« 10 ans d’avance » : Google se vante d’être le roi de l’IA, mais est-ce vrai ?

Google clame être le roi de l’IA et posséderait « 10 ans d’avance » sur ses concurrents. Des propos qui se basent sur la solidité de son infrastructure cloud.

Avec la popularité actuelle de ChatGPT et ses capacités impressionnantes, le public pourrait croire qu’OpenAI est le leader mondial en matière de raisonnement artificiel. Thomas Kurian n’est pas de cet avis. Pour ce haut responsable chez Google, le roi de l’IA c’est eux. Leur technologie serait plus performante et plus fiable.

Pour précision, Kurian est le directeur général de Google Cloud. Il a tenu ses propos lors de la récente conférence Goldman Sachs Communacopia and Technology.

D’autre part, le leader de la recherche en ligne est la troisième plus grande entreprise de cloud computing au monde. Son chiffre d’affaires s’élève à 32 milliards de dollars. Par ailleurs, la croissance des revenus de Google Cloud est plus rapide que celles d’Amazon Web Services et de Microsoft.

Cette hausse rapide trouve son explication dans l’arrivée de nouveaux clients. Ces derniers misent effectivement sur Google en ce qui concerne l’intelligence artificielle.

La meilleure infrastructure cloud dédiée à l’IA ?

D’après Kurian, Google est le géant de la technologie s’étant le mieux préparé à l’heure de l’intelligence artificielle. Le chef d’entreprise évoque des investissements massifs pour améliorer leur infrastructure cloud. Son principal argument est évidemment la sécurité et la fiabilité. Les infrastructures de la concurrence comporteraient des failles sécuritaires.

« Nous continuons de faire évoluer notre portefeuille d’infrastructures avec l’avènement de l’intelligence artificielle générative. N’oubliez pas que Google construit une infrastructure à grande échelle pour l’intelligence artificielle depuis plus d’une décennie », a déclaré le directeur général lors de la conférence.

Avec tous ces éléments, Kurian pense donc que son entreprise possède une « 10 ans d’avance » sur la concurrence. C’est pourtant OpenAI avec ChatGPT qui s’illustre le plus actuellement sur le terrain des IA génératives.

Les leaders du raisonnement artificiel chez Google

Le directeur général de Google Cloud a également parlé du répertoire de clients de sa plateforme pour appuyer ses propos. Il a effectivement souligné que la plupart des startups les plus innovantes et les plus performantes dans le domaine de l’intelligence artificielle utilisent les outils et les services de Google Cloud.

« Plus de 50 % de toutes les entreprises dans l’IA sont nos clients sur Google Cloud. En d’autres termes, ceux qui savent faire de l’IA comprennent ce qui nous distingue des autres », a précisé le haut responsable chez Google.

Google, roi de l’IA devant Microsoft et Amazon

Google, Microsoft et Amazon sont les leaders mondiaux du cloud computing. Les trois géants de la technologie investissent des centaines de millions de dollars pour créer de nouvelles applications basées sur l’IA, des outils de développement et une infrastructure cloud performante.

Néanmoins, la concurrence ne fait pas peur au leader mondial de la recherche en ligne. Ce dernier possède des avantages certains par rapport à ses concurrents en matière d’intelligence artificielle selon Kurian. Ceux-ci incluent son expertise en matière d’analyse de données jusqu’à la cybersécurité.

En effet, le patron de la division cloud rappelle l’acquisition du géant américain de la cybersécurité, Mandiant, l’an dernier. Cette acquisition avait coûté 5,4 milliards de dollars.