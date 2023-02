Pourquoi ChatGPT est l’iPhone de l’IA selon le CEO de Nvidia ?

Selon Jensen Huang, le CEO de Nvidia, ChatGPT représente une avancée majeure dans le domaine de l’IA. C’est un peu la même chose quand l’iPhone a révolutionné la façon dont nous utilisons les téléphones portables.

ChatGPT offre une utilisation plus facile et plus intuitive de l’IA, similaire à celle de l’iPhone, qui a simplifié l’utilisation des téléphones mobiles. Grâce à son architecture d’apprentissage et son énorme corpus de connaissances, le chatbot d’OpenAI peut fournir des réponses rapides et précises à des questions complexes. Cette comparaison souligne l’importance de l’IA et son potentiel de devenir un outil incontournable pour les entreprises et les utilisateurs du monde entier.

ChatGPT : le CEO de NVidia s’enthousiasme pour l’avènement de l’IA

Jensen Huang a récemment discuté de l’importance de ChatGPT lors d’une interview à l’université Haas de Berkeley en Californie. Il a exprimé son admiration pour cet outil d’IA développé par OpenAI qui a gagné en popularité en peu de temps. Huang considère ChatGPT comme le moment clé de l’IA. Cette technologie apportera un bond en avant pour l’industrie informatique.

“ChatGPT est une très très grosse affaire. Pensez-y, en quelques jours seulement, il a touché des dizaines de millions de personnes. La plus étonnante est que tout le monde l’utilise pour des raisons différentes et tout le monde le trouve agréable”, a déclaré le CEO dans son interview.

L’impact de ChatGPT sur l’industrie informatique et l’IA sera sans aucun doute considérable. En offrant une capacité de traitement du langage plus avancée et plus précise, il aidera à surmonter les limites actuelles de la technologie. Il ouvrira également la voie à de nouvelles possibilités dans les domaines de la recherche en générale, de la compréhension du langage naturel et de la création de produits plus intelligents.

ChatGPT pourrait propulser les bénéfices de NVIDIA

Le succès de ChatGPT pourrait apporter un grand avantage à NVIDIA selon les experts de l’industrie. OpenAI, les créateurs de ChatGPT, dépendent déjà de plus de 25 000 GPU NVIDIA pour alimenter leur infrastructure de serveurs.

Ce lien entre les deux entreprises montre comment le succès de ChatGPT peut apporter un grand avantage à NVIDIA. Cela souligne également l’importance de la collaboration entre différentes entreprises pour atteindre des avancées importantes dans les technologies de l’IA.

Avec la croissance continue de la demande pour des solutions d’IA, il est probable que les GPU de NVIDIA, considérés comme les plus performants pour l’IA, soient de plus en plus utilisés. En conséquence, l’industrie prévoit une augmentation significative de la demande pour les GPU NVIDIA, qui pourraient même dépasser l’offre globale.

Cependant, il est encore incertain de voir comment NVIDIA abordera cette demande croissante pour les outils d’IA, y compris ChatGPT. En effet, de plus en plus d’outils d’IA apparaissent sur le marché chaque semaine. Le géant du GPU annoncera ses résultats financiers pour le dernier trimestre de l’exercice fiscal 2023 le 22 février 2023. Les résultats offriront ainsi un aperçu de sa réponse à la demande pour les technologies d’IA.