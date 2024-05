Tout savoir sur les LMS : learning Management Systems

Le tout premier LMS est apparu en 1924 lorsque S.L. Pressey, inventa la machine à enseigner qui a ensuite laissé sa place au cylindre à problème de laZerte 4 ans plus tard. Cette nouvelle technologie s'est peu à peu améliorée au fil des ans jusqu'en 1990 où naissent les LMS tels que connus aujourd'hui.

S'ils se sont rapidement propagés avec la démocratisation d'internet, il faudra attendre la pandémie de covid pour que leur pic soit atteint. Depuis, les LMS sont devenus de véritables outils d'apprentissages adoptés par la plupart des organisations dans le monde. Pourtant, certaines personnes ignorent encore de quoi il s'agit et le bien fondé de son utilisation.

Trouver le meilleur learning management system pour accentuer le développement professionnel au sein de votre entreprise peut être un véritable défi, étant donné que l'offre s'est considérablement étoffée ces dernières années. Il existe aujourd'hui différents types de systèmes de gestion de l'apprentissage. Chaque catégorie possède ses spécificités et des fonctionnalités propres, d'où l'importance d'opter pour celle qui répond au mieux à vos exigences.

À cet effet, vous devez dans un premier temps évaluer vos besoins pédagogiques réels et futurs en formations. Ensuite, comparez les caractéristiques et fonctionnalités des systèmes de gestion actuellement disponibles sur le marché, afin de dénicher celui qui cadre avec vos objectifs et surtout votre budget.

Qu'est-ce qu'un LMS ?

LMS est l'abréviation de learning management system qui veut lui-même dire, en français, système de gestion de l'apprentissage. Cette technologie permet d'organiser, de centraliser et de déployer des parcours de formation numérique de manière efficace.

Concrètement, il s'agit d'un logiciel qui fait fonctionner une plateforme d'apprentissage. Il regroupe tous les outils indispensables à la formation ainsi que les différents acteurs, à savoir, les apprenants, les encadrants, les formateurs, les responsables de formation et les équipes de RH.

Le LMS est toujours composé d'une interface utilisateur et d'une interface administrateur, de sorte qu'il soit possible de piloter les actions formatives côté administrateurs, et de suivre des formations côté apprenants. Les cours sont bien structurés et accessibles depuis n'importe quels supports : ordinateurs, tablettes et smartphones.

Cette présentation facilite la collecte des données à chaque niveau et permet aux responsables de l'entreprise de suivre le développement des différents acteurs.

Faut-il également spécifier que les LMS sont évolutives et paramétrables pour s'adapter aux besoins spécifiques de chaque organisation grâce à leurs multiples fonctionnalités.

Les LMS fonctionnent comme n'importe quel autre site web, la création de contenu est exclusivement gérée par les ayants droits et la consommation est ouvert au grand public.

Dans le cas spécifique de ces systèmes d'apprentissages, les enseignants et les formateurs créent et distribuent les ressources pédagogiques grâce à ceux-ci. Ils peuvent ensuite s'en servir pour évaluer les progrès des apprenants et réviser la qualité de l'enseignement dispensé.

De leurs côtés, les apprenants, qu'ils soient élèves ou professionnels, accèdent aux contenus de formations, participent aux échanges et soumettent leurs travaux au sein d'un espace unique sans avoir les mêmes accès que les administrateurs.

Et comme l'ensemble des cours, les évaluations aussi sont effectuées depuis ces systèmes. À la fin de leurs programmes, les étudiants reçoivent des certifications de manière simplifiée sans jamais quitter leur téléphone, leurs ordinateurs ou quel que soit le support qu'ils utilisent.

À qui servent les LMS ?

Les systèmes de gestion de l'apprentissage sont principalement utilisés dans les entreprises qui proposent des formations en ligne pour leurs collaborateurs. Cependant, depuis la dernière pandémie, le dispositif est aussi déployé dans le secteur éducatif classique, c'est-à-dire dans les écoles et les universités.

Ainsi, les LMS servent, aussi bien, aux dirigeants de sociétés et à leurs employés qu'aux professionnels de l'enseignement et aux élèves. Toute organisation souhaitant développer des compétences spécifiques de ses apprenants peut faire appel à cette technologie.

Quels sont les avantages d'un Learning Management System ?

Le marché des LMS n'a jamais été autant animé et ce n'est pas anodin. L'engouement que suscitent ces plateformes est justifié par les nombreux avantages qu'ils revêtent.

