Google Recherche va défier DALL-E et Midjourney avec cette incroyable fonctionnalité

Google Recherche, comme DALL-E ou Midjourney, peut désormais générer des images. Mais la fonctionnalité n’est pas encore accessible au grand public.

Google continue de travailler sur sa solution de recherche en ligne intégrant l’intelligence artificielle. Celle-ci se voit doter d’une nouvelle fonctionnalité permettant de générer des images à partir de textes. Dans un futur proche, il sera possible d’utiliser Google Recherche comme DALL-E ou Midjourney.

La SGE toujours au stade expérimental

La solution de Google intégrant l’intelligence artificielle s’appelle la Search Generative Experience. Le numéro un de la recherche en ligne en a fait la présentation en mai dernier lors de la conférence annuelle des développeurs I/O. Mais depuis, l’outil n’est toujours pas accessible au grand public.

En effet, le projet est toujours au stade expérimental. Pour pouvoir en profiter, il faut passer par Google Labs. Rappelons que ce programme permet à la compagnie de partiellement exposer au public ses nouveaux projets. Ses participants peuvent donc tester les nouvelles fonctionnalités en avant-première.

Pour l’heure, seuls les membres du programme ont eu l’honneur d’utiliser Google Recherche à la façon de DALL-E ou Midjourney. Ainsi, il est actuellement difficile de dire si le nouvel outil de Google est aussi performant que les deux IA génératives.

Prise en main de Google Recherche à la sauce DALL-E et Midjourney

L’utilisateur a seulement à saisir sa requête dans la barre de recherche Google. La SGE génère et propose ensuite une sélection d’images, parmi lesquelles il est possible de choisir la plus appropriée. La nouvelle fonctionnalité repose sur Imagen, le modèle IA texte-image développé par l’équipe de Google Brain.

Par ailleurs, l’annonce de Google contient plusieurs GIF faisant la démonstration de la création d’images. L’exemple proposé utilise la requête : Dessiner un capybara portant une toque de chef et préparant le petit-déjeuner. Le nouvel outil offre également la possibilité de personnaliser l’image choisie.

D’autre part, la fonctionnalité ne se limite pas à Google Recherche. Elle est également disponible avec Google Images. Lorsque l’utilisateur parcourt les résultats de recherche, une boîte de dialogue lui permet de générer des images appropriées à sa requête. Les créations s’afficheront ensuite dans la barre latérale.

L’éthique au cœur de la stratégie IA de Google

En mars dernier, Bing Chat se voyait doter d’un module DALL-E pour pouvoir générer des images. Google ne fait donc que suivre la tendance avec l’annonce de sa nouvelle fonctionnalité. Toutefois, le leader de la recherche en ligne n’a aucune intention de déployer à la hâte sa solution de création d’images.

En effet, la compagnie s’engage à déployer de manière responsable son nouvel outil. Elle veut absolument éviter que son produit soit utilisé pour créer des images ne correspondant pas à sa politique d’utilisation des IA génératives.

De ce fait, toutes les conceptions de la SGE présenteront un filigrane indiquant l’œuvre de l’intelligence artificielle. De plus, les utilisateurs ne pourront pas faire des parodies photoréalistes avec des personnalités publiques. Google va également restreindre la fonctionnalité aux moins de 18 ans, quand celle-ci sera déployée pour le grand public.