La tablette de votre enfant est infestée de malwares espions, selon cette étude

Un chercheur a annoncé une nouvelle qui a bouleversé internet. Selon ce spécialiste, les tablettes pour enfants contiennent des malwares espions. Et ces logiciels peuvent pirater les données sur l’appareil.

Tout a commencé avec un simple cadeau. La fille d’Alexis Hancock, chercheur en cybersécurité, a reçu une tablette lors de son anniversaire. En tant que spécialiste, il a examiné l’appareil en long et en large. Et sa conclusion est très inquiétante. La tablette présentait de nombreux problèmes de sécurité et de confidentialité. Il y a même plusieurs malwares espions sur certains de ces appareils.

Tant de malwares espions dans une simple tablette

Durant ces recherches, Alexis Hancock a trouvé 3 malwares espions dans la tablette de sa fille. Le spécialiste a d’abord identifié des traces de Corejava. Ce logiciel est classé comme malveillant d’après la société de cybersécurité Malwarebytes. Et ce malware est aussi présent dans certains téléviseurs. Mais selon les conclusions de Hancock, cette trouvaille est la plus inoffensive dans sa liste.

Après quelques tests, notre expert a découvert Adups. Ce dernier est un programme potentiellement indésirable. En effet, il est capable de télécharger et d’installer des fichiers à partir d’internet. Et dans la majorité des cas, ce logiciel extrait des contenus malveillants.

Enfin, la tablette contenait aussi l’application KIDOZ. Selon le fabricant, cette appli permet de contrôler les activités de l’enfant sur son appareil. Cependant, KIDOZ envoie des informations vers le site kidoz.net. Certes, l’entreprise a annoncé que son application respectait les réglementations américaines concernant la protection des données des enfants.

« Ce processus garantit que nos services sont pleinement conformes aux exigences de la COPPA (loi fédérale américaine concernant la vie privée en ligne des enfants), en donnant la priorité à la protection de la vie privée des enfants » Eldad Ben Tora, fondateur de KIDOZ.

Pourtant, Hancock était toujours sceptique après les déclarations de l’entreprise.

Amazon et Walmart ont immédiatement réagi face à cette découverte

Les géants du commerce mondial n’ont pas hésité à retirer la fameuse tablette de leur catalogue produit. Amazon était une des plus réactives pour préserver la sécurité de ses clients. L’entreprise de Jeff Bezos a remplacé cet article par une autre tablette similaire, mais qui fonctionne sous Android 12.

« Nous étudions ces allégations et nous prendrons des mesures appropriées si nécessaire » Adam Montgomery, porte-parole d’Amazon.

Walmart a réagi un peu plus tard. Mais l’entreprise a aussi enlevé la tablette concernée de son site web.

Il existe toujours des solutions pour éviter ces malwares espions

Au terme de ses recherches, Alexis Hancock a effacé les malwares espions de la tablette. Il a aussi mis en place des procédures de sécurité pour protéger les données de sa fille. Notre spécialiste a installé un profil VPN sur un serveur privé. Ce dernier exécute Pi-Hole, un adblocker. Il a limité le nombre d’applications que sa fille peut manipuler. Ensuite, il a utilisé un service DNS pour filtrer l’accès d’autres IP sur la tablette. Enfin, Hancock a installé Tor, un navigateur qui protège l’anonymat de son utilisateur.