Comment faire un avatar avec l’IA ?

La présence en ligne est devenue une extension de notre identité personnelle, la création d'un avatar qui nous représente devient presque indispensable. L'utilisation des technologies d'intelligence artificielle pour concevoir des avatars personnalisés simplifie grandement ce processus de création. Cette technologie épargne les compétences en modélisation 3D ou en design graphique. Je vous montre comment faire.

Choisir parmi les plateformes AI pour la création d'avatar

Pour vous simplifier la tâche, vous pouvez directement vous rendre sur notre comparatif des meilleurs outils de création d'avatar. Les plateformes comme Midjourney et Photodirector s'orientent vers la création d'avatars très détaillés. Elles permettent aux utilisateurs de manipuler finement les caractéristiques du visage. Leur interface intuitive aide particulièrement les débutants à traverser le processus de création.

De leur côté, Vivid et Arta se distinguent par leur capacité à générer des images d'aspect naturel à partir de simples descriptions textuelles. Ils emploient des modèles de l'outil IA Neuroflash qui appréhendent les moindres nuances des demandes des utilisateurs. Puis, il y a Invideo et Elai. Ils s'avèrent formidables pour incorporer des avatars dans des projets vidéo, car ils intègrent aisément les animations et les interactions.

Si le temps fait défaut, Aragon et Heygen offrent la rapidité et la simplicité. Ils sont recommandés pour ceux qui ont besoin d'un avatar instantanément. L'image générée se destine généralement aux applications de médias sociaux ou de jeux vidéo. Leur processus repose moins sur la personnalisation détaillée, mais offre une génération en quelques secondes à partir de modèles prédéfinis.

Picsart et veed.io s'orientent plutôt vers le design. Ils offrent des fonctionnalités mixtes entre la retouche photographique et la création pure d'avatars AI. Ces intelligences artificielles mettent à disposition des outils créatifs pour la fabrication et l'intégration de ces avatars dans des contextes plus larges comme le graphisme ou les montages vidéo.

Étapes pour créer un avatar avec la technologie IA

Démarrer avec la technologie AI pour générer un avatar peut sembler intimidant au premier abord. Toutefois, ces plateformes rendent le processus accessible, même pour les néophytes. La première étape consiste à choisir l'outil qui correspond le mieux à vos besoins spécifiques. Déterminez s'il s'oriente vers l'amusement, l'édition web ou une niche comme les jeux vidéo.

Une fois l'outil sélectionné, l'étape suivante implique souvent l'entrée de données initiales. Il vous faut renseigner un ensemble de traits caractéristiques que vous souhaitez voir dans votre avatar. Selon le service, cette entrée peut être sous forme de textes en français ou en anglais. Il peut aussi s'agir de choix multiples dans un menu, ou même par le téléchargement d'une photo de base.

L'étape suivante est la customisation, où vous pouvez modifier des éléments spécifiques pour affiner votre avatar. Ce processus est facilité par des sliders de modification ou des interfaces simples de type click-and-edit, selon la complexité désirée. Après avoir apporté les modifications nécessaires, la plupart des outils offrent une option de prévisualisation en temps réel, ce qui permet d'ajuster l'image jusqu'à obtenir le résultat idéal.

La dernière étape est la sauvegarde et l'utilisation de votre nouvel avatar. Une fois finalisé, l'avatar peut être téléchargé en divers formats, adaptés à une utilisation sur différentes plateformes, que ce soit sur des médias sociaux, des forums, ou encore dans des environnements de réalité virtuelle.

