionnaires de parcs

Pour les gestionnaires de parcs et les équipes financières automobiles, Salesforce propose « Fleet Management », offrant une vue unifiée sur l’ensemble de la flotte, et aussi « Automotive Cloud for Captive Finance », qui permet une visibilité complète sur les données financières des conducteurs. La « Console Automotive Loan and Lease » simplifie le service client pour les sociétés de prêt automobile.

Des entreprises leaders du secteur automobile, comme Toyota, ont déjà adopté Salesforce Automotive Cloud pour améliorer l’expérience client à chaque point de contact. Cette solution répond toutefois aux attentes des clients qui recherchent des expériences sécurisées, connectées et personnalisées à l’intérieur et à l’extérieur de leurs véhicules.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.