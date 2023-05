WhatsApp : ce bug active votre micro en continu, gare aux oreilles indiscrètes

Des utilisateurs de WhatsApp sur Android ont signalé une utilisation excessive du microphone. Cependant, WhatsApp affirme que le problème vient de Google et non de l’application elle-même.

Plusieurs utilisateurs ont signalé que WhatsApp pour Android activait le microphone même lorsque l’application n’était pas utilisée activement. Cela est indiqué par le point vert qui apparaît lorsque le microphone ou la caméra est utilisé. PiunikaWeb a documenté ce problème depuis plus d’un mois.

WhatsApp pour Android : un problème de microphone en arrière-plan signalé par plusieurs utilisateurs

Plusieurs utilisateurs ont signalé le problème de WhatsApp pour Android qui déclenche l’autorisation du microphone en arrière-plan. Parmi eux se trouve Foad Dabiri, ingénieur chez Twitter. Il a remarqué ce problème sur son Pixel 7 Pro. Il a mis en lumière que neuf rapports distincts de WhatsApp ont utilisé l’autorisation du microphone en arrière-plan, même lorsque son téléphone n’était pas actif. Selon lui, cela n’était qu’une petite partie de ce que le téléphone a capturé pendant ce temps.

Plusieurs utilisateurs signalent un problème avec WhatsApp pour Android concernant l’utilisation inattendue du microphone. Les téléphones Pixel et quelques modèles Samsung différents ont également constaté ce problème. Il s’agit d’un problème préoccupant, car il ne s’agit pas d’un incident isolé.

WhatsApp affirme que le problème est lié à un bogue dans Android lui-même. L’application ne se sert du micro que lorsqu’un usager effectue un appel ou enregistre une note audio ou vidéo. La société appartenant à Meta a contacté Google pour enquêter sur cette question. Elle croit que le tableau de bord de confidentialité d’Android attribue à tort ces informations à WhatsApp.

Le microphone activé de manière inattendue

Bien que la cause sous-jacente ne soit pas claire et qu’il n’y ait pas de « correctif » pour le moment, WhatsApp affirme qu’il s’agit d’une anomalie dans Android. Cependant, la société appartenant à Meta s’est tournée vers Twitter pour dire qu’elle « croit » qu’il s’agit d’un problème avec le tableau de bord de confidentialité d’Android. Le tableau de bord « attribue à tort » ces informations à WhatsApp. La société dit ensuite avoir demandé à Google d’enquêter sur la question.

Les usagers ont signalé que le microphone était activé de manière inattendue. Cette situation a suscité des préoccupations en matière de confidentialité. WhatsApp réitère que les utilisateurs ont un contrôle total sur les paramètres de leur microphone.

Ce problème semble affecter plusieurs appareils et versions Android, car les utilisateurs signalent le problème sur les téléphones Pixel et quelques modèles Samsung différents. De plus, les utilisateurs peuvent voir l’historique de l’utilisation du microphone dans le tableau de bord de confidentialité d’Android. Foad Dabiri a signalé pour la première fois ce problème à cet endroit. Son Pixel 7 Pro a capturé neuf rapports distincts de WhatsApp pour Android en utilisant l’autorisation du microphone en arrière-plan. L’autorisation s’est activée de manière inattendue même lorsque son téléphone était inactif, ce qui est inquiétant. Cette situation soulève des inquiétudes quant à l’utilisation du microphone en arrière-plan.