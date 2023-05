Bing est maintenant incorporé à ChatGPT : pourquoi ça change tout ?

L’alliance de Bing et ChatGPT ouvre de nouvelles perspectives et propulse la communication virtuelle vers de nouveaux sommets.

Bing, le moteur de recherche de renom, apporte avec lui une immense base de connaissances et une connaissance accrue du contexte. Cependant, en fusionnant ces ressources avec l’intelligence conversationnelle de ce chatbot, vous assisterez à une synergie prometteuse, offrant une expérience de dialogue encore plus riche et immersive.

Bing et ChatGPT : Microsoft réinvente l’IA avec succès !

Sous la direction de Satya Nadella, Microsoft a réalisé une réorientation stratégique en mettant l’accent sur les « compagnons virtuels », des systèmes d’aide intelligents. Ces compagnons virtuels agissent comme des assistants pratiques, fournissant une assistance polyvalente au sein de Bing, Office et même dans les domaines de la sécurité et des finances.

Pour cela, Microsoft utilise la technologie de pointe GPT-4 d’OpenAI. Cette prise de décision vise à améliorer les performances commerciales de Microsoft, à accroître sa part de marché dans le cloud computing et à renforcer sa compétition avec Google dans le secteur de la recherche.

En s’associant avec OpenAI, Microsoft s’est établie comme un acteur majeur de l’IA. L’entreprise encourage la collaboration et l’intégration en offrant aux développeurs et à des acteurs externes l’opportunité de concevoir des programmes qui s’intègrent harmonieusement à son logiciel de cerveau électronique, OpenAI. Instacart Inc., Redfin Corp., Zillow Group Inc. et Kayak Software Corp. tandis qu’Adobe Inc. et Atlassian Corp. apporteront de nouvelles fonctionnalités au logiciel d’entreprise d’IA de Microsoft, intégrables facilement à la suite Office.

One plugin, endless opportunities.



Now you can use one platform across products like Bing Chat, ChatGPT and all of Microsoft's copilots to reach users with the ease of natural language. #MSBuild pic.twitter.com/1X40z9ihgq — Microsoft (@Microsoft) May 23, 2023

Bing intègre ChatGPT : une révolution dans l’IA générative ?

Si cette alliance est prévue, cela apportera un changement majeur dans le panorama de l’IA générative. À l’heure actuelle, pour obtenir des données à jour, on se tourne vers le dialogue de Bing ou le troubadour de Google. Malgré l’entraînement de GPT-4 sur des données plus récentes et son accessibilité actuelle aux utilisateurs de ChatGPT Plus, la version payante de ce chatbot populaire reste dépourvue de la capacité de fournir des informations en temps réel.

Cependant, cela pourrait évoluer cette semaine avec l’annonce de la fonctionnalité bêta de navigation sur Internet dans ChatGPT Plus. À ce jour, il semble que cette fonctionnalité corresponde en réalité à l’intégration de la recherche Bing dans l’IA du chatbot, bien que, en théorie, les deux puissent continuer à être des caractéristiques distinctes. Ce n’est pas une transformation révolutionnaire, mais cela perturbera sans aucun doute considérablement le paysage de l’intelligence artificielle générative.

Comment ChatGPT révolutionne la collaboration avec les entreprises de renom ?

Grâce à son statut d’IA avancée, ChatGPT peut s’allier avec d’importantes entreprises pour combler une multitude de besoins. Il a la capacité de comprendre et de générer du langage naturel. Ainsi, ce chatbot est capable d’interagir avec les clients de manière précise et de manière claire.

En outre, en collaborant avec des entreprises de renom, l’IA génératrice se prête à résoudre les questions des clients, offrir un soutien technique et même faciliter la gestion des tâches. Les entreprises ont la possibilité d’intégrer ce chatbot à leurs systèmes existants afin d’automatiser les processus de communication et d’améliorer l’efficacité opérationnelle.

De surcroît, ChatGPT peut être formé avec des données spécifiques propres à chaque entreprise, lui permettant ainsi de fournir des informations et des recommandations personnalisées aux clients. Il peut également servir à l’analyse de données, la génération de rapports et l’assistance dans le processus de prise de décision.