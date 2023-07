Nvidia va gagner 300 milliards $ par an grâce à l’IA : le nouveau maître du monde ?

Les puces AI de Nvidia sont le secret derrière des outils comme ChatGPT. L’essor soudain de l’IA a largement profité à cette société technologique américaine. Selon les analystes, celle-ci pourrait générer 300 milliards de dollars de revenus spécifiques à l’IA d’ici 2027.

Nvidia est un concepteur et développeur américain d’unités de traitement graphique, de processeurs et d’unités de système sur puce. La société propose notamment ses produits aux marchés des jeux, des data centers et de l’automobile. Nvidia fournit également des solutions pour l’IA et la science des données.

Les solutions et les produits d’intelligence artificielle ont soudainement pris le devant de la scène dans ce que certains experts considèrent comme une révolution de l’IA. Cette révolution pourrait remodeler le secteur de la technologie, et peut-être le monde. Dans ce contexte, Nvidia a littéralement explosé ses ventes.

Début juin, la société valait un peu plus d’un billion de dollars, soit un peu plus de 935 milliards d’euros. Le cours de l’action de Nvidia a aussi flambé avec ce boom de l’IA. Chacune se négocierait autour de 446 de dollars. Vijay Rakesh, analyste chez le groupe financier japonais Mizuho estime que la société technologique américaine pourrait générer 300 milliards de dollars de revenus spécifiques à l’IA d’ici 2027.

Rakesh ajoute que Nvidia bénéficiera d’une part de marché de 75 % pour ses unités de serveur IA. Cela correspond à 10 fois sa projection de 25 à 30 milliards de dollars de revenus d’IA cette année. Nvidia a enregistré un chiffre d’affaires de 7,2 milliards de dollars au premier trimestre sans préciser les revenus générés par les activités spécifiques à l’IA.

I'm no economist, but Nvidia gained $750 billion in value this year, enough to fund every human on the earth with at least $90 to buy a nice steak dinner and a glass of Merlot. pic.twitter.com/8e4ssCXkkQ