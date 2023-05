Le progrès rapide de l’IA soulève légitimement des inquiétudes quant à ses effets potentiellement constituant un danger. De plus, même les experts les plus aguerris, comme le créateur de ChatGPT, ne peuvent ignorer les risques que le réseau de neurones artificiel pose pour l’avenir de l’humanité.

Le créateur de ChatGPT, l’un des plus grands modèles de langage de cerveaux électronique actuellement disponibles, ne fait pas exception. En effet, il a exprimé des inquiétudes quant à la possibilité que l’IA puisse échapper à notre contrôle et causer des dommages irréversibles.

Dans cette perspective, il est important de comprendre les risques liés à ce cerveau électronique et de travailler ensemble pour développer un système expert responsable qui puisse profiter à l’ensemble de l’humanité.

Sam Altman, le CEO d’OpenAI responsable de la création de ChatGPT, a participé à une séance d’audition devant une commission sénatoriale américaine mardi dernier pour discuter des avantages et des défis de l’intelligence artificielle. Il a reconnu que l’IA pourrait impacter l’économie en remplaçant certaines professions, ce qui pourrait entraîner une perte d’emplois dans certains secteurs, mais a souligné que des mesures devraient s’imposer pour atténuer cet effet. Bien que Altman se soit montré optimiste quant à l’avenir de l’emploi, certains sénateurs ont insisté sur la nécessité de réglementer les activités d’OpenAI par de nouvelles lois.

En outre, Altman a exprimé sa préoccupation quant à l’utilisation de ce système intelligent pour influencer les élections et la démocratie. Cela constitue l’une de ses principales préoccupations, en particulier à l’approche des élections de l’année prochaine, avec la poursuite de l’amélioration des modèles d’IA.

