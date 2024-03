OpenAI dévoile 9 nouveaux vidéos Sora : toujours plus incroyable

Et voilà, OpenAI a encore présenté des nouvelles vidéos générées avec son modèle Sora IA. Surprise ! Les résultats sont très impressionnants.

Rappelons que Sora est un outil développé pour générer des vidéos au photoréalisme. OpenAI permet alors à cet outil de créer des personnages réalistes exprimant diverses émotions. En fonction des directives fournies par l'utilisateur, il est également possible d'intégrer plusieurs angles de prise de vue dans les séquences vidéo produites. Pour ce faire, il suffit juste de soumettre une description textuelle claire et précise, et hop !

Voici quelques exemples des vidéos générées par cette IA :

Une aventure visuelle avec Sora

Au début de cette aventure, une vidéo attire particulièrement notre attention. Deux femmes, aux looks variés, se tiennent assises et échangent comme lors d'une vraie interview. Cette scène, très naturelle, montre le talent de Sora à imiter parfaitement les interactions humaines, avec des gestes et des expressions faciales très réalistes.

Puis, Sora nous emmène en Italie, sur la côte Amalfitaine, grâce à des prises de vue spectaculaires. Ensuite, la vidéo nous fait survoler des maisons colorées et des voiliers naviguant sur l'océan, avant de nous offrir une vue panoramique saisissante. Les couleurs éclatantes, l'architecture traditionnelle et le cadre idyllique nous donnent l'impression d'être transportés dans ce lieu de vacances prisé.

3. Amalfi Coast



Source: OpenAI TikTok pic.twitter.com/7HetGGFYNi — Min Choi (@minchoi) March 14, 2024

Une maison futuriste et un cheval qui patine

Par la suite, Sora nous présente l'intérieur d'une maison qui semble venir du futur. Transparente et élégante, elle séduit par ses lignes épurées et son mobilier design. Cette visite nous montre que Sora a pensé à tout. Du salon à la cuisine, en passant par la chambre avec vue sur le jardin, chaque détail est un appel à la découverte.

Après, cette vidéo montre un cheval chaussé de rollers qui, de façon surprenante, glisse tranquillement sur une demi-lune. Cette scène, à la fois drôle et inattendue, nous prouve simplement que Sora peut pousser sa créativité très loin.

5. Horse Roller Skating on Half Pipe



Source: OpenAI TikTok pic.twitter.com/q54xNm3Gx5 March 14, 2024

Les vidéos magiques de Sora : émerveillement devant une théière et un dragon enchanteur

Et ce n'est pas tout ! Sora nous éblouit une fois de plus en transformant une simple verseuse en une fontaine magique de couleurs et de mouvements. Cette vidéo captivante nous rappelle le pouvoir de l'imagination de cette intelligence artificielle.

En parlant de magie, cette vidéo est également parmi les plus remarquables, présentant un dragon sculpté dans des bulles. Chaque mouvement est fluide et réaliste, et c'est incroyablement magique !

7. Bubble Dragon



Source: OpenAI TikTok pic.twitter.com/UXqsjyOnWh — Min Choi (@minchoi) March 14, 2024

Une famille de lapins à l'heure du dîner et un taureau sur la pointe des pieds

Alors, dans cette vidéo, une famille de lapins déguste un repas dans leur terrier. Chaque mouvement est soigneusement animé, et l'ambiance chaleureuse nous donne envie de nous joindre à eux pour partager ce moment de bonheur.

Mais dans une scène à la fois étrange et fascinante, un taureau avance sur la pointe des pieds à travers des assiettes. Son expression inquiète contraste avec sa démarche gracieuse. Cela crée une tension palpable dans l'air.

9. Bull Tiptoes Across Plateshttps://t.co/6q3iiIkJZl — Min Choi (@minchoi) March 14, 2024

Découverte des fleurs : le monde vu par une abeille

Enfin, nous suivons le périple d'une abeille à travers un jardin luxuriant, où chaque fleur offre un spectacle de couleurs et de formes. Cette vidéo apporte une touche de poésie à notre voyage visuel. En plus, cela nous rappelle la beauté fragile de la nature.

The OpenAI team dropped more wild Sora videos.



100% AI (minus sound)🤯



9 new ones:



1. POV of Bee pic.twitter.com/RjjSm6kcEB March 14, 2024

