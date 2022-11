5 placements d’avenir pour votre épargne en 2022

Placement sur les marchés financiers ? Investissement immobilier ? Marché des cryptomonnaies ? Où faut-il principalement placer son argent en 2022, malgré la crise financière et écologique à l’œuvre ?

Pourquoi investir son argent en 2022 ?

En période de crise et d’inflation, on peut facilement se demander quel livret rapporte le plus, étant donné que l’épargne placée sur un Livret A ou sur un compte personnel perd de sa valeur. Pour éviter cela, il est intéressant de s’ouvrir à d’autres investissements financiers. Certes, la bourse, le marché des cryptomonnaies ou l’immobilier comportent de risques, mais ils offrent également de belles opportunités. On vous explique comment les saisir.

Le compte épargne : une solution toujours d’actualité en 2022

On le sait, l’inflation a fortement diminué le rendement des différents types de compte épargne. Pourtant, il est toujours possible de trouver des solutions d’épargne performantes pour votre argent. Privilégiez les banques qui vous proposent un bon équilibre entre rendement, sécurité et flexibilité pour pouvoir adapter votre investissement à vos projets.

Investir dans l’immobilier : le choix du long terme

L’investissement immobilier ne faiblit pas, malgré la crise. Il reste l’un des placements préférés des Français. Mais quel type d’investissement immobilier privilégier ? La plupart des épargnants optent pour l’investissement locatif direct. Ils achètent un bien ancien ou neuf, et le mettent en location. Cette option est particulièrement intéressante si vous pouvez profiter d’un dispositif de défiscalisation comme Pinel ou que vous tombez sur une bonne affaire.

Il existe une autre stratégie qui peut être gagnante : investir dans une SCPI (société civile de placement immobilier). Ce type de produit financier permet d’accéder au marché de l’immobilier professionnel et commercial. Vous investissez et tout est administré par la société de gestion.

Placer son argent sur les marchés financiers : toujours une option ?

À l’heure où le contexte économique et politique semble de plus en plus se crisper, il semble dangereux d’investir sur les marchés financiers. Pourtant, c’est justement le moment de trouver des actifs qui ont perdu beaucoup de leur valeur à cause de la crise et qui vont forcément remonter sur la durée.

Évidemment, un investissement en bourse est loin d’être anodin et comporte toujours des risques. On vous conseille donc de demander conseil chez un expert avant d’investir et de bien vous renseigner.

Pour le choix des actifs, vous pouvez vous tourner vers le marché des matières premières, le marché des changes, les différentes bourses internationales… C’est à vous de trouver le secteur qui vous semble le plus intéressant.

Le marché des cryptomonnaies : une ouverture en 2023 ?

Comme pour les marchés financiers classiques, le marché des cryptomonnaies a été fortement impacté par la crise géopolitique actuelle. Le Bitcoin a perdu la moitié de sa valeur en quelques mois, avant de se fixer un peu en dessous de 20 000 $. Cela semble donc peut-être dangereux de risquer son argent sur un actif aussi volatile. Pourtant, certains experts voient le Bitcoin se relever d’ici 2025.

Il existe d’autres opportunités sur le marché des cryptomonnaies, mais elles sont plus risquées. Par exemple, il est possible de miser sur des cryptos moins populaires que le BTC ou l’Ethereum, mais qui ont un plus gros potentiel de développement.