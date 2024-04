Cybersécurité, des leaders réagissent aux incidents les plus sophistiqués

HarfangLab et Filigran, deux leaders dans le domaine de la cybersécurité, unissent leurs forces pour renforcer la réponse aux incidents et la gestion des menaces. Leur nouveau partenariat vise à optimiser la détection et la réaction face aux attaques informatiques. Le but étant d'offrir une solution complète et efficace aux équipes cyber de toutes tailles.

Renforcement de la cybersécurité

Filigran et HarfangLab annoncent avec fierté leur partenariat stratégique. Au cœur de cette alliance se trouve un connecteur entre OpenCTI, la plateforme de gestion des menaces de Filigran et l'EDR (Endpoint Detection and Response) d'HarfangLab.

Cette collaboration vise à créer un lien technologique essentiel pour améliorer la détection des menaces et accélérer la réponse aux incidents afin de renforcer la sécurité des organisations face aux cyberattaques.

Une courte information à propos d'OpenCTI :

Un connecteur adapté à toutes les tailles d'entreprises

Ce partenariat s'adresse à toutes les équipes cyber, des PME aux grandes institutions publiques et entreprises multinationales. Le connecteur entre OpenCTI et l'EDR d'HarfangLab est spécifiquement conçu pour les équipes CTI, les analystes cyber, ainsi que les CERTs et les SOCs. Cela offre une solution complète pour intégrer et automatiser la gestion des données sur les menaces.

Une collaboration axée sur l'efficacité et la performance

Grâce à ce partenariat, les deux entreprises s'engagent à fournir des solutions toujours plus performantes et efficaces aux équipes cyber. Le connecteur développé facilite l'échange d'informations critiques sur les menaces. Ce dernier renforce ainsi la posture de sécurité des organisations face aux cyberattaques complexes.

Les avantages clés de ce partenariat

Amélioration des capacités de détection de l'EDR grâce à l'exploitation d'un référentiel d'indicateurs d'OpenCTI.

Automatisation et efficacité accrues pour permettre une réaction plus rapide et une gestion plus efficace des incidents.

Une réponse à incident enrichie par la data. Cela favorise une meilleure compréhension et gestion de la menace par les analystes.

Intégration et facilité d'usage grâce à une interopérabilité entre OpenCTI et HarfangLab.

Témoignages des dirigeants

Grégoire Germain, CEO et co-fondateur d'HarfangLab, exprime sa satisfaction quant à cette collaboration : “Chez HarfangLab, nous sommes fiers d'apporter notre expertise de la sécurité des endpoints au service d'un objectif commun de lutte contre les cybermenaces. Ce connecteur offre aux organisations la capacité d'anticiper, de détecter et de répondre aux incidents de sécurité avec une précision et une rapidité sans précédent.”

Samuel Hassine, co-fondateur et CEO de Filigran, souligne l'impact significatif de ce partenariat : “Ce partenariat avec HarfangLab renforce significativement la capacité des équipes de cybersécurité à mieux appréhender, anticiper et répondre aux cybermenaces. L'intégration des deux plateformes accroît considérablement la couverture de détection, permettant une identification plus complète des menaces actuelles.”

En somme, cette alliance entre HarfangLab et Filigran représente une avancée majeure dans le domaine de la cybersécurité. Elle offre aux organisations les outils nécessaires pour faire face aux menaces numériques les plus sophistiquées.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

