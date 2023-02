FRIDA : l’IA Dall-E a maintenant un bras robot pour peindre sur toile

Après DALL-E et MidJourney, FRIDA est un bras robot doté d’intelligence artificielle capable de peindre sur une véritable toile à partir d’une description textuelle entré par l’utilisateur. La fin des artistes ? Découvrez tout ce que vous devez savoir !

Depuis son lancement, l’intelligence artificielle text-to-image DALL-E 2 par OpenAI effraie les artistes. À l’instar de MidJourney, cette IA est capable de générer des images à partir d’un simple « prompt » textuel entré par l’utilisateur.

Face à cet outil, de nombreux graphistes, designers et artistes professionnels craignent de perdre leur gagne-pain. Malheureusement, un nouveau projet de recherche semble nous rapproche du jour où les robots pourront peindre à notre place…

Conçu par les chercheurs du Robotics Institute de la Carnegie Mellon University, FRIDA est à la fois une référence à la peintre mexicaine Frida Kahlo et l’acronyme de « Framework and Robotics Initiative for Developing Arts » (framework et initiative robotique pour le développement d’art).

FRIDA : un bras robot connecté à une IA générative

Selon le professeur Jim McCann à la tête du projet, « FRIDA explore l’intersection de la créativité humaine et robotique ». L’idée est d’utiliser des modèles IA développés pour légender des images ou comprendre leur contenu, et de les appliquer au domaine de la génération artistique.

À partir d’une description textuelle et d’images existantes, le bras robot est capable de peindre sur une véritable toile comme un artiste humain. Le résultat est impressionnant, même si la précision laisse encore à désirer. Vous pouvez consulter ses oeuvres sur le compte Twitter de Carnegie Mellon à cette adresse.

Un projet voué à assister les peintres, mais pas à les remplacer

Le système est autorisé à commettre des erreurs et à adapter le reste de son oeuvre en fonction. Une caméra lui permet de suivre sa propre progression en temps réel.

Contrairement aux IA génératives comme DALL-E et MidJourney, le robot FRIDA n’est pas capable de produire du contenu instantanément. Chaque peinture requiert plusieurs heures de travail.

Selon les chercheurs à l’origine du projet, cette invention ne remplacera probablement pas les artistes humains. En revanche, elle pourrait se révéler très utile en tant que collaboratrice.