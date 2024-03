Il utilise ChatGPT comme coach fitness, ça tourne (très) mal

ChatGPT d'OpenAI, en tant que coach sportif virtuel, offre ses conseils avec assurance. Toutefois, est-il sûr de les suivre aveuglément ?

Pour un coureur passionné, la course n'est pas simplement un exercice, c'est une véritable passion. Pourtant, son manque d'enthousiasme pour l'entraînement en force, essentiel pour progresser, le pousse vers une nouvelle solution.

Visant le marathon de Boston, il décide d'intégrer 2 séances de musculation hebdomadaires à son entraînement sans pour autant engager un coach physique. Son choix se porte sur ChatGPT, espérant y trouver un guide compétent et accessible pour sa préparation. Et selon lui, ça tourne mal.

De temps en temps, ChatGPT peut fournir des conseils insatisfaisants

ChatGPT promet une solution gratuite et accessible. Alors, il demande à ChatGPT un plan pour le marathon, espérant des conseils utiles. Mais, les recommandations montrent vite leurs limites. ChatGPT suggère de courir 6 jours par semaine sans précisions importantes. Les conseils manquent de détails sur la vitesse ou la distance des sprints.

Proposer un marathon complet une semaine avant l'événement ? Absurde. Malgré plusieurs ajustements en donnant plus d'infos sur son état et ses objectifs, les plans restent superficiels.

Malgré la déception, il tente les exercices suggérés par ChatGPT. Solides en apparence, ils manquent cruellement de détails sur l'exécution. Cette expérience révèle une vérité : ChatGPT n'équivaut pas à un vrai coach. Sa capacité à imiter le dialogue humain est impressionnante, mais insuffisante pour fournir des conseils d'expert.

Il réalise l'importance de comprendre la science derrière l'entraînement. Cela est crucial pour la réussite et l'intérêt des sessions.

Face à une blessure, l'importance de consulter un vrai humain devient évidente. Quand une douleur surgit, ChatGPT ne peut offrir qu'une aide limitée. La distinction entre douleur et inconfort nécessite un dialogue adapté, que seul un professionnel peut fournir.

Selon une étude, seulement 41% des conseils de ChatGPT respectent pleinement les normes de l'American College of Sports Medicine, malgré une justesse de 90%. Linda Pescatello pointe du doigt le conseil récurrent de demander une autorisation médicale, parfois superflue, qui pourrait freiner l'envie de faire de l'exercice chez certains.

Réflexion sur l'utilisation de ChatGPT en Coaching

Cette expérience révèle que, bien que ChatGPT puisse créer des conseils intéressants, il ne remplace pas un vrai coach. En effet, l'expertise et l'accompagnement personnalisé d'un humain sont uniques. Toutefois, l'IA a aussi ses avantages, comme donner des réponses simples à n'importe quel moment, enrichissant ainsi notre façon de voir le fitness.

Pour être vraiment efficaces, les conseils d'entraînement par l'intelligence artificielle doivent correspondre aux besoins de chacun. Richard Bayly de PEAR Health Labs souligne qu'une bonne entrée est cruciale pour de meilleurs résultats. Ainsi, des apps comme Aaptiv prouvent qu'il est possible d'ajuster l'IA aux objectifs et préférences personnelles. Il offre des conseils plus personnalisés.

Est-ce que l'IA peut assumer le rôle de votre coach sportif ?

Kristie Larson, coach à New York, souligne que pour s'entraîner, la volonté et la motivation comptent autant que les exercices eux-mêmes. Elle montre que, malgré ses atouts, l'IA ne peut égaler l'impact d'un vrai coach. La technologie apporte des informations, mais manque de l'accompagnement empathique d'un humain.

Pendant son exploration, le coureur a réalisé que malgré les promesses de l'IA, l'entraînement nécessite souvent une approche plus humaine. L'interaction avec un coach peut transformer les exercices en un parcours personnalisé, motivant et adapté. C'est là que réside l'essence du coaching.

En outre, cette expérience éclaire les aspects économiques et d'accessibilité du fitness. Comme le montre le rapport financé par ASICS, le coût des équipements sportifs reste un gros obstacle à l'exercice pour de nombreuses personnes.

Ici, l'IA, notamment sous forme de chatbots gratuits et facilement accessibles, pourrait jouer un rôle déterminant. Elle rendrait les conseils de fitness plus accessibles et démocratiserait l'accès à des programmes d'entraînement de qualité.

Cela dit, il est impératif de trouver un équilibre entre les recommandations génériques offertes par l'IA. Les conseils personnalisés d'un entraîneur humain restent essentiels.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.