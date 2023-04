Un YouTubeur a déniché le secret de la génération de clés Windows en sollicitant ChatGPT. L’IA a permis de créer une clé fonctionnelle toutes les 30 tentatives.

ChatGPT est un modèle de langage puissant et polyvalent qui peut effectuer une variété de tâches, y compris la génération de clés Windows. Cette fonctionnalité peut être utile pour les utilisateurs qui cherchent à activer leur système d’exploitation, mais qui ne disposent pas de clé valide. Le modèle d’apprentissage d’OpenAI utilise des algorithmes sophistiqués pour générer des clés uniques et fonctionnelles, en fonction des spécifications de l’utilisateur.

Enderman, célèbre YouTubeur, a généré des clés OEM Windows 95 avec ChatGPT d’OpenAI le mois dernier. Malgré le refus explicite du chatbot de créer des clés d’activation, Enderman réussit à contourner cette interdiction. Les clés OEM de Windows 95 contenaient plusieurs paramètres, comme une série de nombres ordinaux et d’autres chiffres aléatoires. Pour parvenir à ses fins, Enderman a demandé au chatbot de créer une ligne qui possède la même configuration qu’une clé Windows 95.

Le YouTubeur a expérimenté et découvert une méthode permettant de générer une clé fonctionnelle toutes les 30 tentatives environ. En fin de compte, Enderman n’a pas directement demandé à ChatGPT de créer une clé Windows. Il a plutôt fait une requête de produire une suite de caractères qui répond aux exigences de la clé.

ChatGPT can generate 1 valid Windows key out of 30 invalid ones. But the AI strictly follows its developers' rules against generating illegal licenses and advises to upgrade to Windows 10/11 instead! #AI #Windows #LicenseKey pic.twitter.com/l36MjOL2n3