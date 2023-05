ChatGPT a 6 mois et domine le monde : comment l’IA a évolué si rapidement ?

Comment cette prouesse incroyable de ChatGPT, l’IA révolutionnaire, a-t-elle permis de conquérir le monde en seulement 6 mois ?

Depuis lors, ce système de traitement du langage a captivé l’attention du monde entier en raison de son impressionnante capacité à comprendre et à générer du texte de manière fluide et cohérente. Aujourd’hui, ChatGPT est au sommet de sa puissance et est en train de redéfinir les limites de ce que l’IA est capable d’accomplir. Cette montée fulgurante soulève une question fascinante : comment l’IA a-t-elle pu évoluer si rapidement ?

Comment ChatGPT a dominé le monde de l’IA ?

Au cours de l’année écoulée, les progrès réalisés dans le domaine de l’intelligence artificielle ont été remarquables. Par ailleurs, les récents assistants virtuels sont capables d’engager des interactions naturelles. De plus, ils sont capables de composer des vers poétiques et même de programmer des logiciels. Cependant, les derniers générateurs d’images, tels que Midjourney ou Dall-E peuvent produire des reproductions altérées difficilement distinguables des originales.

En outre, il y a à peine deux ans, les textes générés par l’IA étaient dépourvus de toute forme d’expression et parsemés d’innombrables erreurs. Les photos étaient de petite taille, pixellisées et dénuées de valeur artistique.

Cependant, un ensemble de découvertes a favorisé cette croissance. Les avancées dans le domaine de la modélisation mathématique, les améliorations des composants matériels et du pouvoir de traitement. De plus, l’émergence de vastes ensembles de données de qualité supérieure a propulsé les outils de génération d’IA.

La méthode « transformateur » de chatGPT a révolutionné l’IA

Une partie significative de cette récente expansion provient d’une approche innovante pour former l’intelligence artificielle (IA), connue sous le nom de méthode « Transformateurs ». Cette technique permet à la technologie de gérer efficacement de vastes ensembles de langage et d’évaluer la cohérence du résultat.

Ce progrès découle d’une recherche menée par Google en 2017, qui a rapidement exercé une influence notable dans le domaine. Afin de garantir le bon fonctionnement de l’IA, le modèle des Transformateurs intègre une phase de validation. Il omet un mot de la phrase pour tester les compétences de l’IA à prédire ce qui manque. Parallèlement, des entreprises telles qu’OpenAI sollicitent l’évaluation humaine de la pertinence des réponses.

En utilisant la méthode de perturbation et de régénération des images, l’IA apprend à améliorer chaque réponse en éliminant les défauts jusqu’à ce qu’elle devienne claire et précise. Elle acquiert également la compréhension des liens entre les pixels adjacents, ce qui confère à l’image générée un aspect plus authentique.

Comment l’IA révolutionne notre quotidien avec ses multiples bénéfices ?

L’intelligence artificielle (IA) offre de multiples bénéfices dans notre quotidien. Elle permet d’automatiser des tâches fastidieuses. Cela pourrait libérer du temps pour des activités plus enrichissantes. Par exemple, les assistants vocaux propulsés par ce système intelligent vous aident à gérer vos emplois du temps.

De surcroît, ce réseau de neurones artificiels peut améliorer votre bien-être en permettant le dépistage précoce de maladies. Les véhicules autonomes, propulsés par l’IA, peuvent réduire les accidents de la route et faciliter les déplacements. Dans le domaine de l’éducation, le traitement automatique du langage naturel peut offrir un soutien personnalisé. Il adapte des programmes d’apprentissage aux besoins individuels des élèves. Toutefois, il est primordial de demeurer attentif en ce qui concerne les considérations éthiques et de confidentialité liées à l’utilisation de l’IA.