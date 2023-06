Violation de la vie privée : Amazon condamné à une amende de 30,8 millions de dollars

Suite à des années d’enquête et d’examens minutieux portant sur Alexa et Ring Doorbell, Amazon vient d’être condamné à une amende de 30,8 millions de dollars pour des faits de violation de la vie privée. Amazon a toujours martelé que ses gadgets étaient conformes à la loi de confidentialité, mais cette condamnation vient vraisemblablement prouver le contraire.

Violation de la vie privée : Alexa pointé du doigt

Amazon lance Alexa en 2014, une assistante vocale activée avec les speakers de la société. Très vite, l’assistante vocale est intégrée à plusieurs gammes d’enceintes intelligentes Echo, dont Echo Dot Kid, un modèle spécialement conçu pour les enfants, lancé en 2018.

En 2019, plusieurs groupes de défense des enfants et de la vie privée ont déposé une plainte auprès de la Federal Trade Commission (FTC). Cette agence gouvernementale américaine a été créée pour empêcher les pratiques commerciales anticoncurrentielles, trompeuses ou déloyales.

Dans la plainte, la coalition accuse Amazon de stocker illégalement des données de conversations avec des enfants même après la suppression des données par les parents. Les plaignants allèguent que la pratique de confidentialité de l’Echo Dot Kid enfreint la loi COPPA (Children’s Online Privacy Protection Act).

La loi COPPA impose certaines exigences de confidentialité pour les sites Web et les services destinés aux enfants. La coalition a apporté les preuves que l’Echo Dot Kid d’Amazon collecte et stocke les transcriptions des conversations que les enfants ont avec lui, ainsi que des informations sur le contenu avec lequel les jeunes utilisateurs interagissent sur l’appareil.

Amazon : Ring également accusé de violation de la vie privée

En 2018, Amazon signe sa première incursion sur le marché de la sécurité domestique avec l’acquisition de Ring. Cette société vend toute une variété de caméras de surveillance compatibles Wi-Fi, conçues pour l’intérieur et l’extérieur des maisons. Ring Doorbells, la caméra de sonnette est devenue le produit phare de la désormais société de sécurité domestique d’Amazon.

Rapidement, Ring est accusé de violer le droit à la vie privée et la société fait l’objet d’examens minutieux. Selon les organismes de protection de la vie privée, les appareils Ring violent les protections fondamentales de la vie privée et des droits civils en filmant illégalement des résidents innocents à leur insu.

Par ailleurs, « Un employé a par exemple visionné des milliers d’enregistrements vidéo appartenant à des utilisatrices de caméras Ring qui surveillent des espaces intimes dans leurs maisons telles que leurs salles de bain ou leurs chambres pendant des mois », explique la FTC.

L’autorité de protection des consommateurs accuse Amazon de ne pas avoir suffisamment sécurisé les comptes Ring pour protéger les utilisateurs. Ce qui a conduit à de graves violations en 2017 et 2018. Les utilisateurs ont été notamment exposés au bourrage d’informations d’identification et aux attaques par force brute. Cela a permis aux malfaiteurs de prendre le contrôle des comptes et d’obtenir un accès non autorisé aux flux vidéo.

Une amende cumulée de 30,8 millions de dollars pour Amazon

Amazon est condamné à payer 25 millions de dollars et devra mettre en œuvre des « garanties de confidentialité strictes » pour régler une plainte concernant son assistant vocal Alexa. La plainte a été déposée par le ministère de la Justice au nom de la FTC.

Le DOJ et la FTC allèguent qu’Amazon a violé une loi visant à protéger la vie privée en ligne des enfants. La société est aussi accusée d’avoir trompé les parents et les utilisateurs du service Alexa au sujet de ses pratiques de suppression de données.

Amazon to pay $31 million in privacy violation penalties for Alexa voice assistant and Ring camera https://t.co/pWawXpO0vR pic.twitter.com/GutRU5m6Gt — Orlando Sentinel (@orlandosentinel) June 1, 2023

La justice déclare également que Ring a violé la vie privée des utilisateurs et évoque une série de manquements. Le DOJ souligne notamment l’absence de restriction à l’accès du personnel aux vidéos privées des clients.

Amazon est donc condamné à payer une amende de 5,8 millions de dollars supplémentaires. La justice exhorte par ailleurs sa société Ring à supprimer les données et les algorithmes dérivés des vidéos visionnées illégalement.