Vidéo : il réussit à faire tourner ChatGPT sur un PC de 1984

Un exploit technologique incroyable a été réalisé ! Un utilisateur a réussi à faire fonctionner ChatGPT sur un PC datant de 1984. Cette réalisation souligne le fait que l’IA reste un outil facile d’utilisation et compatible sur divers supports, même les plus anciens.

Le PC utilise un processeur de 8 bits et dispose de seulement 128 kilooctets de mémoire. Cette configuration est nettement moins puissante que celle des ordinateurs modernes en termes de calcul et de stockage. Pourtant, grâce à des techniques d’optimisation et de compression, l’informaticien a pu installer le modèle de traitement du langage naturel sur la machine.

ChatGPT sur un PC de 1984 : le défi d’un passionné du retrocomputing

Yeo Kheng Meng, un fervent amateur de la programmation rétro et des ordinateurs anciens, a récemment développé un client DOS permettant d’utiliser ChatGPT. OpenAI a développé ce chatbot pour fournir une assistance virtuelle et améliorer l’expérience utilisateur en offrant des réponses précises.

Par ailleurs, l’utilisateur du PC Vieillot a mis en ligne sur YouTube dimanche dernier sa théorie. Il a présenté sa conversation avec le modèle IA en utilisant un ordinateur portable IBM 5155 datant de 1984.

Pour les intéressés, le code créé par Yeo Kheng Meng est disponible sur GitHub. Bien que DOS n’ait pas été initialement conçu pour être utilisé sur Internet, le programmeur a vu dans ce défi l’opportunité de développer ses compétences. Dans un billet de blog dédié au projet, il a expliqué que la programmation pour cette plateforme était particulièrement difficile. Il a souligné que l’absence de capacités de réseau natives et les performances de traitement inférieures des systèmes étaient des défis supplémentaires à relever.

Pour créer le programme, Yeo Kheng Meng a tiré parti du compilateur Open Watcom C/C++. Bien que DOS ne possède pas de code réseau, les développeurs ont travaillé pendant un bon moment à trouver des solutions pour combler cette lacune. Ils ont mis en place leurs propres stratégies pour répondre à ce besoin. Pour cette raison, Yeo Kheng Meng a employé MTCP, une pile réseau évolutive spécifiquement développée pour les machines DOS.

ChatGPT sur DOS : comment contourner les difficultés de la cryptographie

L’utilisation de la cryptographie a posé des difficultés à la gestion de ChatGPT. En effet, l’absence de bibliothèque moderne sur DOS a posé un problème malgré les API conçues selon le protocole HTTPS. Yeo Kheng Meng a déjà rencontré cette situation lorsqu’il a tenté d’installer Slack sur Windows 3.1. Pour résoudre cette difficulté, il a utilisé une astuce similaire consistant à créer un proxy http-to-https en Golang. Elle sert d’intermédiaire transparent, redirigeant les demandes HTTP en HTTPS vers les serveurs d’OpenAI sans altérer les résultats. Bien que cette méthode ne soit pas universellement appréciée, elle est la plus rapide pour faire tourner ChatGPT sous DOS. Pour tester cette astuce, Yeo Kheng Meng a utilisé l’IBM 5155.

IBM a vendu ce dernier en 1984, et il faisait partie des premiers ordinateurs portables. En évoquant cet ordinateur, ChatGPT a noté que sa taille compacte et son moniteur monochrome intégré ont contribué à sa popularité auprès des professionnels nomades. Le programme a ainsi souligné les caractéristiques qui ont fait le succès de cet appareil.