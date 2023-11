Acheter des followers Instagram : Tout ce que vous devez savoir !

L’achat de followers Instagram est une pratique de plus en plus répandue qui suscite autant de curiosité que de débats. Que vous soyez une entreprise cherchant à accroître sa visibilité, un utilisateur lambda souhaitant booster sa popularité, ou un influenceur visant à renforcer son influence, cette méthode intrigue et fascine.

Au cours de cet article, nous vous présenterons les tenants et aboutissants de l’achat de followers Instagram. Vous découvrirez les avantages, les inconvénients, et notre sélection des meilleurs sites pour acheter des followers. Nous explorerons également des astuces pour identifier les fournisseurs fiables dans ce domaine.

En somme, si vous envisagez d’acheter des followers Instagram pour diverses raisons, suivez-nous dans ce voyage à travers les rouages de cette pratique souvent controversée. Gardez à l’esprit que, comme sur Instagram lui-même, les résultats peuvent varier considérablement. Toutefois, une compréhension approfondie de cette stratégie peut vous aider à prendre des décisions éclairées pour atteindre vos objectifs. Que commence l’exploration de l’univers captivant de l’achat de followers Instagram !

1 . Qu’est-ce que l’achat de followers

L’achat de followers Instagram est une pratique qui consiste à payer une entreprise pour qu’elle augmente de manière artificielle votre nombre de followers sur vos réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sur lesquels l’achat de followers est une pratique populaire sont : Instagram, TikTok, Youtube.

La plupart du temps, ces followers sont simplement des robots, il existe tout de même quelques sites qui proposent de vrais followers Instagram. Cependant, le coût de ces followers sont généralement très élevé.

Acheter des followers Instagram est une pratique qui s’est généralisé au fil du temps. Aujourd’hui, les entreprises, les utilisateurs lambda ou les plus gros influencers achètent des followers Instagram. C’est notamment le cas de Neymar ou même Mbappé : l’Institut Britannique ICMP affirme selon ses études que ces comptes détiennent plus de 50% de followers Instagram achetés.

Mais alors pourquoi est-il devenu tendance d’acheter des followers Instagram ?

2 . Acheter des followers Instagram : Les avantages

Bien que très controversé, l’achat d’abonné Instagram présente de nombreux avantages majeurs. Voici les principaux avantages pour chaque catégorie d’utilisateurs.

2.1 Les avantages de l’achat de followers pour les entreprises

Le principal avantage pour les entreprises est de gagner de nouveau prospect. En effet, acheter de vrais abonnés Instagram permettra aux entreprises d’acquérir de potentiel nouveaux clients. De nombreux sites proposent actuellement des followers de plus en plus ciblés. L’entreprise n’achète donc pas uniquement des followers mais également des futurs consommateurs qu’elle pourra convertir plus facilement si le ciblage est correctement effectué.

2.2 Les avantages de l’achat de followers pour l’utilisateurs lambda

La particularité de l’achat de follower des dernières années vient du fait qu’à présent les utilisateurs achètent des followers sans pour autant avoir un objectif commercial. De nombreuses personnes souhaitent simplement gagner en popularité sur Instagram sans pour autant vouloir gagner de l’argent dessus. Ils souhaitent simplement gagner un peu de visibilité mais surtout gagner en confiance en eux-mêmes et également flatter leurs égaux.

2.3 Acheter des followers Instagram, les avantages pour les influenceurs

Les influenceurs sont sans aucun doute la population qui a le plus recourt à l’achat de followers Instagram. Cela s’explique car ce sont eux qui ont le plus davantage à tirer de cette pratique.

Acheter des abonnés Instagram va leur permettre en premier lieu d’augmenter leur revenu avec les différents partenariats. En achetant des followers français qui ne sont pas détectable, et en couplant cela avec de l’ achat de like pour garder un taux d’engagement élevé cela augmente la valeur du partenariat. En effet, les entreprises rémunèrent les influenceurs en fonctionne de leur nombre d’abonné. Augmenter son nombre de followers Instagram va donc mécaniquement faire augmenter leurs revenus.

Ces dernières années, les influenceurs se sont lancés dans une course sans fin au nombre de followers. Cette course est devenue au fil des années, la représentation de la popularité de ces influenceurs. Ainsi, tout le monde souhaite avoir le plus de followers, puisque cela leur permet d'avoir une publicité mondiale. Tout le monde à toujours en tête la publicité qu'avait reçu Cristiano Ronaldo lorsqu'il est devenu la personnalité la plus suivi sur Instagram.

L'une des choses la plus recherché chez les influenceurs lorsqu'il achète des abonnés Instagram est la preuve sociale. Cela est un biais psychologique qui repose sur le fait que les individus ont plus tendance à effectuer une action s'ils voient que de nombreux autres individus ont déjà effectué cette action. Les influenceurs utilisent ce concept dans le but de renforcer la confiance des utilisateurs en montrant qu'une action est approuvée par d'autres.

