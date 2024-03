Est-ce que votre enfant fait partie des 19,6% accros à l’IA ?

En France, les résultats d'une étude sur l'utilisation de l'intelligence artificielle viennent d'être publiés. On a maintenant le pourcentage des jeunes Français utilisant cette technologie. La question est de savoir si votre enfant fait partie ou non des 19,6 % accros à l'IA.

L'objectif de cette étude est tout simplement de révéler les habitudes des jeunes Français quand ils passent du temps sur le web. Mais d'après les chiffres, bien que l'IA a connu tant d'engouement auprès de certains profils, rédacteurs, développeurs, créateurs visuels, entre autres, les Français dans la fleur de l'âge ont rarement recours à ChatGPT dans la réalisation de leurs devoirs.

Contrôle parental et surveillance jusqu'à 18 ans

Qustodio a récemment réalisé une enquête sur l'utilisation de l'IA chez les enfants de 4 à 18 ans. Mais pour obtenir des résultats pertinents, l'étude a duré 12 mois et on a déjà mené des enquêtes similaires en 2021 et 2022 pour pouvoir mieux comparer les résultats et identifier la place de l'intelligence artificielle au sein des familles françaises.

Comme Qustodio est une entreprise qui exerce dans la vente de services de contrôle parental, les données recueillies concernent davantage cette branche. Résultat : un peu moins du tiers des parents, soit 28 %, affirment la nécessité d'un dispositif de contrôle parental sur les objets connectés des enfants âgés de moins de 3 ans. Déjà, ce chiffre laisse entendre que les enfants qui font partie de cette tranche d'âge ont déjà accès à certains types d'appareils (smartphone, tablette, smart TV, etc.).

Bien sûr, les plus jeunes d'entre eux sont venus au monde avec Internet. Quant aux parents, ils sont bien au fait de cette technologie. Néanmoins, nombreux sont les jeunes parents qui instaurent des règles bien spécifiques par rapport à l'utilisation de la technologie chez leurs enfants. Et l'étude menée par Qustodio affirme la nécessité de la surveillance par rapport à l'usage d'Internet. Du moins jusqu'à ce qu'ils atteignent la majorité.

Enfants et IA : cas particulier des jeunes Français

En 2022, on a vu apparaître le fameux ChatGPT d'OpenAI. Jusqu'à aujourd'hui, sa popularité augmente et d'autres intelligences artificielles ont vu le jour. L'IA va donc être de plus en plus présente, mais jusqu'à maintenant, elle n'a pas encore infecté les jeunes et les enfants. D'après l'étude, seulement 6 % des jeunes y ayant participé affirment recourir à l'intelligence artificielle.

En ce qui concerne l'outil qu'ils utilisent, les enfants et les ados n'ont pas vraiment d'engouement pour Dall-E ni pour ChatGPT. Ces outils ne se positionnent qu'en 18e place des IA génératives les plus visitées par les sujets de l'enquête.

Par contre, certaines plateformes sont bien plus populaires chez les jeunes Français. Notamment Roblox avec une moyenne de 121 minutes par jour, suivi de TikTok qui est évalué à 110 minutes, et Snapchat qui affiche une moyenne de 63 minutes par jour. Ces chiffrent indiquent, à titre d'information, le temps que passent en moyenne les Français les plus jeunes.

La France a donc un cas particulier sur l'utilisation de l'IA, surtout chez les enfants et les jeunes. ChatGPT par exemple, présente un taux d'usage de seulement 16,4 % contre 24 % en Australie.

