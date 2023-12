La Chine a créé la cape d’invisibilité d’Harry Potter : bientôt chez nous ?

La magie de la saga Harry Potter sera bientôt une réalité. En effet, des chercheurs chinois ont réussi à concevoir la cape d’invisibilité de ce chef-d’œuvre. Cette prouesse montre encore l’avancée de la science dans ce pays.

L’invisibilité a toujours été un rêve pour les fans de sciences-fictions. Avec cette capacité, les possibilités sont infinies. Et si ce fantasme devenait une réalité ? Récemment, des scientifiques chinois ont brisé la barrière de la magie. Chu Junhao et son équipe ont réussi à créer un dispositif très étonnant. Tout le monde a pensé à la cape d’invisibilité d’Harry Potter. Mais ici, c’est bel et bien une réalité.

Une démonstration extraordinaire

CHU Junhao, Physicien et directeur de la Faculté des Sciences de l’Université de Donghua ont présenté son exploit lors d’une conférence scientifique. Il a même fait une démonstration de son « matériel d’invisibilité ».

Le physicien a d’abord montré un fin panneau transparent au public. À première vue, ce dispositif n’a rien d’époustouflant. Ensuite, l’équipe de Chu Junhao a placé cette feuille devant ces jambes. Après une rotation de 90°, ces dernières ont disparu après quelques secondes. Le public était ébloui : est-ce que la Chine venait de créer la cape d’invisibilité d’Harry Potter ?

L’équipe de Chu Junhao a fourni quelques explications scientifiques concernant ce dispositif révolutionnaire.

Ce n’est que de la physique

Le panneau d’invisibilité est composé de plusieurs lentilles cylindriques convexes. Cette disposition particulière modifie la trajectoire des rayons lumineux. En effet, le panneau est capable de former une réfraction lumineuse en amincissant les objets.

« Chaque lentille cylindrique convexe peut créer plusieurs images trop petites pour être perçues par les yeux, produisant ainsi un effet d’invisibilité » Équipe de Chu Junhao.

Cette révolution technologique a intrigué tout le monde. Certains ont déclaré que ce dispositif d’invisibilité va améliorer les équipements militaires. D’autres ont annoncé que ce panneau sera parfait pour concevoir la cape d’invisibilité d’Harry Potter. Mais dans tous les cas, l’équipe chinoise a fait un travail colossal pour atteindre cet objectif.

Pourtant, la quête de l’invisibilité était déjà une compétition entre les grandes puissances. Des Canadiens ont déposé une demande de brevet pour la matière première des futures capes d’invisibilité.

Vers des nouveaux équipements militaires ?

La future cape d’invisibilité vont améliorer les stratégies d’infiltration. Et cette quête est toujours au premier plan dans le domaine militaire. En 2022, des étudiants de l’InvisDefense ont créé des technologies capables d’échapper aux caméras de surveillance. Ces jeunes chercheurs ont conçu un manteau d’invisibilité spécial, destiné aux soldats les plus expérimentés.

Mais l’innovation de l’équipe de Chu Junhao va encore perfectionner ces technologies. Le panneau d’invisibilité pourra dissimuler des objets, voire des soldats. Le porteur sera totalement indétectable dans l’environnement. La Chine pourra associer cette technologie a sa tentative de camoufler ses drones avec un dispositif similaire.

Cependant, le nouveau dispositif d’invisibilité soulève des questions éthiques. Est-ce que son application pourra toucher la confidentialité de certaines nations ? Les débats concernant cette avancée vont inonder les médias d’ici peu. Mais cette situation est toujours au rendez-vous à chaque innovation technologique.