Comment le hacker le plus recherché de Finlande a été arrêté en France

Le hacker le plus recherché de Finlande vient d’être arrêté en France après avoir fui les autorités finlandaises depuis octobre 2022. Il a été convoqué au tribunal pour répondre de ses actes, mais il ne s’est pas présenté. Les autorités locales ont émis un mandat d’arrêt international à son encontre, jusqu’à cette arrestation inopinée.

Un casier judiciaire bien rempli pour ce jeune hacker finlandais

Ce jeune hacker finlandais, répondant au nom de Julius Kivimäki aka Zeekill, a un casier judiciaire bien rempli. Selon les enquêteurs finlandais, ce hacker de tout juste 25 ans était actif dans le sphère de la cybercriminalité depuis 2008. Depuis sa fuite, il a gagné le statut de hacker le plus recherché de Finlande.

Il est notamment connu pour avoir été membre d’un gang de hacker nommé Lizard Squad. Le groupe était spécialisé dans les attaques DDoS. Utilisant plusieurs pseudos, il aurait également pu intégrer LulzSec, un gang rival qui a déjà été démantelé.

Selon la société de cybersécurité KrebsOnSecurity, Julius Kivimäki aurait permis à ces gangs de compromettre des milliers de serveurs en exploitant des vulnérabilités, et ce, depuis 2012. Il n’avait que 15 ans à l’époque. Des courtiers en données comme LexisNexis, Kroll et Dun & Bradstreet faisaient partie des victimes.

L’enquête sur Julius Kivimäki révèle également que ce jeune hacker aurait été responsable de nombreux cas de swatting et d’une alerte à la bombe contre John Smedley, l’ancien président de Sony Online Entertainment. Cette alerte a conduit à l’immobilisation d’un avion d’American Airlines. C’était en 2014.

Une arrestation inopinée du hacker le plus recherché de Finlande

Avant sa convocation auprès du tribunal Finlandais, Julius Kivimäki serait également impliqué dans dans une affaire d’extorsion visant des patients d’une clinique de psychothérapie locale.

En fuite depuis octobre 2022, le hacker le plus recherché de Finlande a récemment été arrêté en France de façon inopinée. L’arrestation est intervenue dans un autre contexte, pour violence plus précisément.

Dans sa fuite, il semblerait que Julius Kivimäki soit passé par la France de façon incognito. La veille de son arrestation, il aurait été violent envers une femme après une sortie une boite de nuit. L’incident a été signalé et Julius Kivimäki a été arrêté très tôt le lendemain.

Lors du contrôle d’identité, il avait indiqué être de nationalité roumain, ce qui ne correspondait pas à sa physionomie. Cela a poussé les autorités françaises à effectuer des recherches plus poussées. Suite à quoi, le suspect est apparu sur la liste des criminels les plus recherchés et a été placé en garde à vue.