Bien que l’achat de followers Instagram détient de nombreux avantages, vous devez être au fait des inconvénients que cette pratique apporte.

3 . Les inconvénients de l’achat de followers Instagram

3.1 Acheter de faux followers Instagram

L’un des principaux risques liés à cette pratique est d’acheter de faux followers Instagram qui sont de simple bot. Cela peut avoir de nombreux effets délétères sur votre compte Instagram. Tout d’abord, votre taux d’engagement est susceptible de chuter si vous achetez de faux followers Instagram puisque ces derniers ne vont pas interagir avec votre contenu. Cela va donc en réalité faire perdre de la valeur à votre compte Instagram.

De plus, si vous achetez de simple bot, cela pourra facilement être identifié avec des outils gratuits. Et il ne fait aucun doute que les entreprises qui recherchent des partenariats avec des influenceurs vérifient ce genre de critère. Cela va donc encore une fois faire baisser votre crédibilité auprès des entreprises et la valeur de votre compte Instagram.

3.2 Ne pas recevoir sa commande

Lorsque vous souhaitez acheter des followers Instagram, vous devez être particulièrement attentif aux fournisseurs que vous allez utiliser. Il faut être conscient qu’il existe de nombreuses arnaques dans ce secteur d’activité. Cependant, vous pouvez les identifier assez rapidement. Je vous conseille de prioriser ces critères afin d’identifier les différentes arnaques :

Vérifier qu’il existe bien un service client réactif. Cela est un test simple mais très révélateur sur le sérieux du site. Vous n’avez qu’à contacter par mail ou par téléphone le site internet et observer les délais de réponse.

La qualité globale du site internet. Un site qui souhaite simplement vous arnaquez va très rarement porter de l’importance aux détails sur son site internet, vous devez donc être attentif aux différents détails. Par exemple, si le site contient un blog qui est mis à jour régulièrement depuis plusieurs années, c’est un bon point pour le site en question.

Les avis des utilisateurs sur ce site internet. Vous pouvez dans un premier temps observer les sites internet directement sur le site. Cependant, c’est un critère très discutable étant donné que ces commentaires sont modifiables par le propriétaire du site. Cependant, vous pouvez vous concentrer sur les avis des utilisateurs sur d’autres plateformes tel que Trust Pilot. Ces commentaires auront beaucoup plus de poids et de véracité. N’hésitez pas à filtrer sur les commentaires les moins bien noté. Cela vous donnera un aperçu des lacunes du site.

Vous pourrez à présent vous faire une bonne première idée du site que vous allez visiter. Nous allons tout de même vous partager nos coups de cœur concernant les sites qui vendent des followers Instagram.

4. Les meilleurs sites pour acheter des followers Instagram

4.1 Anotherfollower – Acheter Des Followers de Qualité

Prix pour 100 followers Instagram : 2,95 €

Avantages :

Interface esthétique et navigation fluide ;

Followers de haute qualité et engagés ;

Service client disponible 24/7 ;

Options de personnalisation ;

Tarifs compétitifs.

Inconvénients :

Pas de paiements en cryptomonnaie.

Sur Anotherfollower, vous pouvez rapidement acheter des followers Instagram de haute qualité. La livraison est quasi instantanée, en quelques secondes seulement. De plus, le site propose un service de chat en direct ainsi qu’un numéro de téléphone pour répondre à toutes vos questions. Vous avez également la possibilité de personnaliser votre commande avec des options telles que la livraison express ou un étalement de la livraison dans le temps. Des outils sont mis à votre disposition pour optimiser votre compte Instagram.

4.2 Buzzoid – Des Abonnés Instagram Américains à Votre Portée

Prix pour 100 followers Instagram : 2,97 $

Avantages :

Processus d’achat simplifié ;

Choix de différentes qualités de followers ;

Vente de likes, vues et followers Instagram.

Inconvénients :

Absence de service client ;

Followers non français ;

Pas de paiements en cryptomonnaie.

Buzzoid, un site américain, se spécialise dans la vente de followers Instagram, bien qu’une version française soit disponible. L’interface est conviviale, permettant d’acheter des followers en quelques clics. Cependant, la majorité des followers fournis ne sont pas français, et il n’y a pas de sélection de comptes Instagram. Assurez-vous de bien orthographier votre nom de compte.

4.3 Twicsy – Likes, Vues et Followers Instagram

Prix pour 100 followers Instagram : 2,97 €

Avantages :

Processus d’achat simplifié ;

Choix de différentes qualités de followers ;

Vente de likes, vues et followers Instagram.

Inconvénients :

Absence de service client ;

Followers non français ;

Pas de paiements en cryptomonnaie ;

Notation Trustpilot non représentative de la réalité.

Twicsy, similaire à Buzzoid, est un site américain bien connu pour l’achat de followers Instagram. Il se concentre exclusivement sur les likes, vues et followers Instagram. Cependant, les mêmes limitations s’appliquent : pas de followers français et absence de service client. Notons également que la notation Trustpilot affichée est de 5/5, mais la notation réelle est de 3/5.