Pour les étudiants

La plupart des étudiants qui sont amenés à suivre des cours depuis ce système sont impressionnés par sa flexibilité en tout point. Vous pouvez vous connecter quand vous le souhaitez, ou que vous vous trouvez et sur le support de votre choix.

Cette absence de contrainte vous laisse véritablement la main pour modeler votre emploi du temps comme bon vous semble. En soi, vous gagnez du temps, de l'énergie et vous êtes plus réceptifs aux apprentissages.

Pour les formateurs

Les formateurs peuvent créer directement des contenus depuis la plateforme, si celle-ci dispose d'un module d'édition. Ils » blogs ou messageries internes. Ils créent et mettent à jour les sessions de formation, tout en ayant une vue sur la progression des groupes d'apprenants.

Pour les administrateurs

Les LMS simplifient également le quotidien des administrateurs. Tout est automatisé, les données sont collectées en temps réel et mises à jour au fur et à mesure. Les responsables ont donc directement accès aux rapports de suivi et de gestion de compétences. En ce qui concerne la délivrance de certifications, le système s'en charge aussi sans qu'aucune intervention ne soit nécessaire.

Pour les managers

Les managers gèrent les équipes et suivent la progression des collaborateurs. Ils s'occupent des inscriptions aux sessions ou parcours de formation. Ils gèrent les compétences, les badges et les sessions de coaching des collaborateurs de leur équipe. Ils sont informés des actions à venir via des notifications.

Pourquoi opter pour un LMS ?

Au-delà de la formation professionnelle, les LMS sont devenus un véritable outil pour renforcer la satisfaction des employés d'une entreprise. Tout le monde souhaite optimiser son temps, et le fait de disposer d'une solution d'autoformation guidée en ligne séduit plus de personnes que de devoir suivre les longs cours magistraux traditionnels.

Pour les nouveaux collaborateurs, l'intégration est très importante. Grâce à leurs richesses de contenus, les LMS sont des outils taillés sur mesure pour adapter le processus d'onboarding à chaque nouvelle recrue.

Sur le plan financier, adopter un LMS, c'est réaliser un investissement rentable à moyen terme, les coûts de formation étant nettement réduits par rapport aux sessions présentielles. Et même s'il arrive que ce ne soit pas le cas, les LMS conservent toujours l'avantage de permettre un accès illimité aux contenus. De grandes entreprises ont ainsi réalisé des économies substantielles en basculant vers ce modèle numérique.

Pour quels cas d'usage utiliser un LMS ?

Les LMS peuvent être utilisés dans de nombreuses situations. C'est un véritable atout pour les entreprises qui accueillent de nouvelles recrues ou qui souhaitent développer les compétences des collaborateurs déjà existants. On peut également utiliser les systèmes d'apprentissage pour des formations aux soft skills, aux normes de conformité et même pour former des clients.

Les types de LMS

Il existe trois types de logiciels de gestion de formations, les LMS, les LXP et les plateformes de collaborative learning.

LMS : système de gestion de l'apprentissage

Comme susmentionné, les LMS sont des systèmes de gestion de l'apprentissage. Ils permettent à cet effet de créer, de gérer et de suivre des parcours de formation en ligne.

LXP : plateforme d'expérience d'apprentissage

Les LXP sont aussi des réseaux de distribution de l'enseignement. Ils offrent une expérience d'apprentissage personnalisée et interactive pour les apprenants

Plateforme de Collaborative Learning

Les plateformes de collaborative learning sont un type de logiciel de formation novateur. Ils décentralisent le parcours d'apprentissage en promouvant un favorisant un environnement de formation plus équitable. Avec ce genre de système, chaque acteur peut contribuer à l'apprentissage.

Pour choisir le bon LMS, vous devez bien sûr considérer les différentes caractéristiques qu'ils intègrent et leurs fonctionnalités.

Caractéristiques des meilleurs LMS

Les meilleurs LMS sont flexibles, faciles à accéder et riches en fonctionnalités. Ils ont une interface intuitive et facilitent la création et le suivi des formations. L'ensemble des données recueillies sont stockées en temps réel dans le cloud et sont immédiatement accessibles aux ayants droits.

Fonctionnalités des LMS

Concernant les fonctionnalités, les meilleurs LMS permettent de créer des contenus selon une variété de format afin de favoriser l'apprentissage actif. Ils sont également dotés d'un service client réactif qui répondent à chacun des besoins des utilisateurs.

