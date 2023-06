Que pouvez-vous attendre d’études dans la cybersécurité ?

Avant de s’orienter vers une carrière particulière, il s’avère important de se renseigner sur les domaines de connaissances à maîtriser. Il est également utile de connaître les débouchés professionnels.

Aujourd’hui, la grande majorité des entreprises et des organisations ont recours au stockage infonuagique ainsi qu’à l’automatisation des processus. De plus, elles utilisent de plus en plus internet et s’adonnent à la numérisation complète de leurs données. Or, cette situation augmente leur vulnérabilité face aux attaques informatiques qui peuvent causer des dommages assez conséquents. Les dirigeants se trouvent obligés de renforcer la sécurité de leur système afin d’éliminer toutes les menaces qui pèsent sur leur activité. Ils ont alors besoin des compétences d’un hacker capable d’évaluer les risques, d’identifier les brèches et de mettre en place des mesures de protection appropriées. Si vous avez envie de vous lancer dans une telle carrière professionnelle, vous avez intérêt à réaliser des études dans la cybersécurité.

Comment acquérir des compétences techniques et pratiques en cybersécurité ?

Si vous souhaitez faire des études dans le domaine de la cybersécurité, vous avez le choix entre deux principales possibilités. D’abord, vous pouvez suivre une formation de bachelor en cybersécurité qui dure 3 ans après le baccalauréat. Dans cette optique, vous avez la possibilité de suivre les cours en présentiel ou en distanciel. De même, les contrôles peuvent être continus (projets individuels ou en groupe, travaux internes, etc.) ou partiels (une évaluation à la fin de chaque semestre).

Quant à la seconde option, elle consiste à suivre une formation en Master of Science (BAC+5) dans le but de devenir un expert en cybersécurité. Avec ce diplôme, vous avez accès à une plus grande variété d’emplois, puisque les compétences techniques et pratiques acquises seront plus approfondies. Par ailleurs, près de 46 % des profils recherchés par les employeurs disposent d’un niveau BAC+5.

Quels sont les principaux domaines de connaissance dans la cybersécurité ?

Pour contrer efficacement les attaques perpétrées par les pirates informatiques malveillants, il est essentiel de disposer d’un certain nombre de compétences. Il est notamment nécessaire d’avoir une connaissance approfondie de la sécurité des réseaux. En effet, les spécialistes de la cybersécurité doivent savoir identifier les vulnérabilités et les menaces afin de développer des systèmes de protection adaptés. Ils sont également tenus de maîtriser les différentes techniques de cryptographie (chiffrage de messages au moyen d’un code graphique secret). Celles-ci leur permettront de comprendre les protocoles utilisés pour sécuriser les données.

Par ailleurs, les professionnels de la cybersécurité doivent être au courant des lois et des réglementations applicables dans leur secteur d’activité. Ainsi, ils pourront se conformer aux besoins et aux exigences des entreprises ou des organisations pour lesquelles ils travaillent. De même, ils ont intérêt à posséder certaines compétences en gestion de projet. En effet, dans l’exercice de leur métier, ils peuvent être tenus de faire des planifications et de s’assurer de l’exécution du programme. Souvent, ils sont tenus de suivre le déroulement du plan d’action préalablement établi. Enfin, ils doivent être capables de résoudre rapidement des problèmes en mettant en place des solutions à la fois pertinentes et performantes.

Quelles sont les carrières possibles dans le domaine de la cybersécurité ?

Il est important de préciser que la cybersécurité est un secteur qui recrute et qui paie bien. Parmi le top 5 des postes les plus recherchés par les employeurs se trouvent :

l’ingénieur en cybersécurité qui a pour rôle de définir des règles permettant d’assurer la sécurité des systèmes d’information et de mettre en place un plan d’action en cas de cyberattaque,

le consultant en cybersécurité dont la principale tâche consiste à fournir des conseils vis-à-vis d’un problème auquel une organisation est confrontée,

l'architecte en cybersécurité qui est un professionnel spécialisé dans la conception d'outils ou de dispositifs de sécurité,

l’analyste en cybersécurité dont les missions incluent la gestion et la surveillance des alertes provenant de divers outils ou dispositifs de sécurité informatique,

l'expert en cybersécurité qui est responsable de la gestion de la sécurité informatique des entreprises (identification des failles, configuration des systèmes d'information, formation des collaborateurs aux bonnes pratiques cyber, etc.).

Néanmoins, parmi les carrières possibles dans le domaine de la cybersécurité, on peut aussi mentionner : l’ingénieur en cloud computing, le cryptologue, le juriste en cybersécurité, etc.

Quels sont les principes fondamentaux à connaître en matière de cybersécurité ?

La cybersécurité tourne autour de 5 principes fondamentaux :

la disponibilité : toujours avoir accès à ses propres informations et assurer le bon fonctionnement de son système,

l'intégrité : impossibilité d'altérer ou de modifier les données qui transitent entre un émetteur et un destinataire (une garantie que les données sont bien celles que l'on croit être),

la confidentialité : informations ne pouvant être lues que par les acteurs de la transaction (nécessité de crypter les messages),

l'authentification : vérification des identités par le biais de l'usage de mots de passe, de la biométrie ou de l'authentification à deux facteurs,

la non-répudiation : garantie qu’une transaction ne peut être niée.

En ce qui concerne la prévention d’un risque informatique, elle s’effectue généralement en 5 phases. La première étape consiste à analyser les risques. Puis, la définition d’une politique de sécurité s’ensuit. Après, il faut mettre en œuvre une solution. Les professionnels en cybersécurité procèdent ensuite à l’évaluation de cette dernière avant de la mettre à jour en fonction de la progression des menaces.

Quel type d’environnement professionnel peut-on trouver dans la cybersécurité ?

En plus de bien gagner leur vie, les professionnels de la cybersécurité bénéficient de la sécurité de l’emploi et de différentes possibilités d’évolution. En effet, ils sont très recherchés et priorisés sur le marché du travail. Dans la majorité des cas, ils sont embauchés dans le cadre d’un CDI (72 %). Cependant, ils peuvent aussi exercer leur métier en freelance (9 %) ou en CDD (9 %). De plus, leurs compétences sont utiles dans de nombreux secteurs d’activité, dont l’informatique et les télécommunications, la finance et l’assurance, la police et les armées, entre autres. Pour ce qui est du salaire, il commence à environ 40 000 euros par an pour un débutant (0 à 3 ans d’expérience). Cela peut aller jusqu’à 80 000 pour les plus aguerris.