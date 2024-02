Google lance Gemma : une famille d’IA open source pour les dév ! Tout savoir

Google vient de dévoiler Gemma, une série innovante de LLM construits sur la recherche et la technologie derrière les modèles Gemini. Il s’agit d’une famille d’IA open source, mettant à disposition des développeurs de grands modèles de langage polyvalents supplémentaires dans leur boîte à outils !

La famille Gemma proposée en deux tailles

Google propose la famille Gemma dans deux tailles : Gemma 2B avec 2,5 milliards de paramètres et 7B à 8,5 milliards de paramètres. La première, compacte, convient aux appareils mobiles, IoT et ordinateurs portables. Le deuxième modèle, plus robuste, s’adresse davantage aux ordinateurs de bureau et aux petits serveurs.

Ces modèles sont disponibles dans des formats de base et optimisés pour les instructions, offrant une flexibilité pour divers besoins informatiques et scénarios d’application. Cette IA est capable de comprendre et de générer du texte de type humain, en plus de pouvoir effectuer des tâches spécifiques avec une bonne précision.

Gemma prend uniquement en charge que le texte à texte, ce qui la diffère de Gemini conçu comme une IA multimodale. Néanmoins, « en termes de performances, Google affirme que Gemma dépasse les modèles nettement plus grands sur des critères clés ». Ce modèle, disponible en open source, marque une avancée significative vers la démocratisation de l’IA.

Des modèles interopérables avec pratiquement toutes les plateformes et frameworks ML

Gemma est disponible sur Vertex AI de Google, mais également via de nombreuses autres plateformes ML comme Hugging Face, Kaggle ou encore NeMo de Nvidia. En tant qu’IA open source, Gemma garantit aux chercheurs, aux développeurs et aux passionnés un accès facile à ses modèles. Ce qui favorise l’innovation et la collaboration au sein de la communauté.

Google souligne que l’utilisation commerciale est autorisée. « Les conditions d’utilisation permettent une utilisation commerciale et une distribution responsables pour toutes les organisations, quelle que soit leur taille », explique la société dans un billet de blog détaillant la sortie de Gemma.

En annonçant ces modèles, Google met l’accent sur l’aspect sécurisé et responsable de cette famille d’IA. Le géant d’Internet suggère que Gemma adhère à des normes rigoureuses en matière de production sûre et responsable. Par ailleurs, l’IA est préformée pour filtrer les informations personnelles et sensibles.

