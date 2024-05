Alignement inédit de six planètes pour bientôt : tout ce qu’il faut savoir pour observer ce rare spectacle

Le 3 juin prochain, le ciel nous réserve un événement astronomique d'exception. Dans la lueur de l'aube, six des huit planètes de notre système solaire s'aligneront dans un secteur restreint, offrant aux observateurs matinaux un spectacle céleste rarissime.

Le 3 juin 2024, un rare alignement planétaire se produira dans le ciel matinal. Six des huit planètes de notre système solaire – Mercure, Mars, Jupiter, Saturne, Neptune et Uranus – apparaîtront alignées dans un secteur relativement restreint du ciel, juste avant le lever du Soleil. Ce type d'alignement, impliquant un si grand nombre de planètes, est un phénomène peu fréquent dont l'observation mérite d'être préparée.

Conditions d'observation

L'alignement planétaire sera visible tôt le matin du 3 juin, à l'est dans le ciel, peu avant que le Soleil ne se lève. Il faudra donc se lever aux aurores pour pouvoir l'observer dans les meilleures conditions.

Les quatre planètes les plus proches – Mercure, Mars, Jupiter et Saturne – seront discernables à l'œil nu, chacune avec sa brillance et sa teinte caractéristiques. En revanche, l'observation des lointaines Neptune et Uranus nécessitera des jumelles ou un télescope.

Ordre d'apparition prévu

Saturne sera la première planète à se lever, reconnaissable à sa couleur jaunâtre dans la constellation du Verseau. Puis suivront successivement Neptune, Mars, Uranus, Mercure et enfin Jupiter à l'approche du lever du Soleil.

Pour identifier avec certitude chaque planète, l'utilisation d'une application dédiée sur smartphone peut s'avérer utile. De nombreux logiciels permettent en effet de repérer et nommer les corps célestes présents dans le ciel en temps réel.

Bien que relativement rares, les alignements planétaires constituent des événements astronomiques accessibles aux observateurs amateurs. Celui du 3 juin 2024 représente une opportunité exceptionnelle d'admirer un défilé de six planètes à l'aube. En se levant suffisamment tôt et en choisissant un lieu d'observation dégagé vers l'est, vous aurez peut-être la chance d'assister à ce spectacle céleste hors du commun.

