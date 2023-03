Comment migrer d’Exchange vers Microsoft 365 ?

Migrer d’Exchange vers Microsoft est une nécessité pour les organisations qui utilisent encore cet ancien serveur de messagerie. Microsoft Office 365 a remplacé l’ancien serveur, d’où la croissance actuelle des demandes de migration.

Microsoft 365 est une suite de productivité basée sur un abonnement de Microsoft qui fournit une gamme de services et d’applications logicielles basés sur le cloud aux particuliers, aux entreprises et aux organisations. Il comprend un certain nombre d’applications populaires telles que Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, etc., ainsi que divers services en ligne tels qu’Exchange, SharePoint, Teams et OneDrive.

Microsoft 365 est conçu pour fournir aux utilisateurs un ensemble complet d’outils et de services pour la productivité et la collaboration, tous accessibles depuis n’importe quel appareil doté d’une connexion Internet. Il offre des fonctionnalités telles que l’hébergement de messagerie, le stockage en ligne et la conférence Web, entre autres.

Microsoft 365 est disponible dans plusieurs plans d’abonnement différents, chacun avec son propre ensemble de fonctionnalités et d’options de tarification. Ces plans incluent à la fois des options personnelles et professionnelles, avec une gamme de modules complémentaires disponibles pour les entreprises à la recherche de fonctionnalités supplémentaires.

Pourquoi les administrateurs Exchange sont-ils migrés vers Microsoft 365 ?

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles les administrateurs ont migré vers Microsoft 365 :

Infrastructure basée sur le cloud : Microsoft 365 est un service basé sur le cloud hébergé par Microsoft. Cela signifie que l’infrastructure, le matériel et les logiciels sous-jacents sont gérés par Microsoft et que les administrateurs n’ont pas à se soucier de la gestion de ces aspects. Cela peut économiser du temps et des ressources qui seraient autrement consacrés à la maintenance de l’infrastructure.

Accès à de nouvelles fonctionnalités : Microsoft 365 permet d’accéder régulièrement à de nouvelles fonctionnalités et à des mises à jour, ce qui peut améliorer la productivité et la collaboration des utilisateurs. Les administrateurs peuvent bénéficier de ces mises à jour en s’assurant que leurs utilisateurs utilisent toujours les versions les plus récentes et les plus sécurisées du logiciel.

Évolutivité : à mesure que les entreprises grandissent et que leurs besoins évoluent, elles ont besoin d’une infrastructure capable d’évoluer avec elles. Microsoft 365 fournit une plate-forme flexible et évolutive qui peut facilement répondre aux besoins des entreprises en croissance.

Collaboration : Microsoft 365 fournit une gamme d’outils de collaboration tels que Microsoft Teams, qui peuvent faciliter le travail d’équipe et la communication entre les employés. Cela peut aider à améliorer la productivité et l’efficacité sur le lieu de travail.

Sécurité et conformité : Microsoft 365 fournit des fonctionnalités de sécurité et de conformité robustes pour vous protéger contre les violations de données et répondre aux exigences réglementaires. Les administrateurs peuvent bénéficier de ces fonctionnalités en s’assurant que les données de leur organisation sont sécurisées et conformes aux réglementations.

Dans l’ensemble, Microsoft 365 offre une gamme de fonctionnalités et d’avantages qui peuvent aider les administrateurs à gérer l’infrastructure de leur organisation de manière plus efficace et efficiente. Cela a conduit de nombreuses organisations à migrer vers Microsoft 365 ces dernières années.

How to Migrate from On-Premises Exchange to Microsoft 365?

La migration d’Exchange sur site vers Microsoft 365 peut être un processus complexe, mais il est possible de le faire avec une planification et une exécution minutieuses. Voici les étapes générales que vous devrez suivre :





Évaluez votre environnement Exchange actuel : avant de commencer la migration, vous devez évaluer votre environnement Exchange actuel pour déterminer ce qui doit être migré et comment le faire. Cela peut impliquer de revoir la configuration de votre serveur Exchange, d’identifier vos boîtes aux lettres et de déterminer quelles données doivent être migrées.

Choisissez une méthode de migration : plusieurs méthodes de migration sont disponibles, selon la version d’Exchange que vous utilisez actuellement et la version de Microsoft 365 vers laquelle vous migrez. Certaines des méthodes disponibles incluent la migration par basculement, la migration par étapes et la migration hybride.

