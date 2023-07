Vous maîtrisez ChatGPT et MidJourney ? Ce concours peut vous rendre riche

Bonne nouvelle pour les utilisateurs des générateurs d’art ! Forum3 lance Hive3, un concours d’IA générative. Utilisant ChatGPT et Midjourney, il éclaire l’IA et célèbre la créativité.

Alors que le paysage de la technologie évolue rapidement, Forum3, une startup basée à Seattle, fait un pari audacieux. Elle se tourne vers ChatGPT et Midjourney, cherchant à valoriser les talents des créateurs de contenu d’IA générative à travers un concours unique.

Hive3 : où l’IA et l’esprit humain se rencontrent

Lundi dernier, Forum3 a levé le voile sur Hive3, un concours pour les utilisateurs qui maîtrisent l’outil, tels que ChatGPT et Midjourney. C’est un concours de style esports qui se distingue par son originalité. Le concours encourage la création de contenu d’IA générative dans des domaines aussi variés que l’imagerie, l’audio, la vidéo et le gaming. C’est plus qu’une simple compétition, c’est une véritable initiative pour souligner le potentiel colossal de l’IA. Pour cela, la plateforme donne aux créateurs l’opportunité de faire valoir leurs talents tandis qu’ils concourent pour des prix en espèces et des parrainages.

D’ailleurs, Forum3 prévoit de lancer la première saison de ce concours innovant plus tard cette année. Actuellement, la startup est en train d’identifier des participants potentiels et de composer un panel de juges experts. D’après Adam Brotman, co-PDG de Forum3, le programme pourrait ressembler à un concours de cuisine. Les spectateurs apprendraient et s’inspireraient de la maison, en utilisant des plateformes d’IA comme ChatGPT et Midjourney.

ChatGPT, Midjourney et les défis de l’IA

L’adoption de l’IA augmente. Une étude récente montre que 28% des Américains interagissent avec l’IA quotidiennement. Cependant, son avènement n’est pas sans défis. Les créateurs de contenu et les studios craignent pour leurs droits de propriété intellectuelle. Les deepFakes ont amplifié ces inquiétudes, avec l’audio, les images et les vidéos modifiés numériquement pour ressembler à d’autres personnes.

Malgré ces préoccupations, Andy Sack voit une lueur d’espoir. Il reconnaît le risque de mauvais comportements et de saisies d’argent dans l’utilisation de nouvelles technologies. Néanmoins, il croit en leur potentiel positif. « Nous voulons définitivement expliquer ce que signifie être du bon côté pour libérer de manière responsable une créativité exponentielle, » a-t-il déclaré.

Calling ChatGPT and Midjourney experts: New contest features generative AI content creatorshttps://t.co/OhmtzD6Qhk — Arday Ardayfio (@mrarday) July 21, 2023

Au cours de la phase de préparation de Hive3, Forum3 se concentrera sur la recherche de sponsors. Ils espèrent attirer des entreprises de cinéma et d’autres marques axées sur le consommateur. L’objectif est de promouvoir une utilisation responsable de l’IA.

Forum3 est connu pour son travail dans les domaines de l’IA, de la blockchain et du métaverse. Auparavant, ils ont conseillé Starbucks sur le développement de son projet de collectibles numériques Odyssey. En décembre dernier, ils ont levé 10 millions de dollars et ont présenté leur technologie d’engagement client basée sur NFT. Avec ce financement, ils sont bien placés pour faire de Hive3, un spectacle mettant en vedette ChatGPT et Midjourney, un succès.

Si cela vous intéresse, vous pouvez vous inscrire sur le site web de Hive3.