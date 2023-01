Sciences Po veut interdire ChatGPT : est-ce vraiment possible ?

L’université Sciences Po Paris a récemment annoncé qu’elle interdit l’utilisation de ChatGPT par ses étudiants. ChatGPT est une intelligence artificielle qui peut être utilisée pour générer des réponses à des questions données.

Les étudiants de l’université sont choqués par la décision du conseil d’administration de bannir l’IA du campus. Cette mesure a été prise à la suite d’une enquête menée par le conseil. Celui-ci a révélé que les technologies basées sur l’IA étaient susceptibles de créer une inégalité entre les étudiants.

ChatGPT : une menace pour l’intégrité de Sciences Po

Le conseil d’administration de Sciences Po vient de prendre une décision importante : l’utilisation de ChatGPT est interdite sur le campus. Cette décision a été rendue publique le mercredi 25 janvier.

L’Institut d’Études Politiques (IEP) de Paris, également connu sous le surnom de Sciences Po, a émis un communiqué expliquant sa position sur le sujet : « nous prenons ce problème très au sérieux et nous estimons qu’il est important de protéger l’intégrité académique et d’assurer que nos diplômes reflètent le travail accompli par nos étudiants ».

Le conseil estime que cette décision permettra aux élèves d’étudier sans avoir recours à des technologies basées sur l’intelligence artificielle. De cette façon, chaque élève reçoit une formation uniforme et impartiale.

La décision a été accueillie favorablement par certains, mais elle soulève également certaines inquiétudes quant à la façon dont l’intelligence artificielle sera intégrée dans le système universitaire à l’avenir.

Science Po Paris : pourquoi l’université interdit ChatGPT ?

ChatGPT est une application d’intelligence artificielle qui permet de générer des réponses aux questions des utilisateurs. Développé par l’entreprise OpenAI en Californie, l’IA permet d’obtenir des explications pertinentes sur n’importe quel sujet.

Si l’utilisation de cet outil est un avantage pour les étudiants, les membres du conseil estiment qu’il présente un impact négatif sur l’environnement académique. En effet, les étudiants ont tendance à l’utiliser pour “prendre des raccourcis”. L’IA pourrait limiter la compréhension d’un sujet traité auprès des élèves. De plus, les hauts responsables de l’université craignent que cet outil ne soit pas suffisamment sûr pour protéger les données personnelles des utilisateurs.

« Cet outil, qui a recours à l’intelligence artificielle (IA), interroge fortement les acteurs de l’éducation et de la recherche dans le monde entier sur le sujet de la fraude en général, et du plagiat en particulier », écrit dans un communiqué le directeur de la formation et de la recherche, Sergeï Guriev.

Par conséquent, l’interdiction de l’IA est une mesure importante visant à assurer que les diplômés soient capables de résoudre des problèmes complexes sans avoir recours à une intelligence artificielle externe. Cela permettra également aux professeurs d’avoir confiance en la qualité du travail produit par leurs élèves.

Quelles sont les mesures en place sur cette interdiction ?

Science Po Paris a mis en place une politique stricte concernant l’utilisation du ChatGPT. Il a été stipulé que si un étudiant de l’IEP utilise un outil d’IA pour effectuer un travail écrit ou oral, il s’expose à des sanctions disciplinaires. Celles-ci peuvent même aller jusqu’à un renvoi de l’établissement. La seule exception à son utilisation serait « un usage pédagogique encadré par une enseignante ou un enseignant ». En outre, l’université a déjà bloqué l’accès au service ChatGPT depuis son réseau internet.

Par conséquent, tous les étudiants devront respecter cette règle s’ils souhaitent rester inscrits à Science Po et profiter pleinement des opportunités offertes par l’université.

En prenant ces mesures importantes pour interdire l’utilisation du ChatGPT sur son campus, l’université IEP Paris montre sa volonté de promouvoir une culture académique honnête et responsable chez ses étudiants.