Préparez la migration : une fois que vous avez choisi une méthode de migration, vous devez préparer votre environnement Exchange et votre environnement Microsoft 365 pour la migration. Cela peut impliquer la configuration de votre nom de domaine, la configuration de votre compte Microsoft 365 et la vérification que votre environnement Exchange est à jour et configuré correctement.

Effectuez la migration : une fois votre environnement préparé, vous pouvez commencer le processus de migration. Cela impliquera généralement la migration de vos boîtes aux lettres, contacts, calendriers et autres données d’Exchange vers Microsoft 365. Les spécificités de la migration dépendront de la méthode que vous avez choisie.

Vérifiez la migration : une fois la migration terminée, vous devez vérifier que toutes vos données ont été correctement migrées. Cela peut impliquer d’effectuer des tests, d’examiner les journaux et de s’assurer que vos utilisateurs peuvent accéder à leurs données dans Microsoft 365.

Désaffectez votre environnement Exchange : une fois la migration terminée et vérifiée, vous pouvez désactiver votre environnement Exchange. Cela peut impliquer la suppression d’Exchange de vos serveurs et la mise à jour de vos enregistrements DNS.

Il est important de noter que les spécificités de la migration dépendront de votre environnement spécifique et de la méthode que vous avez choisie. C’est une bonne idée de consulter Microsoft ou un professionnel de l’informatique qualifié pour vous assurer que vous suivez les meilleures pratiques et évitez les pièges potentiels.

Comment migrer d’un Exchange sur site vers Microsoft 365 ?

Stellar Converter for EDB est une application logicielle conçue pour convertir les bases de données Exchange Server sur site (fichiers EDB) vers divers formats, y compris Microsoft 365. Cela peut être utile lors de la migration d’un serveur Exchange sur site vers Microsoft 365, car il vous permet pour conserver les données et paramètres importants pendant la transition.

Le processus de conversion des fichiers EDB vers Microsoft 365 avec Stellar Converter for EDB implique généralement les étapes suivantes :

Installez et lancez le logiciel sur une machine locale.

Sélectionnez le fichier EDB hors ligne.

Choisissez le format de sortie souhaité, dans ce cas, sélectionnez Office 365 .

Entrez les informations d’identification de votre compte Microsoft 365 et connectez-vous au serveur.

Configurez les options de conversion, telles que Mapper les boîtes aux lettres et les dossiers à migrer.

Démarrez le processus de conversion et attendez qu’il se termine.

Une fois la conversion terminée, vous devriez pouvoir accéder à vos données et paramètres migrés dans Microsoft 365. Notez que ce processus peut prendre un certain temps en fonction de la taille et de la complexité de votre fichier EDB, alors assurez-vous de planifier en conséquence.

Il convient de noter que bien que Stellar Converter for EDB soit un outil puissant pour convertir les bases de données Exchange Server sur site en différents formats, il se peut que ce ne soit pas la meilleure solution pour chaque scénario. Assurez-vous d’évaluer vos besoins et exigences spécifiques, ainsi que les autres options disponibles, avant de prendre une décision finale.

Conclusion

Certes, les méthodes d’exportation manuelles ne sont pas interdites lorsque vous souhaitez migrer d’Exchange vers Microsoft 365. Mais l’utilisation de Stellar Converter for EDB est plus assurée et sécurisée. Cette méthode prévient des éventuelles corruptions de données. En plus, le logiciel est facile à utiliser.

Le logiciel offre une gamme de fonctionnalités avancées, telles que la conversion sélective d’éléments, la prise en charge de plusieurs formats de fichiers, la prévisualisation des éléments de boîte aux lettres et la prise en charge de toutes les versions d’Exchange Server. Il vous permet également d’enregistrer les fichiers convertis dans plusieurs formats, tels que PST, EML, MSG, HTML et PDF.

Dans l’ensemble, Stellar Converter for EDB est une solution fiable et conviviale qui peut vous aider à migrer rapidement et efficacement les données de votre boîte aux lettres Exchange vers le format Microsoft 365. Que vous soyez un utilisateur à domicile ou un professionnel, cet outil peut simplifier votre processus de conversion des e-mails Exchange vers PST et vous faire gagner du temps et des efforts.

