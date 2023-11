L’IA Serverless booste l’analyse de données avancée

Teradata fait écho à l’annonce de son innovation dernier cri. Teradata AI Unlimited, c’est une solution analytique serverless à la demande pour Microsoft Fabric. Cet avant-gardisme marque une fusion stratégique et intégrale des potentialités de calcul à haute performance de Teradata et de son offre ClearScape Analytics.

L’innovation majeure : Parlons un peu de Teradata AI Unlimited

16 novembre 2023, Paris, le cœur de l’actualité fait place à la nouvelle révolution de Teradata avec la présentation de Teradata AI Unlimited, son produit phare d’intelligence artificielle (IA) et d’apprentissage machine (ML) serverless dans les nuages. Faisant ses débuts lors du salon Microsoft Ignite, cette innovation s’harmonise parfaitement à Microsoft Fabric et OneLake, le lac de données unifié et multicloud de Microsoft Fabric. Ce chef-d’œuvre technologique donne aux experts des données et aux développeurs une autonomie accrue pour une exploration des cas d’usage nouvelle génération, en exploitant les données de manière exhaustive. De ce fait, Teradata AI Unlimited optimise les plateformes de données conventionnelles, et son design ambitionne de rendre le déploiement de l’IA plus prompt, aisé et économique.

Fusion stratégique avec Microsoft Fabric

La fusion sensible de Teradata AI Unlimited à Microsoft Fabric s’assure que les données sont exploitées au plus fort de leur capacité, en fournissant un accès illimité aux masses de données et en offrant une possibilité inépuisable d’exploration, de création et d’expérimentation.

AI Unlimited rivalise en complémentarité avec le système Teradata VantageCloud, une ressource clé pour les entreprises, gérée de manière impeccable par les services informatiques. Cette évolution élargit l’accès aux données régies et à ClearScape Analytics pour l’élaboration de schémas d’innovation inédits, avec une approche d’expérimentation libre, laissant de côté les soucis de dépassement de coûts.

La vision de Teradata s’ancre dans l’avenir, avec une ambition pour un écosystème ouvert et interconnecté pour fournir des outils idoines à la conception. Une fois un prototype prêt, une transition aisée vers l’environnement de production VantageCloud est possible, un avantage unique qui prépare vraiment le terrain à une optimisation de l’IA.

Teradata AI Unlimited dans le contexte de Microsoft Fabric

Teradata AI Unlimited se distingue par ses fonctionnalités de référence pour l’analyse des données dans un environnement autonome avec Microsoft Fabric. Cette approche est native de l’écosystème de Microsoft. Les usagers ont la possibilité de déployer les meilleurs systèmes analytiques des deux fournisseurs en un temps record tout en ayant accès à l’ensemble du stockage partagé sur OneLake. Cette innovation vise à éliminer toute nécessité de transferts de données coûteux et de gestion fastidieuse d’infrastructure de données.

« Teradata AI Unlimited enrichit Microsoft Fabric grâce à un moteur d’IA/ML pour une analyse des données complète que nous mettons à disposition sur notre plate-forme”, confie Arun Ulagaratchagan, vice président d’Azure Data chez Microsoft. « Ensemble, nous aidons nos clients à atteindre un cadre d’exigence haut de gamme pour l’analyse des données et à obtenir des résultats plus pertinents grâce à une utilisation créative de l’IA ».

Les avantages de Teradata AI Unlimited

Avec l’intégration native à Microsoft Fabric, Teradata AI Unlimited offre un cadre pour explorer, expérimenter et opérationnaliser les projets d’IA avec une échelle à discrétion, en bénéficiant d’un écosystème intégré de manière sécurisée et fluide.

Une capacité flexible et robuste pour les cas d’usage de l’IA

Teradata s’éclipse avec une innovation de traitement des données en parallèle, donnant la possibilité de créer et d’exécuter des modèles aux utilisateurs, ainsi que de les déployer à grande échelle. Les utilisateurs peuvent accéder à OneLake, le service Open Table Format (OTF) de Microsoft. AI Unlimited soutient également les formats de fichiers ouverts tels que Parquet ou CSV, et permet l’accès via Jupyter Notebook, Microsoft Visual Studio Code ou Microsoft Excel.

Les spécialistes des données et les développeurs peuvent profiter de l’intégration native avec Python pour utiliser les fonctions analytiques, exécuter du code ou importer des modèles Python directement dans Teradata AI Unlimited, leur concept de choix. Teradata AI Unlimited offre aux utilisateurs une flexibilité exemplaire pour la mise en application de tous les modèles formés via les nombreux services de Machine Learning (ML) proposés par Azure. Le tout sous une gestion dynamique à grande échelle, favorisant ainsi l’innovation.

L’IA Serverless dans le Contexte de Microsoft Fabric

Déployé en un clin d’œil et prêt à être utilisé sur-le-champ, Teradata AI Unlimited procure aux utilisateurs un environnement serverless intégré sans accroc et exploitable dans le cadre de Microsoft Fabric. Il leur offre la possibilité d’explorer les données là où elles sont logées, en l’occurrence dans Microsoft OneLake. Ainsi, ils peuvent éviter la gestion onéreuse et complexe de l’infrastructure ainsi que les intégrations de services fastidieuses ou les transferts de données qui représentent une énorme perte de temps et d’argent. En plus, ils sont libres d’expérimenter sans que cela entrave l’environnement de production cruciale à la mission de l’entreprise.

Disponibilité de Teradata AI Unlimited

En outre, il a la capacité de transiter et d’implémenter avec souplesse un prototype dans un environnement de production VantageCloud, si nécessaire. Teradata AI Unlimited donne ainsi à ses utilisateurs le luxe de se focaliser sur la création de valeur, à travers l’exploitation de données conséquentes pour leur entreprise, plutôt que de perdre du temps sur la gestion de l’infrastructure.

Teradata AI Unlimited est déjà accessible dès maintenant en prévisualisation dans la marketplace d’Azure pour une sélection de clients. Vous retrouverez également le moteur d’IA dans Microsoft Fabric dès le deuxième trimestre 2024.

Communiqué de presse du 17 novembre 2023