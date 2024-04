Cybermenaces : L’IA ouvre la voie à une dangereuse recrudescence

Selon le récent rapport « ThreatDown State of Malware 2024 » de Malwarebytes, l'année 2023 a été marquée par une hausse fulgurante des cybermenaces, principalement attribuable à l'essor de l'intelligence artificielle.

Le rapport ThreatDown State of Malware 2024 de Malwarebytes révèle une augmentation de 68% des cybermenaces en 2023, notamment des attaques par ransomware dites de « gros gibier » visant les entreprises avec des demandes de rançon records jusqu'à 80 millions de dollars. Cette tendance inquiétante témoigne d'une escalade sans précédent des activités malveillantes, menaçant la sécurité numérique des organisations et des particuliers.

Les ransomwares, rois des cyberattaques

Parmi les principaux vecteurs de cette recrudescence, les ransomwares ont régné en maîtres. Ces logiciels malveillants, qui prennent en otage les données de leurs victimes en échange d'une rançon, ont connu une véritable ascension. Les groupes cybercriminels se sont particulièrement illustrés dans les attaques de « gros gibier », visant des entreprises de grande envergure.

Le gang LockBit, réputé pour son audace, a établi un record alarmant en exigeant la somme astronomique de 80 millions de dollars à la suite d'une attaque contre Royal Mail. D'autres groupes, tels que CL0P, ont adopté des tactiques encore plus redoutables, exploitant des failles zero day pour frapper simultanément des centaines de cibles sans défense.

La malvertising fait son grand retour

Parallèlement à la menace des ransomwares, la publicité malveillante (malvertising) a également refait surface en 2023. Usurpant l'identité de marques réputées comme Amazon, Zoom et WebEx, ces campagnes ont trompé de nombreux utilisateurs en les incitant à télécharger des logiciels malveillants sur leurs appareils Windows et Mac.

Bien que les attaques visant les systèmes Windows restent prédominantes, les Mac ont vu leur part de menaces augmenter de manière significative en 2023. Représentant 11% des détections, ces appareils sont devenus une cible de plus en plus privilégiée par les acteurs malveillants. Cette tendance s'explique notamment par l'utilisation croissante des Mac au sein des entreprises américaines.

L'IA, catalyseur de la cybercriminalité

Selon les experts, cette flambée des cybermenaces est en grande partie attribuable à « l'explosion de l'IA« . Les avancées rapides dans ce domaine ont permis aux cybercriminels de développer des techniques plus sophistiquées et plus difficilement détectables, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle ère de défis en matière de cybersécurité.

Face à cette situation alarmante, les entreprises et les particuliers sont appelés à redoubler de vigilance et à renforcer leurs mesures de protection. L'enjeu est de taille : préserver la sécurité et la confidentialité des données à l'ère du numérique.

